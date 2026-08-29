Mercedes F1 a repéré des faiblesses inédites à corriger sur sa W17

Mercedes a quitté Zandvoort avec une situation paradoxale. Battue pour la deuxième fois consécutive par McLaren après avoir longtemps dominé le début de saison, l’écurie allemande conserve une solide avance au championnat des constructeurs. Mais le Grand Prix des Pays-Bas a aussi fait apparaître des faiblesses inédites sur la W17, notamment dans l’enchaînement rapide des virages 7, 8 et 9, laissant l’équipe avec davantage de questions que de réponses avant la suite de la saison.

Mercedes avait pourtant occupé la tête de la première moitié du Grand Prix des Pays-Bas, Kimi Antonelli précédant Lando Norris. Au moment de la relance après la voiture de sécurité, l’Italien avait même repris l’avantage sur le pilote McLaren.

Antonelli a toutefois fini par céder face au rythme supérieur de la McLaren. Norris avait notamment réussi à créer un décalage de sept tours dans la durée de vie de ses pneumatiques avant son dernier arrêt, avant de revenir sur le pilote Mercedes et de le dépasser.

Cette défaite intervenait un mois après un Grand Prix de Hongrie où McLaren avait déjà affiché un avantage clair en matière de rythme. Norris et Piastri semblaient alors se diriger vers un doublé avant l’abandon de l’Australien, tandis que Norris avait finalement décroché une victoire particulièrement maîtrisée.

Après avoir été l’équipe de référence en matière de rythme pendant la première partie de la saison, Mercedes semble donc avoir perdu du terrain lors des deux dernières manches, au moins sur les circuits nécessitant des niveaux d’appui aérodynamique élevés.

Mercedes a choisi de faire publiquement le bilan par l’intermédiaire de son émission radio Nu Silver Arrows, avec Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie sur piste, et Bradley Lord, directeur adjoint de l’équipe.

Lord a d’abord tenu à rappeler que le résultat comptable restait particulièrement intéressant pour Mercedes. L’écurie a même accru son avance au championnat des constructeurs en inscrivant trois points de plus que McLaren, tandis que Ferrari a terminé le week-end avec 15 points de retard supplémentaires au classement général.

"Le sentiment reste plutôt positif," a déclaré Lord.

"À l’aéroport dimanche soir, nous avons fait le bilan d’un week-end au cours duquel, fait inhabituel cette saison, nous n’avions pas la voiture la plus rapide et nous étions légèrement sur la défensive. Pourtant, lorsque nous avons additionné les points, il s’agissait de notre deuxième meilleur total de la saison jusqu’à présent."

"Nous n’avons pas gagné le Grand Prix, McLaren était plus rapide et Ferrari a été performante à différents moments, mais nous avons tout de même accru notre avantage au championnat des constructeurs. Derrière le titre d’une deuxième course consécutive sans victoire, il y avait une histoire positive au championnat."

Un constat qui ne masque toutefois pas les inquiétudes techniques apparues à Zandvoort.

Une faiblesse inattendue dans les virages 7, 8 et 9

Shovlin a notamment identifié une zone dans laquelle Mercedes s’est montrée nettement moins performante que prévu. Le problème concerne l’enchaînement rapide formé par les virages 7 à 9, qui impose également une charge prolongée aux pneumatiques du côté gauche.

"Il y a plusieurs questions de performance que nous devons examiner," a expliqué Shovlin.

"Nous étions particulièrement faibles dans les virages 7, 8 et 9. Cet enchaînement rapide impose également une charge soutenue aux pneus gauches et nous ne comprenons pas encore complètement pourquoi nous avons eu des difficultés à cet endroit. Nous avons quelques idées, mais ce n’est pas un problème que nous avions rencontré ailleurs cette saison."

"Il ne s’agit peut-être pas uniquement de la vitesse, mais de la séquence de virages à droite qui se suivent. Nous étions légèrement en retrait dans le virage le plus rapide et le problème s’amplifiait dans les virages suivants. Le reste du tour semblait solide."

"Nous avons légèrement amélioré cette zone pour Kimi en qualifications principales, mais ce que nous avons gagné à cet endroit semblait nous coûter quelque chose ailleurs."

Antonelli ressent une évolution du comportement de la W17

Les difficultés de Mercedes ne se limitaient cependant pas aux seules performances chronométriques. Au cours de la course, Antonelli s’était montré de plus en plus préoccupé par l’évolution du comportement de sa W17.

L’Italien avait notamment expliqué à son ingénieur de course, Pete Bonnington, avoir l’impression de subir une dégradation aérodynamique. Shovlin confirme que le comportement de la voiture a effectivement semblé évoluer d’un relais à l’autre, sans qu’une modification évidente puisse expliquer cette situation.

"Le rythme variait d’un relais à l’autre. Le premier relais de George était relativement faible par rapport à ses relais suivants, tandis que Kimi avait commencé fort avant de perdre du rythme. Nous n’effectuions pourtant pas de changements majeurs sur les réglages électroniques ou les angles de volets, mais l’équilibre semblait différent d’un relais à l’autre."

"Les deux pilotes ont également terminé avec des caractéristiques d’équilibre contrastées : George avait davantage de sous-virage et Kimi davantage de survirage. Nous devons comprendre pourquoi la différence était aussi importante."

Mercedes se retrouve donc face à un problème qu’elle n’avait pas véritablement identifié sur les autres circuits de la saison.

"Malgré tout, il était encourageant de marquer beaucoup de points alors que nous n’étions pas à notre meilleur niveau. C’était un bon résultat, mais il y a de quoi se creuser la tête."

Mercedes attend toujours sa prochaine évolution majeure

Le sentiment de voir McLaren prendre progressivement l’ascendant dans le développement est d’autant plus marqué que Mercedes n’a pas encore introduit sa prochaine évolution majeure.

En attendant cette nouvelle spécification pour Sepang, Lord estime que l’équipe doit continuer à exploiter au maximum le potentiel de son ensemble actuel.

"Toto [Wolff] se décrit lui-même comme quelqu’un qui voit le verre à moitié vide, donc il se concentrera naturellement sur ce qui s’est passé dans les virages 7, 8 et 9," a-t-il lancé.

"Il regardera également la tendance globale. En Hongrie, nous étions probablement proches de McLaren en rythme de course absolu. Mais à Zandvoort, nous étions légèrement derrière."

"Nous devons déterminer si cet écart va continuer à se creuser ou si, comme nous le pensons, il reflète simplement les différentes phases de nos programmes de développement."

"Pour les prochaines courses, nous devons maximiser l’ensemble dont nous disposons, vérifier chaque détail et ne rien laisser au hasard, avant que la prochaine série d’évolutions n’apporte davantage de performance."

Une diversité de vainqueurs qui arrange Mercedes

Toto Wolff ayant récemment reconnu que Mercedes prenait de plus en plus conscience de la menace représentée par McLaren au championnat, Shovlin estime toutefois que la diversité des forces en présence pourrait jouer en faveur de son équipe.

"McLaren a fait du très bon travail avec sa voiture, mais il y a aussi des circuits sur lesquels Lando s’est montré particulièrement fort au fil des saisons, notamment Miami, Budapest et Zandvoort," a-t-il rappelé.

"Son style semble particulièrement bien adapté à la gestion de la température des pneus arrière tout en continuant à pousser, un peu comme Jenson Button sur les circuits où les pneus ont tendance à surchauffer."

"Nous avons eu une grande diversité de vainqueurs récemment. Du point de vue du championnat, vous regardez d’où vient la menace, aussi bien au classement des pilotes qu’à celui des constructeurs. Lando ne peut pas être écarté, Ferrari ne peut pas être écartée et Lewis peut jouer un rôle."

"La variété des vainqueurs nous est utile. Un seul rival dominant représenterait le plus grand risque au championnat des pilotes."

Malgré les deux défaites consécutives face à McLaren, Mercedes conserve donc une arme majeure : sa régularité. L’équipe reste en effet la seule à avoir été en mesure de se battre pour la victoire lors de chacune des douze manches disputées jusqu’ici.

"Même à Zandvoort, nous restions la seule équipe à avoir été en lice pour la victoire à chaque course," a souligné Lord.

"Nous en avons gagné plusieurs, nous avons été battus de peu lors d’autres et nous avons abandonné alors que nous étions en position de gagner. Ferrari a été la plus forte lors de certains événements, McLaren lors d’autres et Red Bull lors de plusieurs autres, mais nous avons été constamment présents sur les douze manches disputées jusqu’à présent."

"Si nous pouvons continuer à mettre les deux voitures dans la lutte, rester fiables et convertir les résultats disponibles, nous devrions être en bonne position à la fin de la saison."