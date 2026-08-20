Norris refuse de penser au titre malgré un retard qui se réduit sur Mercedes

Lando Norris aborde la seconde moitié de la saison 2026 avec un objectif clair : continuer à progresser sans se laisser distraire par le championnat. Vainqueur à Budapest juste avant la trêve estivale, le pilote McLaren estime que les dernières évolutions ont permis à son équipe de franchir un cap important. Mais malgré son retard réduit sur Kimi Antonelli, il refuse encore de penser à son 2e titre et préfère se concentrer sur le développement de la MCL40, notamment sur les circuits urbains.

Après plusieurs semaines particulièrement intenses, Lando Norris a pu profiter de la trêve estivale pour couper avec la Formule 1. Le Britannique explique avoir consacré cette période à ses proches et à quelques voyages, tout en estimant que cette pause est surtout précieuse pour les équipes, dont la charge de travail est considérable.

"C’était bien. C’était agréable. J’ai passé tout mon temps avec mes amis, j’ai pas mal voyagé et fait différentes choses. Donc oui, c’était vraiment nécessaire," raconte-t-il à Zandvoort.

"Une pause est toujours une bonne chose. Honnêtement, les pauses sont plus importantes pour l’équipe que pour moi. Les pilotes ont généralement davantage de temps que l’équipe en termes de jours de repos et de choses comme ça, donc que nous sommes les chanceux."

"Mais en tant qu’équipe, nous avons besoin de temps. Le temps est toujours ce dont nous avons le plus besoin actuellement. Et nous l’avons prouvé au cours des deux derniers mois avec notre progression."

Le Champion du monde en titre se montre ainsi particulièrement confiant dans la capacité de McLaren à continuer à développer sa monoplace et à prendre progressivement l’avantage sur ses rivales.

"Si nous pouvons utiliser cela, c’est clairement en notre faveur, parce que je suis convaincu que nous pouvons continuer à progresser et à devancer nos concurrents en matière de développement et de résultats sur le long terme. Je pense donc que le temps est une bonne chose pour nous tous et c’est certainement ce dont nous avons disposé un peu."

Cette coupure était également importante pour Norris sur un plan plus personnel.

"Pour moi aussi, parce que j’aime simplement ma vie en dehors de la Formule 1. Vous savez, la Formule 1 est la chose principale dans ma vie, mais j’aime aussi simplement être avec mes amis et profiter de choses en dehors de la Formule 1."

La trêve est arrivée au meilleur moment pour Norris, puisqu’il l’a abordée après avoir remporté le Grand Prix de Hongrie. Un succès qui a également permis à McLaren de mesurer l’impact de ses dernières évolutions, notamment d’un nouveau fond plat.

Le Britannique refuse toutefois de considérer cette victoire comme une garantie de domination à Zandvoort.

"Pour moi, pour toute l’équipe, cela apporte pas mal de confiance. Je ne suis jamais le genre de pilote qui s’emballe trop. Je ne vais donc pas arriver ici en pensant que nous devrions simplement gagner à nouveau la course."

"Nos objectifs sont élevés, donc nous voulons croire que nous pouvons le faire. Avec les nouvelles pièces que nous avions, avec le nouveau fond plat que nous avions à Budapest, nous devons simplement comprendre s’il a apporté des performances partout, sur tous les circuits, tous les types de surfaces et tous les types de virages, ou si c’était davantage spécifique à ce tracé."

Norris estime néanmoins que le signal envoyé en Hongrie était suffisamment fort pour nourrir l’optimisme.

"Nous sommes encore en train de comprendre quelle performance supplémentaire cela nous a réellement apportée. Mais il était clair que nous avions franchi un cap et c’est un bon signe. Nous voulons toujours croire que nous pouvons être très compétitifs ici."

"D’une certaine manière, ce n’est pas très différent de Budapest, mais c’est aussi différent sur certains aspects, notamment avec les conditions de vent et, évidemment, des températures beaucoup plus basses. Nous devons donc simplement attendre et voir."

Le pilote McLaren reconnaît que l’équipe connaît désormais mieux les forces et les faiblesses de sa monoplace, mais qu’une certaine irrégularité demeure.

"Il était clair quelles étaient les faiblesses de la voiture et ce qui s’était amélioré. Mais la performance que nous avions dimanche était probablement presque meilleure que tout ce que nous avions montré à un quelconque moment l’an dernier."

"Donc cela montre que nous pouvons encore avoir des hauts et des bas et être un peu plus irréguliers que nous ne l’étions parfois la saison dernière. Nous essayons encore de tout comprendre parfaitement avec la voiture."

Zandvoort reste toutefois un circuit que Norris apprécie particulièrement, ce qui nourrit son optimisme avant le début du week-end.

"C’est un circuit que j’aime, que j’ai toujours apprécié, et nous avons bien performé ici en tant qu’équipe par le passé. J’espère que ce sera encore le cas ce week-end."

Le championnat ? Norris préfère ne pas y penser

Malgré sa victoire en Hongrie, Norris reste dans une situation relativement favorable au championnat. Son retard sur Kimi Antonelli est désormais inférieur à 100 points, une différence qui le place dans une position plus intéressante que celle occupée par Max Verstappen face à Oscar Piastri à ce stade de la saison 2025.

Mais ce constat ne change absolument pas l’approche du Britannique.

"Moins de 100 ? Honnêtement, je n’y pense que lorsque vous en parlez, lorsque vous posez des questions là-dessus. Je n’y ai pas pensé une seule fois cette saison, particulièrement après les premières courses, et cela ne sert simplement à rien d’y penser pour l’instant."

"Je n’y ai pas pensé à Budapest et cela s’est bien passé, donc je vais simplement continuer à faire la même chose."

Si Norris ne veut pas se projeter sur le classement, il ne cache pas sa confiance dans les capacités de McLaren à se battre avec Mercedes et Ferrari lors de la deuxième partie de saison.

"Quels sont les facteurs de confiance ? McLaren est l’équipe avec laquelle je suis. C’est le facteur le plus important. Les personnes que nous avons, ce que nous avons accompli au cours des dernières années et la direction que nous avons au sein de l’équipe."

"Je dirais qu’une partie vient de moi-même, mais aussi d’Andrea, de Zak et des dirigeants de l’équipe chez McLaren. Tout le monde est dans un très, très bon état d’esprit actuellement, et c’est exactement l’état d’esprit dont vous avez besoin pour vous battre contre les meilleurs au monde, en termes d’équipes et de pilotes, et pour vous battre pour des championnats du monde."

"Mon équipe me donne énormément de garanties. Et puis, si je pilote aussi bien que je l’ai fait à Budapest, et comme je l’ai fait pendant une grande partie de cette saison, alors j’ai également beaucoup confiance en moi."

Les circuits urbains restent le principal chantier

Le principal axe de progression identifié par Norris concerne désormais la capacité de la McLaren à fonctionner efficacement dans toutes les configurations. Les circuits urbains constituent notamment une interrogation importante.

"Il y a différents types de virages, peut-être différentes conditions. Les circuits urbains sont probablement encore mon principal point d’interrogation actuellement."

La difficulté vient en grande partie du comportement de la monoplace, qui exige énormément d’adaptation de la part du pilote.

"La voiture est toujours tellement, tellement difficile à piloter. Bien sûr, elle peut être incroyablement rapide, comme nous l’avons vu la dernière fois, mais il ne suffit certainement pas de mettre une voiture en piste pour qu’elle soit rapide."

"Il faut comprendre comment la piloter dans chaque virage, dans chaque condition, à chaque phase de la vie des pneus. Et c’est quelque chose que je pense avoir commencé à très, très bien comprendre au cours du dernier mois ou des deux derniers mois, mais cela reste incroyablement difficile."

"J’aimerais simplement que ce soit un peu plus facile. Et lorsque vous allez sur des circuits urbains et sur des endroits où vous avez moins de marge pour explorer et essayer des choses, nous pouvons alors être meilleurs."

Monaco reste notamment un mauvais souvenir pour McLaren.

"Mais les circuits urbains sont... si vous repensez à Monaco, c’était une course assez horrible pour nous. Il y a donc certains endroits comme celui-là et différents types de virages dans lesquels nous ne sommes pas suffisamment performants."

"Mais comme je l’ai dit, l’avantage de rythme que nous avions dimanche la dernière fois était plus important que tout avantage de rythme que j’avais eu à n’importe quel moment l’année dernière. J’espère simplement que cela se traduira sur le reste de la saison."

Aucun changement dans ses préparatifs malgré les incertitudes du calendrier

La deuxième moitié de la saison pourrait être marquée par plusieurs incertitudes concernant le calendrier, avec notamment l’arrivée de Madrid et le retour de la Malaisie, ainsi qu’un manque de clarté sur la date et le lieu de la dernière course.

Pour Norris, cela ne change cependant absolument rien à sa préparation.

"Non, cela ne change rien, honnêtement. Non. Je ne pense même pas encore à ce que je vais faire lundi, donc cela ne m’inquiète pas."

"Vous savez, je fais simplement confiance au processus de la FIA et de la Formule 1 pour s’assurer que nous allons dans des endroits sûrs pour tout le monde, pas seulement pour nous, les pilotes, mais évidemment aussi pour vous, les médias, les fans, tout le monde."

"Pour le reste, cela ne me préoccupe pas. En fait, je suis enthousiaste à l’idée d’aller en Malaisie. Je n’y suis jamais allé, mais j’y ai évidemment vu beaucoup de courses, et c’est également excitant d’aller à Madrid pour la première fois."

"Je suis donc enthousiaste à leur sujet. Mais oui, le manque de clarté actuel ne change rien. Nous verrons plus tard, en fonction de nos performances et de celles des autres."

"Si nous pouvons continuer à améliorer nos performances et à devancer les autres, alors je souhaiterais une saison complète de 24 courses. Sinon, cela ne me préoccupe pas vraiment."