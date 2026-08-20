Lawson ne s’inquiète pas du ’risque’ de courir à nouveau chez Red Bull

Liam Lawson n’est pas inquiet de prendre un risque en retournant chez Red Bull le temps d’une course, alors qu’il remplacera Isack Hadjar ce week-end aux côtés de Max Verstappen. Il s’agit de la deuxième promotion de Lawson dans l’équipe, la précédente n’ayant duré que deux courses au début de la saison 2025, avant que Helmut Marko et Christian Horner ne décident de le rétrograder sans lui avoir laissé une chance décente de faire un bon week-end.

Cette fois, c’est sous la direction de Laurent Mekies qu’il va retrouver l’équipe, avec un châssis moins atypique et un moteur qu’il connait puisque c’est le même qui équipe sa Racing Bulls (photo en bas) en temps normal. Et malgré les souvenirs désagréables que l’équipe représente, il y va avec un état d’esprit positif.

Mais après avoir souffert lors de son dernier passage au sein de l’écurie mère, le pilote a affirmé qu’il ne ressentait que de l’excitation face à cette nouvelle opportunité.

"Évidemment, j’ai parlé à Max" a répondu Lawson, interrogé ce jeudi sur les contacts avec son équipier d’un week-end. "Je lui ai aussi parlé à de nombreuses reprises par le passé."

"Je suis sûr que je vais observer de près ce qu’il fera demain. J’ai aussi ses données de simulateur comme référence à consulter. Quant à savoir si c’est un risque, je ne sais pas... c’est une situation unique."

"Cela a été une excellente saison jusqu’à présent dans ma voiture, mais en même temps, je suis excité par l’opportunité de conduire quelque chose de différent ce week-end, d’être de retour avec cette équipe, même si ce n’est que pour un week-end."

Cette nouvelle de dernière minute intervient alors que la Formule 1 sort de quatre semaines de pause estivale, et celui qui sera pigiste ce week-end raconte quand et comment il a appris ce changement de programme.

"Lundi, je venais littéralement d’atterrir, je n’étais même pas encore sorti de l’avion. En gros, je revenais de vacances et j’atterrissais au Royaume-Uni pour ce que je pensais être la préparation avec VCARB. Alan m’a appelé et m’a expliqué ce qui se passait, donc ma semaine a changé très rapidement."

Interrogé sur la manière dont il a géré la pression supplémentaire de retrouver les couleurs de Red Bull, le Néo-Zélandais n’a pas vraiment ressenti de différence durant sa préparation.

"Tout s’est bien passé, honnêtement. À part le fait que vous soyez beaucoup plus nombreux ici aujourd’hui, en dehors de cela, cela a été plutôt normal."

"Évidemment, la chose principale sur laquelle je dois me concentrer, c’est de piloter cette voiture et d’être prêt pour le genre de différences qui vont accompagner cela. Mais oui, c’est ce sur quoi je dois me concentrer cet après-midi."

Lawson a souligné que sa priorité actuelle est de maximiser le week-end et de tirer le meilleur parti de cette opportunité avec Red Bull, tout en restant concentré sur sa propre campagne au championnat.

"En ce moment pour moi, il s’agit juste d’essayer de tirer quelque chose de ce week-end et de maximiser les choses, c’est certain. C’est une super opportunité, évidemment, mais en même temps, j’ai mon championnat sur lequel je suis également concentré."

Cependant, le Néo-Zélandais estime que l’expérience supplémentaire en Formule 1 depuis son passage précédent dans l’équipe sera aussi un atout pour être plus à son avantage.

"Tout est vraiment différent, pour être honnête. J’aborde ce week-end dans une situation unique en essayant de tirer le maximum d’un seul week-end. C’est très différent d’être dans votre propre voiture, au sein de votre propre équipe."

"En même temps, j’ai disputé beaucoup de courses depuis en F1. J’ai énormément appris. J’aimerais essayer d’en apporter le plus possible dans ce week-end, mais cela va être intéressant à coup sûr. Évidemment, c’est une piste difficile, la météo va être très intéressante aussi. Alors, voyons voir."