’Il était temps de changer’ : Bottas et Pérez soutiennent le remplacement de Lowdon chez Cadillac F1

Valtteri Bottas pense que Cadillac F1 doit laisser du temps à son nouveau directeur, Marcin Budkowski, pour qu’il puisse faire progresser l’équipe. Graeme Lowdon a été limogé et remplacé durant la pause estivale, une décision étonnante et inattendue, y compris pour les pilotes, qui ont toutefois soutenu ce changement à la tête de la jeune structure, qui dispute sa première année en Formule 1.

Les rumeurs sur les raisons profondes de ce licenciement ont évidemment été nombreuses, les problèmes récurrents de fiabilité sur les MAC-26 de Valtteri Bottas et Sergio Pérez étant pointés comme une des possibles raisons à cette décision, même si le Finlandais n’imaginait pas une telle révolution interne.

"Quelque chose devait changer" a déclaré Bottas. "Certains problèmes que nous avons eus n’ont fait que traîner en longueur. Mais je ne m’attendais peut-être pas tout à fait à un si grand, grand changement. Je m’attendais peut-être à ce que plus de choses se passent à l’usine."

"Certaines de ces choses, nous, en tant que pilotes, ne voyons pas parfois ce qui doit être changé lorsqu’il s’agit de grandes choses, parce que nous sommes évidemment très concentrés sur la conduite, sur la performance, sur le fait de donner nos retours. Nous ne sommes pas les personnes qui structurent l’équipe, ce n’est pas notre travail."

Interrogé sur les problèmes de freins qui ont touché l’équipe tout au long de la première partie de saison, le pilote y voit une possible raison à cette décision brutale. Mais c’est aussi, selon lui, le fonctionnement des entreprises américaines, et il admet avoir compris la décision de Dan Towriss, le PDG de l’équipe.

"Probablement. Et je pense aussi que la manière américaine peut être un peu plus réactive et soudaine que la manière européenne de diriger l’équipe. Je ne pense pas qu’ils aient peur de changer des personnes soudainement s’ils voient que cela pourrait être une bonne chose pour l’avenir."

"Je pense qu’un grand changement comme celui-ci au milieu de la saison est toujours surprenant au début. Mais ensuite, en parlant avec Dan, etc., il m’a expliqué toutes les raisons de ce changement. Et je respecte cela. Je pense que si nous gardons tout à l’identique, nous ne progresserons jamais."

"Nous devons donc changer certaines choses. Évidemment, c’est vraiment dommage que ce soit Graeme qui soit parti. Parce que, tout d’abord, c’est un ami. Mais je pense aussi qu’il a fait du super travail pour monter l’équipe, pour se préparer à être sur la grille dès la première course.

"Donc je dis chapeau bas pour cela. Mais en même temps, j’accueille aussi Marcin. Je ne le connais pas très bien par le passé. Je l’ai croisé. Mais c’est sûr que dans les prochains jours, nous allons passer beaucoup de temps ensemble."

Et Bottas de valider le fait que Budkowski aura besoin de temps pour faire progresser l’équipe : "Comme pour tout changement, le temps dira toujours quel changement est bon, quel changement est mauvais. Je ne peux donc pas prédire l’avenir."

"Mais j’ai seulement, comme je l’ai dit, je ne connais pas encore très bien Marcin. Je n’ai pas travaillé avec lui par le passé. J’ai pas mal travaillé avec Graeme par le passé. Et c’est juste une relation personnelle. Mais oui, le temps nous le dira."

De son côté, Sergio Pérez a lui aussi salué ce qu’a apporté Lowdon à Cadillac, mais il a été encore plus clair en disant que selon lui, ce changement arrive au bon moment pour la structure.

"Oui, évidemment, je pense que Graeme a joué un rôle énorme pour amener Cadillac là où elle est aujourd’hui, aux côtés de GM et Dan. Et, oui, je pense qu’il fait partie de l’histoire de l’équipe et je lui souhaite le meilleur pour la suite" a déclaré Pérez.

"Concernant Marcin, je pense que c’est très excitant en même temps, quand vous avez un nouveau leader et que vous voyez sa nouvelle perspective. Je n’ai pas passé beaucoup de temps avec lui, mais je pense qu’il était temps de changer."

"Et cela montre que, même si ce n’est que notre première année, Cadillac est vraiment désireuse de faire avancer cette équipe le plus rapidement possible. Et nous espérons qu’avec la nouvelle direction, cela pourra arriver bientôt."

Interrogé sur ce qui devrait être la priorité de Budkowski, le Mexicain pense que les missions seront nombreuses pour son nouveau patron, puisque l’équipe est encore en train de prendre ses marques en F1.

"En tant que nouvelle équipe, il y a beaucoup de domaines. Vous savez, je pense qu’en tant que leader, vous pouvez regarder tous ces différents départements avec votre expérience et les guider."

"Vous savez, c’est ce que nous attendons tous de Marcin, qu’il nous guide vers le niveau supérieur, et nous sommes tous très enthousiastes à ce sujet."

En expliquant quels sont ses objectifs pour l’équipe en cette deuxième partie de saison, Pérez semble aussi pointer quelles étaient les lacunes de Lowdon à la tête de l’équipe depuis le début d’année.

"Nous voulons tous voir des progrès. Il y a beaucoup de progrès que nous pouvons faire, pas seulement sur le plan de la performance, la stratégie, la façon dont nous préparons nos courses, la façon dont nous analysons nos courses après les avoir faites, toutes les différentes procédures."

"Avoir beaucoup d’améliorations sera vraiment bénéfique vers la fin de l’année et, évidemment, pour commencer l’année prochaine beaucoup plus forts en tant qu’équipe. Et je pense que sous la nouvelle direction de Marcin, nous avons tous hâte d’y être."

Quant à lui, il espère prolonger l’année prochaine, voire après, au sein du team : "Eh bien, de mon côté c’était déjà clair quand je suis venu ici. C’était un contrat de deux ans. Mais évidemment je veux cela. Je vois cela comme mon projet et je veux faire partie de Cadillac sur le long terme."

"Parce que quand vous commencez quelque chose à partir de zéro, cela demande beaucoup de temps. Donc, je suis vraiment heureux ici et j’ai hâte de continuer sur le long terme ici. Je pense qu’il y aura des discussions plus tard et nous verrons ce qui se passera."