Antonelli assume d’avoir été cherché son titre avec panache... mais il envie encore une qualité de Russell

Kimi Antonelli aurait pu se contenter d’une neuvième place au Grand Prix du Mexique pour devenir champion du monde de Formule 1. Mais le jeune Italien de 20 ans avait d’autres ambitions. Plutôt que d’assurer tranquillement son premier titre, il a choisi d’attaquer Charles Leclerc au freinage du premier virage pour s’emparer de la troisième place, provoquant quelques sueurs froides chez Mercedes. Désormais sacré, Antonelli assume pleinement cette prise de risque, tout en reconnaissant qu’il lui reste encore beaucoup à apprendre. Et malgré une saison 2026 largement dominée face à son équipier George Russell, c’est précisément auprès du Britannique qu’il cherche à progresser, notamment dans un domaine où il estime ne pas encore avoir atteint le même niveau : les qualifications.

Kimi Antonelli n’avait besoin que de terminer neuvième au Grand Prix du Mexique pour décrocher son premier titre mondial. Avec une marge aussi confortable, Mercedes pouvait légitimement espérer voir son pilote privilégier la prudence et éviter toute manœuvre susceptible de compromettre un sacre devenu presque inévitable.

Mais l’Italien n’a jamais envisagé de conclure son championnat en se contentant du minimum.

Lors de son passage dans le podcast de Mercedes F1 en marge du GP du Brésil ce week-end, Antonelli est revenu sur son dépassement audacieux sur Charles Leclerc au premier virage, une attaque au freinage qui lui a permis de prendre la troisième place et de terminer sur le podium derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Une manœuvre spectaculaire, mais qui n’a pas été accueillie avec le même enthousiasme par tous les membres de Mercedes. Le dépassement avait laissé l’équipe "en apnée", tant le risque paraissait important au regard de l’enjeu.

L’ancien pilote a décrit cette attaque comme étant "nécessaire et inutile à la fois", résumant le paradoxe d’une manœuvre qui permettait à Antonelli de viser un meilleur résultat sans être indispensable à la conquête du championnat.

"Certains me disaient : ’Tu n’aurais pas pu simplement rester derrière ?’", a raconté Antonelli en riant.

"Mais évidemment, je voulais terminer sur le podium. Je voulais décrocher le titre en réalisant une belle course. Je ne voulais pas simplement devenir champion en faisant le travail normal, qui consistait à terminer neuvième, ce qui aurait suffi."

Pour Antonelli, la manière de remporter le championnat avait donc son importance. Le pilote Mercedes estime d’ailleurs que sa troisième place ne reflète pas totalement le potentiel dont il disposait au Mexique.

Avant l’interruption de la course, Antonelli avait adopté une stratégie décalée lors de son premier relais, qui devait lui permettre de profiter de pneus nettement plus frais dans la seconde moitié du Grand Prix.

"Je crois vraiment qu’après l’arrêt aux stands, nous aurions même pu nous battre, peut-être, pour la victoire, parce que notre rythme était très solide et que la voiture se comportait extrêmement bien", a-t-il expliqué.

Mais l’intervention du drapeau rouge a bouleversé ses perspectives. L’interruption a permis à l’ensemble des pilotes de repartir avec des pneus frais, effaçant ainsi l’avantage stratégique qu’Antonelli espérait exploiter.

Le jeune Italien s’est retrouvé quatrième au moment de la relance, sans bénéficier de la différence de fraîcheur des gommes sur laquelle reposait une partie de son plan de course. Il a néanmoins considéré cette nouvelle situation comme une occasion à saisir.

C’est dans ce contexte qu’il a lancé son attaque sur Leclerc pour récupérer la troisième place et monter sur le podium au moment de célébrer son titre mondial.

Et le risque ne s’arrêtait pas à ce dépassement. Mercedes a révélé depuis qu’Antonelli avait également frôlé l’abandon dans les derniers tours en raison d’une fuite d’huile, un problème qui aurait pu compromettre sa course et transformer une journée historique en immense désillusion.

Les difficultés de 2025 ont forgé le nouveau champion

Cette volonté d’attaquer malgré l’enjeu du championnat contraste avec les moments difficiles traversés par Antonelli lors de sa première saison en Formule 1. En 2025, le jeune Italien avait connu plusieurs périodes compliquées, au point de remettre régulièrement en question ses propres capacités.

Il reconnaît aujourd’hui que ces épisodes ont été particulièrement éprouvants.

"Je ne vais pas mentir, je me suis remis en question encore et encore la saison dernière pendant cette période", a-t-il admis.

Antonelli estime que ses débuts directement chez Mercedes ont amplifié cette pression. En intégrant immédiatement une équipe de premier plan, il s’est retrouvé "beaucoup plus sous le feu des projecteurs" que s’il avait commencé sa carrière dans une structure moins exposée.

"Avec le recul, je suis très heureux d’avoir traversé tous ces moments difficiles, parce que je pense qu’ils m’ont façonné. Ils m’ont fait grandir beaucoup plus vite. Ils m’ont fait mûrir beaucoup plus vite", a expliqué le pilote de 20 ans.

Cette évolution lui a permis d’aborder la saison 2026 avec davantage de confiance et de constance, jusqu’à décrocher son premier championnat du monde.

Mais ce succès ne signifie pas qu’Antonelli considère son apprentissage terminé.

Russell reste une référence pour Antonelli en qualifications

Alors que George Russell a vécu une saison 2026 particulièrement difficile, marquée par une succession de problèmes techniques et de malchance, Antonelli a profité de la compétitivité de Mercedes pour s’envoler vers le titre mondial.

Le Britannique a vu son jeune équipier accumuler les succès pendant qu’il devait régulièrement composer avec des incidents indépendants de sa volonté.

Cette différence de résultats ne conduit pourtant pas Antonelli à sous-estimer les qualités de Russell. Au contraire, le nouveau champion du monde considère que son équipier possède toujours une compétence exceptionnelle dans un domaine particulièrement important en Formule 1 : la capacité à extraire le maximum de sa monoplace sur un seul tour.

"C’est un pilote incroyable, très rapide, particulièrement en qualifications", a souligné Antonelli.

"Je pense que l’une des choses que j’admire vraiment chez lui, c’est sa rapidité en qualifications, la manière dont il parvient à trouver le rythme, à gagner du temps au tour et à assembler un tour incroyable."

Antonelli rappelle notamment qu’au Mexique, cinq pilotes se tenaient en seulement deux dixièmes de seconde.

Dans un peloton aussi compact, la moindre erreur en Q3 peut coûter plusieurs positions sur la grille. Il estime que Russell conserve encore un avantage.

"C’est ce que j’essaie encore d’apprendre de lui", a reconnu le pilote italien.

"Comment, même à partir des essais libres, vous savez, il parvient toujours à trouver ce petit gain supplémentaire. Je pense que cette saison, j’ai essayé de comprendre comment je pouvais extraire davantage de performance en qualifications, parce que George est très bon dans cet exercice."

"C’est quelque chose que je vais essayer d’apprendre encore davantage auprès de lui, pour comprendre comment il parvient à extraire plus de performance de lui-même et de la voiture pendant une séance de qualifications."