Norris ne critique pas Verstappen pour son comportement au départ

Bonne nouvelle pour Lando Norris : il a terminé le Grand Prix d’Italie devant son rival pour le titre, Oscar Piastri. Mauvaise nouvelle : il ne lui a repris que 3 points, puisque Max Verstappen a survolé tout le week-end.

Pourtant, le pilote McLaren F1 était parvenu à passer devant Max Verstappen dans les premiers tours. Dans le détail, suite à un départ rugueux, Lando Norris a estimé avoir été tassé, dans l’herbe, par la Red Bull. Peu de temps après, Red Bull a ordonné à Max Verstappen de rendre la première place à Lando Norris, jugeant sa défense trop litigieuse.

« C’était un peu mouvementé à un moment, mais c’est ce à quoi je m’attendais » analysait le pilote McLaren F1 après l’épreuve.

« C’était serré et c’était une course amusante. Difficile, encore une fois, comme prévu. Agréable - c’est probablement ce que j’apprécie plus que tout, ce genre de batailles. »

« C’était serré, même quand il m’a eu au virage 1, nous étions tous les deux assez tard sur les freins et nous avons à peine pris le virage. C’était serré. J’ai eu l’impression qu’il y a probablement eu un petit contact à un moment donné. Donc, on était proches au point que c’était angoissant et excitant pour nous. »

Lando Norris estime-t-il que Max Verstappen est allé trop loin ? Ou bien que Red Bull a été trop conservatrice en ordonnant à Max Verstappen de le laisser passer ?

« Ce n’est pas ma décision au final. Je n’ai rien à dire. C’était bien. J’ai dit que c’était angoissant, en parlant de quand il m’a dépassé par l’extérieur au virage 1, au deuxième ou troisième tour. C’est le moment où l’on se demande qui veut freiner le plus tard. Mais je savais qu’en étant à l’intérieur, Max était dans une position beaucoup plus forte que moi. Il peut se permettre d’être beaucoup plus à la limite et agressif que moi. Je ne peux pas me permettre de perdre un aileron avant ou d’avoir un petit dommage. J’ai eu le sentiment d’avoir pris les risques nécessaires et d’avoir fait ma part, mais je n’étais tout simplement pas assez rapide. »

Une Red Bull au-dessus de la McLaren F1, et pas qu’un peu

En effet, peu de tours après, Max Verstappen a damé le pion à Lando Norris... et on n’a ensuite plus vu la Red Bull.

La McLaren F1 n’avait pas le rythme pour suivre le Néerlandais… Loin de là même puisque Max Verstappen a terminé avec 20 secondes d’avance !

« C’était bien d’être en tête pendant quelques tours, mais ça n’a pas duré très longtemps » admet Lando Norris.

« Le rythme de Max était tout simplement bien trop bon pour nous, surtout dans le premier relais, et particulièrement dans les trois premiers quarts de ce relais. »

« Ce fut juste une course difficile pour nous, pas le rythme que nous voulions. Nous espérions au moins nous battre pour une victoire. Mais la course de Max a été un peu trop facile. Donc, oui, il y a clairement du travail à faire de notre côté. »

À Bakou pour le prochain Grand Prix, la McLaren F1 sera-t-elle aussi devancée par la Red Bull en rythme pur, sur un circuit avec plus d’appui mais avec aussi une grande ligne droite ?

« Si l’on regarde l’année dernière, c’était assez serré entre beaucoup de monde. Les Ferrari, aussi, y étaient très fortes. Nous nous attendons à ce qu’elles soient bonnes là-bas. Mais ça ne sert à rien de deviner. Nous abordons chaque week-end avec un esprit ouvert. »

« Nous avons été dominants, et c’est toujours une chose positive à la fin des week-ends – c’est quand nous en sortons après avoir fait un doublé, parfois avec un petit écart, parfois beaucoup plus grand. »

« Mais nous abordons toujours les week-ends en nous attendant à ce que n’importe qui puisse être là, que ce soit les Ferrari ou les Red Bull, très probablement. Nous pensons toujours qu’ils pourraient se qualifier devant et nous battre en course. »

« Par conséquent, nous ne sommes pas trop choqués d’avoir perdu et de ne pas avoir été en pole. Nous savions déjà lors des EL1 que ce ne serait pas un excellent week-end en termes de domination comme nous en avons eu. »

« Il faut voir les choses de l’autre côté. Nous avons eu, vous savez, 95 % de week-ends incroyables où nous avons gagné avec d’énormes écarts. Ça fait juste mal que ce soit un peu l’inverse pour une fois. Mais quand on regarde le revers de la médaille, il y a encore beaucoup plus de bonnes courses que de mauvaises. Il faut donc l’accepter sans broncher, apprendre de ce week-end et voir ce que nous pouvons améliorer pour les autres pistes à faible appui comme Vegas. »