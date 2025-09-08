Red Bull s’est relancée sur de bons rails grâce à Mekies selon Marko

Quelques jours après que Red Bull se soit résignée à être toujours surclassée par McLaren en 2025, Max Verstappen a fait taire les sceptiques en s’imposant avec une victoire écrasante de 20 secondes à Monza.

"C’était 19 secondes, non ?" a lancé Lando Norris, deuxième, avec un sourire narquois. "Je ne veux pas de désinformation."

Pourtant, l’ampleur de la domination de Verstappen a stupéfié le paddock.

"Aujourd’hui, un pilote a ridiculisé tout le monde," a admis Toto Wolff, le patron de Mercedes F1.

Norris, cependant, n’était pas d’humeur à célébrer l’exploit de Verstappen depuis la pole, l’ayant traité "d’idiot" pour son agressivité au départ (tassé dans l’herbe) puis au premier virage.

Dans la salle de repos d’après-course, la tension était palpable. Interrogé plus tard sur le comportement de Max au départ, le Britannique a haussé les épaules et n’a pas voulu critiquer son adversaire.

Verstappen a lui aussi refusé de se laisser entraîner dans la polémique.

"Pas du tout. Ça ne sert à rien. J’ai rendu la place et je suis passé ensuite. Tout cela n’a plus d’importance."

Au lieu de cela, tous les regards étaient tournés vers le remarquable redressement de Red Bull sous la nouvelle direction

"À un moment donné, on avait l’impression que McLaren aurait un avantage considérable sur tous les circuits. C’est fantastique de remporter cette victoire maintenant," a déclaré le directeur de l’équipe, Laurent Mekies.

Le Dr Helmut Marko a salué ce changement, désignant directement Mekies comme le plus grand responsable de ces progrès dans la nouvelle ère post-Christian Horner. Il rejoint ainsi dans ses propos l’éloge fait par Max Verstappen après la course.

"Il a guidé l’équipe dans la bonne direction. Les ingénieurs ont continué à repousser les limites de la voiture. Ils ont fait un excellent travail. L’ambiance chez Red Bull est revenue. Nous sommes vraiment heureux."

Marko a même noté qu’Andrea Stella, le patron de McLaren, était venu le féliciter personnellement.

"Et à juste titre. Nous sommes rivaux, mais pas ennemis. L’ambiance est désormais bonne entre les équipes."

Interrogé sur le lien avec le départ de Horner, Marko a été direct : "Absolument. On rit à nouveau ! L’esprit Red Bull est de retour."

L’Autrichien insiste sur le fait que le changement de culture mené par Mekies a été essentiel.

"Il y a deux courses en Hongrie, nous avions donné une très mauvaise image. Aujourd’hui, nous avons dominé totalement. L’an dernier, Monza a été l’un de nos pires week-ends. Nous sommes désormais très optimistes."

"Ici, nous gagnons avec 20 secondes d’avance. À l’exception du premier virage, c’était souverain. Max a constamment contrôlé la situation et nous n’avions peur que d’une éventuelle intervention de la voiture de sécurité. C’est pourquoi nous avons un peu retardé l’arrêt au stand."

"Laurent a apporté une nouvelle approche de la course. Cela porte clairement ses fruits."

Cette « renaissance » n’est pas seulement philosophique selon lui.

"Nous exploitons pleinement notre potentiel. Avant, nous n’utilisions jamais la pleine puissance du moteur le vendredi. Maintenant, nous sommes bien plus à la limite. C’est en partie grâce à Laurent, mais aussi grâce au nouveau fond plat sur la voiture de Max, qui a bien fonctionné."

"Nous écoutons également plus attentivement notre pilote. Max a plus de 200 courses à son actif – une expérience considérable – et nous nous appuyons autant sur cela que sur les données."

Verstappen a acquiescé. "La formation d’ingénieur de Laurent lui permet de poser les bonnes questions. J’ai vraiment senti que nous avions déjà franchi un cap à Zandvoort, et ici, un autre, plus positif."

Le titre est toujours hors de portée – Verstappen compte 94 points de retard sur Oscar Piastri – mais l’ambiance a changé.

"Je pense que nous pouvons gagner encore quelques courses," a déclaré Marko. "Nous avons mis le championnat de côté, mais l’esprit Red Bull est de retour. Nous sommes de retour sur la bonne voie."

Red Bull a donc introduit un nouveau fond plat pour le Grand Prix d’Italie, qui a dépassé les attentes de l’équipe et donne confiance à l’Autrichien pour le reste de la saison.

"Quand je repense à Monza l’an dernier, c’était notre pire course. Je crois à Bakou. Les circuits rapides devraient nous convenir davantage. Singapour est un circuit où nous n’avons jamais gagné. Mais je pense que nous pouvons rivaliser aux avant-postes sur la plupart des circuits par nos propres moyens."

Verstappen a réalisé une performance sublime et signé un record, le pilote de 27 ans franchissant la ligne d’arrivée d’une course de F1 devenue la plus rapide de l’histoire. Marko n’a pas tari d’éloges sur le pilote vedette de l’écurie de Milton Keynes.

"On ne peut rien dire de plus quand il a 20 secondes d’avance. C’est tout simplement Max maintenant. Quelle résurrection, nous sommes tous fous de joie."

Concernant Yuki Tsunoda, ce n’est par contre pas le même ton...

"La collision avec Lawson, entre nos propres équipes, était incroyablement stupide. Cela semble avoir causé encore plus de dégâts à la voiture. Yuki n’a fait que reculer en course, c’est un coup d’arrêt aux progrès que nous avions vu."