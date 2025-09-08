Norris savait que Piastri obéirait à la consigne de McLaren F1

Parti pour terminer 2e du Grand Prix d’Italie à Monza, Lando Norris a été de nouveau victime de malchance, comme le week-end précédent aux Pays-Bas. Son unique arrêt aux stands a en effet duré presque 6 secondes, permettant à son coéquipier Oscar Piastri de le dépasser.

Mais Andrea Stella a ordonné à l’Australien de relaisser passer Lando Norris : afin de garder la lutte entre les pilotes McLaren F1 juste et équitable. Une décision qui fait parler dans le paddock.

Après avoir un peu râlé, Oscar Piastri a exécuté très rapidement la consigne. Lando Norris imaginait-il son coéquipier ne pas céder et garder la 2e place malgré les consignes ?

« Non. Parce que c’est ce que nous avons décidé en tant qu’équipe, et c’est ce sur quoi nous nous sommes tous mis d’accord. »

Pourtant à Budapest l’an dernier, Lando Norris avait mis bien plus de temps à obéir à une consigne similaire pour laisser passer Oscar Piastri…

« Chaque situation est différente, donc c’est assez stupide de simplement supposer ce genre de chose et de dire que c’est le précédent que l’on établit. Nous ne sommes pas des idiots et nous avons des plans pour différentes choses. »

« S’il y avait eu quatre voitures entre Oscar et moi, bien sûr qu’il ne m’aurait pas laissé repasser, et je ne pense pas qu’il soit correct qu’il me laisse repasser. Mais dans une situation où nous ne nous battions pas, où nous pouvions simplement être justes, alors on s’attend à être juste, en tant qu’équipe. »

« L’équipe ne veut pas nuire et contrarier un pilote ou l’autre sans que ce soit de leur faute. Ce n’était pas de ma faute. »

« Si j’étais arrivé à fond dans mon emplacement sur les stands et que j’avais percuté tous mes mécaniciens, je ne m’attendrais pas non plus à récupérer la position, mais c’était hors de mon contrôle. Au final, je ne veux pas gagner de cette manière, en recevant des positions ou quoi que ce soit du genre. »

« Et c’est la même chose pour Oscar – nous ne voulons pas perdre ou gagner comme ça. Mais nous faisons ce que nous estimons être correct en tant qu’équipe, peu importe ce que l’on dit ou quelles sont les opinions, et nous nous en tenons à notre manière de faire. »

Max Verstappen s’est gaussé de cette consigne, qui effectivement aurait été plus difficile à imaginer entre les deux pilotes Red Bull. Telle est l’originalité de McLaren F1 cette année : faire passer l’équipe avant tout, y compris en prenant des décisions fortes de ce genre. Une éthique qu’adore Lando Norris et qui distingue McLaren F1 dans tout le paddock selon lui.

« L’équipe est la priorité. L’équipe est numéro un, puis les pilotes sont deuxièmes. C’est comme ça que ça marche. Normalement, quand on voit des équipes qui n’ont pas assez de respect pour l’équipe et les opportunités que l’équipe donne, cela ne dure généralement pas longtemps. On le voit avec de nombreuses autres équipes, que ce soit Red Bull, Ferrari ou Mercedes. Nous voulons essayer d’être dans cette position pour une plus longue période qu’eux lorsqu’ils étaient au sommet. Ce n’est que le début – c’est seulement notre deuxième année à nous battre pour des victoires. Mais comme l’a dit Oscar, l’équipe nous donne ces opportunités. Sans l’équipe, nous nous battrions pour la dixième place, et aucun de nous ne veut ça. Donc, l’équipe, le moral, l’esprit d’équipe, c’est la priorité, et nous sommes en dessous de ça. »

Enfin, Lando Norris a semblé être hué sur le podium à la fin de l’épreuve… cette consigne l’a-t-il rendu impopulaire ?

« Je ne sais pas pourquoi. Je les ai entendus. J’entends les acclamations plus que les huées, et c’est le plus important. »