Mekies loue ’l’exécution incroyable’ d’une équipe Red Bull ’spéciale’

Laurent Mekies était heureux après le Grand Prix d’Italie, où Max Verstappen a signé une victoire retentissante. Le directeur de Red Bull se félicite des bonnes décisions de son équipe, notamment au premier tour, quand il a fallu ordonner au quadruple champion du monde de rendre la position à Lando Norris.

"Je pense donc que c’est toujours du cas par cas. Et les gars sur le muret des stands ont très bien anticipé la situation. Et c’est une décision difficile à ce moment-là, comme vous pouvez l’imaginer, de demander à un de ses pilotes de rendre la tête. D’autant plus qu’à ce moment précis, on ne sait pas si on va avoir un avantage en termes de rythme" note Mekies.

"Il est possible que la victoire vous échappe à cause de cela. Mais nous avons néanmoins estimé que nous devions rendre la position pour ne pas risquer une pénalité. C’est ce que nous avons fait. Max a été incroyable, il a réussi à revenir et à dépasser Lando. Et finalement, il nous a rassurés après quelques tours."

Celui qui a triomphé pour la première fois en tant que directeur de Red Bull salue la résilience de son équipe : "Ma pensée va à tout le monde à Milton Keynes. La saison a été difficile pour l’équipe jusqu’à présent et cette victoire est méritée depuis longtemps."

"McLaren semblait avoir l’avantage sur presque toutes les courses, mais tout le monde a été formidable, continuant d’explorer et de repousser les limites de la voiture, et c’est formidable d’être sur la plus haute marche du podium à Monza."

"Il y a une équipe spéciale derrière cette victoire, qui a travaillé dur pour nous permettre d’avoir une voiture rapide au GP d’Italie, et tout le monde en bord de piste a fait preuve d’une exécution incroyable. Max a redéfini la perfection et ce week-end en général."

"Comme je l’ai dit, le premier tour a été difficile, mais il a gardé son sang-froid et a réussi à effectuer des dépassements en piste, puis à dominer la course. Monza est un tracé très spécifique et l’équipe a fait un travail incroyable pour avoir la voiture la plus rapide en piste, puis, avec la magie de Max, cela a donné la victoire."

Le Français n’a pas voulu accabler Yiki Tsunoda, qui a terminé 13e après avoir eu maille à partir avec Liam Lawson. Le patron défend - pour l’instant - son pilote : Yuki a été malchanceux, il était coincé dans le trafic et il lui a été très difficile de tirer quelque chose de la course."

"Il a ensuite subi des dommages au plancher après son contact avec Liam Lawson, ce qui lui a coûté de la performance. Nous avons encore du travail à faire pour améliorer le rythme de course de Yuki et nous allons tout faire pour qu’il retrouve la place qu’il mérite au fur et à mesure de nos progrès."