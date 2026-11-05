Norris n’est pas sûr que la McLaren sera ’plus facile à piloter’ avec ses évolutions

Lando Norris revient ce week-end sur les lieux d’un de ses meilleurs week-ends en carrière, puisqu’il avait remporté le Grand Prix du Brésil l’année dernière après avoir dominé toutes les séances. Le pilote McLaren F1 est revenu sur cette domination d’un week-end qui l’avait propulsé vers le titre mondial, et il admet qu’il espère vivre un bon GP à Sao Paulo cette année, sur un circuit d’Interlagos qu’il apprécie.

La MCL40 aura des évolutions ce week-end, et le champion du monde en titre s’attend à de plus grandes performances, mais il n’est pas sûr de gagner en facilité de pilotage, ce qui est pourtant le point le plus important à améliorer sur la monoplace.

"J’ai fait ma préparation plus tôt, je voulais voir le résultat de chaque séance, et c’était facile car mon nom était en haut de tous les classements. C’était un rappel sympathique, à ce moment-là de l’année j’avais pris le contrôle du championnat et j’avais eu un week-end plein de succès" s’est rappelé Norris.

"C’était très bien et un grand boost de confiance à l’époque. Mais j’aime toujours venir ici, et après Mexico on veut garder l’espoir qu’on peut faire des progrès. On amène des petites choses sur la voiture, on espère que ça pourra nous faire aller dans la bonne direction."

"Je ne sais pas si ça rendra la voiture plus facile à piloter, ça pourrait la rendre plus difficile à piloter, mais on espère faire un pas en avant en matière de performance, et pouvoir ensuite ajuster quelques petites choses pour la rendre plus constante."

"L’équipe travaille dur, on essaie de faire progresser la voiture de cette année, non seulement pour la rendre plus rapide, mais aussi lui faire mieux accepter ce qu’un pilote a besoin pour extraire sa performance à la limite."

Au Mexique, Norris a dit qu’il aurait pu gagner avec une meilleure qualification, mais il ne pense pas pour autant qu’il aura une quelconque chance de succès à Interlagos cette semaine.

"Ce ne sera pas assez facile pour répondre par l’affirmative, tout le monde travaille dur pour mieux comprendre ce qu’on peut faire et voir quels compromis on peut faire, car il s’agit de compromis, et non de vrais pas en avant."

Le Britannique est heureux d’arriver au Brésil, où en plus d’avoir vécu un bon week-end l’an dernier, il apprécie l’enthousiasme des fans : "C’est un endroit qui renferme beaucoup d’histoire du sport automobile."

"La dernière fois qu’on est venus, c’était un très bon week-end pour moi, mais j’adore toujours venir, c’est un endroit amusant où venir, il y a beaucoup de passion pour la course, donc j’aime ça. Et j’aime aussi aller voir du football ici, j’aime vraiment être là, c’est mieux que beaucoup d’autres pays."