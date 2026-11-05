Isack Hadjar n’est ’pas lassé’ malgré les frustrations récentes

Isack Hadjar espère un week-end positif au Grand Prix du Brésil après différentes frustrations accumulées ces dernières semaines. Le pilote Red Bull a encore été déçu au Mexique, où un accrochage dès le départ lui a coûté une chance de bon résultat, avec une neuvième place finale sur tapis vert à la suite de plusieurs pénalités pour ses rivaux. Il espère que le week-end d’Interlagos pourra le relancer.

Le pilote français reconnait que le Brésil pourrait offrir une opportunité intéressante de signer un beau résultat, et il assure que tout va bien pour lui, car il voit de la performance de sa part et de celle de sa voiture.

"C’est la terre des opportunités ici ! La vitesse est bonne, la voiture est incroyable, donc j’attends juste que les choses cliquent, ça va arriver et je reste concentré. Je suis frustré, mais je suis sûr qu’un bon résultat m’attend. Je ne suis pas lassé, je veux juste piloter et tout donner" a déclaré Hadjar.

Malgré une course décevante au Mexique, Red Bull a connu deux départs réussis avec Max Verstappen et lui, et il est le premier à avoir été satisfait de réussir cette phase qui était jusqu’ici difficile.

"Moi aussi ! Le départ sur la grille était bon ! Ce n’est pas de magie, juste un travail acharné. Je dois dire qu’on a réussi mieux qu’on le pensait, et on veut juste répliquer cela jusqu’à la fin de la saison, on espère que ce soit le minimum qu’on pourra faire."

Interrogé sur ses envies de vivre une course sous la pluie, le Français assure qu’il est prêt, et il espère même le vivre ce samedi : "Je suis impatient d’une qualification sous la pluie. Il pleut toujours, pour je ne sais quelle raison, le dimanche."

"La dernière fois qu’on a eu ça, c’était à Las Vegas l’an dernier, et une qualification sous la pluie est plus amusante. Déjà, on peut voir la piste car on n’est pas coincé derrière une voiture, et on peut rouler avec un peu plus d’eau en piste."