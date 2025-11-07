Norris n’est ’pas aussi à l’aise’ qu’espéré mais il a ’fait le travail’ ce vendredi

Lando Norris a confirmé sa bonne forme sur le tracé d’Interlagos ce vendredi. Après avoir signé le meilleur temps de la seule séance d’essais libres, le pilote McLaren F1 s’est adjugé la pole position pour le Sprint du Grand Prix du Brésil en banlieue de Sao Paulo.

Une performance remarquée de celui qui a pris la tête du championnat lors de la dernière course en date, et qui verra ses rivaux, Oscar Piastri et Max Verstappen, s’élancer respectivement troisième et sixième pour le Sprint.

"C’était un peu difficile, c’était serré avec plusieurs voitures, les Mercedes sont rapides en tendres, on ne sait jamais comment les voitures vont se comporter quand on passe du medium au tendre, on ne sait pas si on doit attaquer ou non" a déclaré Norris.

"Mais on a fait le travail qu’on devait faire, on a été les plus rapides aujourd’hui. C’était plus piégeux qu’à Mexico, je ne me sens pas aussi à l’aise que là-bas, mais ça reste un très bon résultat."

Très à l’aise dans la MCL39, le pilote britannique reconnait qu’il a pris beaucoup de plaisir à rouler sur le tracé d’Interlagos dans ses conditions, et il salue le plaisir qu’offre aux pilotes le fait de rouler à la limite sur un tel circuit.

"La qualification est toujours une des meilleures choses. La course peut être bien, on peut bien se battre, mais la qualification ici est difficile, c’est bosselé, piégeux, il y a des dénivelés, et c’est toujours un plaisir."

"Ca donne toujours le sourire, surtout quand vous terminez en pole. Une bonne journée mais le week-end est encore long, nous ne sommes que vendredi et il reste deux courses. Mais c’est un bon départ !"

Les conditions s’annoncent très difficiles demain lors du Sprint et possiblement pour la qualification, mais le Britannique et son équipe vont préparer la journée de samedi comme n’importe quelle autre, sans penser uniquement à la météo.

"On verra ce qu’on pourra faire demain, il va pleuvoir beaucoup demain matin, il y aura du vent. Tout le monde devra amener sa veste de pluie, mais je ne veux pas m’en inquiéter pour l’instant, j’ai fait du bon travail et on va réfléchir à ce qu’on pourra faire demain."