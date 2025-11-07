Norris bat Antonelli et Piastri pour la pole du Sprint au Brésil, Verstappen en retrait

Après une seule séance libre dominée par les McLaren F1 de Lando Norris et Oscar Piastri, c’est déjà l’heure de la première séance qualificative du Grand Prix du Brésil, qui déterminera la grille du Sprint, disputé demain à Sao Paulo.

La première séance a été marquée par une sortie de piste de Yuki Tsunoda et un double tête-à-queue impressionnant de Lewis Hamilton, mais les deux hommes ont pu continuer sans dommages leur apprentissage des conditions de piste.

La pluie n’est pas encore présente à Interlagos, mais les conditions devraient fortement se dégrader dans la soirée brésilienne et dans la nuit, avant une journée de samedi qui est menacée par un cyclone et une alerte météo pour un possible déluge.

Un report de la qualification en vue de la course, voire du Sprint selon l’heure à laquelle le circuit sera touché, n’est pas impossible. Nous vous conseillons de suivre nos pages, puisque nous vous tiendrons informés en temps réel des changements éventuels.

19h10 : Alpine a justifié la prolongation du contrat de Franco Colapinto.

19h15 : Nous avons fait un point sur la situation qui vous permettra d’en savoir davantage sur l’alerte météo qui pourrait changer le cours du week-end.

19h21 : Alors que la saison 2025 approche de son terme, la FIA continue de plancher sur l’année prochaine, et réfléchit à diverses idées pour pimenter les week-ends de Grands Prix.

19h24 : En attendant, le risque de pluie pour ce Sprint Shootout est de 0 %, la température est de 19 degrés dans l’air, mais le soleil a déjà fait grimper l’asphalte à 43 degrés.

19h30 : C’est parti pour cette Qualification Sprint ! Et la première partie se déroule en gommes mediums, comme l’exige le règlement.

SQ1 - 12 minutes - Pneus mediums

19h31 : Liam Lawson se plaint de débris dans la voie des stands.

19h33 : Norris prend le meilleur temps en 1’10"311, battu par Piastri en 1’10"286. Tsunoda est à une seconde après ce premier tour.

19h34 : Fernando Alonso se place troisième, à 0"130 de Piastri. Lance Stroll se place juste derrière lui et Isack Hadjar s’intercale, à un millième de seconde d’Alonso.

19h35 : Charles Leclerc ne se place que septième à 0"476, juste derrière Lawson. Hamilton se positionne juste devant son équipier, et Gabriel Bortoleto s’intercale entre les Ferrari.

19h37 : Max Verstappen en finit avec son premier tour et prend le meilleur temps en 1’10"107.

19h38 : Pierre Gasly prend le deuxième temps, et George Russell s’empare de la tête, immédiatement battu par Norris en 1’09"702. Piastri en termine avec un autre chrono et se place deuxième à 3 dixièmes de son équipier.

19h40 : Andrea Kimi Antonelli s’est placé sixième, et il est battu par Hamilton.

19h41 : Tsunoda occupe la dernière place, mais il est dans un tour rapide. Il termine son tour en 13e place.

19h42 : Oliver Bearman remonte sa Haas en quatrième place. Alex Albon remonte sixième avec sa Williams.

19h43 : Verstappen prend la deuxième place, Bortoleto remonte au sixième rang et voit Hadjar le remonter. Franco Colapinto se place 15e à moins de deux dixièmes de Gasly, et Leclerc ne prend que le 11e temps. Norris améliore en 1’09"627. Gasly est huitième.

19h44 : Sainz reste dernier, et Lance Stroll remonte 12e, tandis que Hamilton est dixième.

Les éliminés sont Colapinto, Lawson, Tsunoda, Ocon et Sainz.

SQ2 - 10 minutes - Pneus mediums

19h53 : Bearman se place devant Bortoleto, les deux hommes sont séparés de 7 millièmes, et Hülkenberg les bat de deux dixièmes en 1’09"735. Albon se place deuxième.

19h54 : Alonso prend le meilleur temps en 1’09"330, et Stroll se place deuxième devant Leclerc. Verstappen ne fait que le quatrième temps car Hadjar s’est placé entre les Aston Martin.

19h55 : Norris se place à 0"043 d’Alonso, dont le chrono est très bon. Gasly ne signe que le 11e temps, car Piastri se place troisième. Juste après, Russell prend le quatrième temps et Antonelli le cinquième.

19h58 : Hadjar n’améliore pas, Bortoleto est en progression tandis que Norris est rapide dans son dernier tour après avoir fait deux tours de refroidissement.

19h59 : Bortoleto n’améliore pas beaucoup et reste 14e. Leclerc est en tête-à-queue dans le deuxième secteur.

20h00 : Hamilton n’améliore pas et reste 11e. Gasly ne fait pas mieux que 13e.

Les éliminés sont Hamilton, Albon, Gasly, Bortoleto et Bearman.

20h04 : Verstappen semble très mécontent : "La voiture est cassée, elle est impossible à conduire".

20h06 : Hamilton a visiblement commis une infraction sous drapeau jaune lors de la sortie de piste de Leclerc. Les commissaires étudieront la situation après la séance, et toute pénalité s’appliquerait lors du Sprint.

SQ3 - 8 minutes - Pneus tendres

20h09 : Russell signe la première référence en 1’09"556, soit un temps moins rapide qu’en SQ2. Antonelli fait mieux en 1’09"340, et Leclerc se place derrière les deux Mercedes.

20h10 : Piastri ne bat pas les Mercedes non plus, alors que Norris se place devant avec un 1’09"271. Les cinq autres pilotes ne sont pas encore sortis.

20h12 : Hülkenberg en finit avec son tour rapide et manque de rythme avec le sixième temps, à six dixièmes de Norris.

20h14 : Stroll prend le cinquième temps. Piastri en termine avec son deuxième tour rapide, et il se place troisième, juste devant Russell. Norris en termine avec son tour rapide et améliore en 1’09"243.

20h15 : Alonso prend le quatrième chrono, et Verstappen ne fait pas mieux que sixième ! Hadjar est neuvième, et Russell est quatrième. Antonelli est encore dans un tour rapide. Il reste deuxième.

Norris prend la pole pour le Sprint du Brésil, et il partagera le première ligne avec Antonelli ! Piastri et Russell copieront le duo McLaren - Mercedes en deuxième ligne au départ. Cinq moteurs Mercedes composent le top 5.

Alonso sera cinquième, Verstappen sixième et Stroll septième, tandis que Leclerc n’a pas fait mieux que huitième. Hadjar et Hülkenberg seront en cinquième ligne.