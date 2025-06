Norris : Ma pole ’record’ à Monaco devrait tenir ’très longtemps’

Lando Norris s’attend à ce que son record du tour pour la pole position obtenue au Grand Prix de Monaco tienne le coup pendant de nombreuses années.

Le pilote McLaren est devenu le premier pilote à boucler un tour sur le circuit le plus célèbre de Formule 1 en moins d’une minute et 10 secondes. Son tour en 1’09’’954 lui a permis de battre Charles Leclerc pour la pole position d’un dixième de seconde.

Un record qui devrait tenir donc selon Norris puisque la F1 introduira une refonte majeure de son règlement technique l’année prochaine. Le règlement 2026 autorise des voitures plus légères et plus étroites. Un atout, normalement pour les rues de Monaco. Mais les modifications aérodynamiques et des groupes motopropulseurs devraient entraîner des temps au tour globalement plus lents.

"Mon tour de pole à Monaco ! Le temps de 1’09, il est très peu probable qu’il soit battu avant longtemps, sauf changement de tracé pour le circuit," confie aujourd’hui Norris, lorsqu’on lui demande sa plus grande fierté lors du triplé de Grands Prix qui vient de s’achever.

"Les voitures de l’année prochaine seront loin d’être aussi rapides que cette année. Espérons que ce chrono perdurera très, très longtemps."

Il s’est dit particulièrement fier d’avoir signé une pole position sur l’un des circuits les plus exigeants de la F1. Norris n’avait jamais décroché la pole en F1 à Monaco et avait perdu sa seule pole position sur ce circuit lors de la course annexe de la Formule Renault Eurocup il y a neuf ans en raison d’une infraction technique.

"Le sens, l’histoire, les gens qui ont gagné ici par le passé – ils ne deviennent pas toujours champions, mais la plupart le sont devenus. Et le simple fait de savoir que dans 30 ans, je pourrai dire : ’J’ai maîtrisé Monaco cette année-là’ – et j’espère quelques autres années aussi – c’est très gratifiant. Une grande fierté."