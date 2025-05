Norris : les gens de l’extérieur sous-estiment la Red Bull RB21

Lando Norris a été interrogé sur la supériorité prétendue de McLaren F1 sur Red Bull à Monaco ce week-end, mais le pensionnaire de l’équipe de Woking est sceptique. Selon lui, il n’y a pas de raison pour que la RB21 soit inférieure à la MCL39 sur le tracé monégasque.

"Qu’est-ce qui vous fait dire qu’ils sont moins bons dans les virages à faible vitesse ? L’an dernier ? Nous sommes en 2025 maintenant. Ils ont gagné le week-end dernier et ont fait plusieurs pole positions cette saison" a déclaré Norris.

"Max a gagné plusieurs courses. Il aurait dû gagner en Arabie saoudite. Il y a aussi des virages à faible vitesse à Imola où ils étaient très forts. Je pense que nous connaissons mieux les faits que les gens de l’extérieur. Il y a beaucoup de choses erronées sur la mauvaise qualité de leur voiture."

"Ils sont très rapides. Nous l’avons dit tout au long de la saison. Les gens de l’extérieur les ont sous-estimés. Nous savons qu’ils sont une menace, ils l’ont été toute l’année et continueront à l’être, surtout quand vous êtes une équipe qui a gagné de nombreux championnats, en particulier au cours des cinq ou dix dernières années."

"Et ils ont Max. Je ne pense pas que l’on puisse douter d’eux. Ils ont gagné le week-end dernier parce qu’ils le méritaient. Ils ont été bons dans les virages à basse vitesse, ils ont été bons dans les virages à haute vitesse, et ils ont une bonne voiture."

Il se montre très prudent sur la domination que tout le monde prédit pour lui et son équipe en Principauté : "Comme nous l’avons vu entre Miami et Imola, nous pouvons avoir l’air de héros un week-end et être battus le suivant. Nous prenons chaque week-end comme il vient."

"Ils pourraient être exceptionnels ici. Cela montre que nous sommes encore vulnérables dans certains scénarios. Même s’il y a eu des week-ends où nous avons été dominants, il y a eu des erreurs. On se concentre sur les bonnes choses mais on veut corriger les erreurs. C’est la Formule 1."

"Je ne prends pas de plaisir à piloter à Monaco"

Le Britannique se félicite d’avoir une voiture capable de gagner tous les week-ends sur le papier : "C’est cool de pouvoir être optimistes quant à nos chances de victoire chaque week-end. C’était comme ça en fin d’année dernière, et nous espérons gagner à chaque week-end."

"Nous sommes déçus si ce n’est pas le cas, et nous avons été battus par Red Bull qui avait une meilleure voiture la semaine dernière. Nous avons une très bonne voiture, cela ne veut pas dire que nous devons tout gagner, mais nous essayons d’y parvenir."

Interrogé sur le plaisir qu’il prend à piloter à Monaco, Norris fait une révélation : "Pas beaucoup. Je ne prends pas de plaisir à piloter à Monaco, je suis content après avoir piloté, mais pas pendant. Mais j’ai hâte quand même car l’expérience est cool, unique sur différents points."

"Je ne pense pas que beaucoup de pilotes sourient en courant à Monaco, s’ils disent qu’ils le font, ils mentent surement. Mais quand on franchit la ligne après le dernier virage, c’est la première opportunité qu’on a de sourire et réaliser ce qu’on a fait."

"Mais il faut tellement de concentration et de vision tunnel qu’il est difficile de prendre du plaisir. Vous prenez du plaisir quand vous pilotez de nouveau plus calmement. Mais l’expérience est spéciale et quand vous repensez à votre tour, c’est là que vous souriez."