McLaren F1 a insisté sur la ’préparation’ du GP du Brésil

McLaren F1 a concédé un peu de terrain à Max Verstappen lors de la dernière course, mais les deux pilotes disposent désormais de plus de 30 points de marge sur le pensionnaire Red Bull, et c’est dans ce contexte de lutte encore intense qu’ils abordent le Grand Prix du Brésil.

Lando Norris aborde le Grand Prix de São Paulo avec confiance, puisqu’il a gagné la dernière course à Mexico. Le pilote britannique se dit prêt à attaquer un week-end de Sprint et à maximiser les points pour son équipe.

"Je suis impatient de courir à nouveau à Interlagos. Le Grand Prix de São Paulo est toujours un week-end amusant, et c’est une super ville à visiter. C’est aussi un week-end Sprint, donc je vais viser le maximum de points" a déclaré Norris.

"La semaine dernière, j’étais de retour avec l’équipe à Woking. Nous avons fait le débriefing des deux dernières courses, et j’ai passé du temps sur le simulateur pour me préparer pour ce week-end. Je me sens bien et j’ai hâte de retourner en piste."

Pour Oscar Piastri, le Grand Prix du Brésil représente une chance de limiter la casse après avoir perdu la tête du championnat, notamment grâce à la course Sprint, et de se relancer après une période difficile. L’Australien apprécie particulièrement le circuit d’Interlagos et ses caractéristiques uniques.

"Le Brésil est une excellente occasion de marquer de gros points, surtout avec la course Sprint. Tout est encore possible, et la préparation a été très productive. C’est un circuit que j’aime bien, avec ses dénivelés et sa combinaison de longues lignes droites et de sections serrées. Comme toujours, il faudra aussi garder un œil sur la météo" a déclaré Piastri.

Andrea Stella, le directeur de l’équipe McLaren, souligne l’importance de la fin de saison, alors que ses deux pilotes se battent pour le titre mondial. Il insiste sur la nécessité de rester concentré et de ne rien laisser au hasard face à une concurrence redoutable.

"Il est maintenant temps de se rendre au Brésil pour le Grand Prix de São Paulo. C’est une période passionnante de l’année, car nous approchons de la fin de la saison 2025. Nous sommes fiers d’avoir nos deux pilotes en tête du championnat, séparés par seulement un point" a déclaré l’Italien.

"Cependant, nous sommes pleinement conscients que nous faisons face à un adversaire très fort dans notre quête du titre pilotes, et ce n’est pas un hasard s’il est le champion en titre et quadruple champion du monde. Nous donnerons notre maximum lors des quatre dernières courses pour que le titre reste orange."

"À Mexico, la MCL39 était la voiture la plus rapide, mais nous ne devons pas présumer qu’il en sera de même à São Paulo, car la concurrence est très proche de nous. Nous garderons notre approche consistant à aborder chaque course individuellement et à extraire le maximum de performance possible pour permettre à nos pilotes de se battre aux avant-postes."

"C’est aussi un week-end Sprint, ce qui nous offre plus d’occasions de marquer des points. En contrepartie, il faudra une attention accrue aux moindres détails pour trouver le bon réglage, surtout avec le peu de temps de roulage en essais libres. Comme toujours, nous serons prêts à affronter l’imprévisibilité de la météo, qui a souvent été un facteur décisif ici."