Norris : Hamilton me rend moins heureux de mon seul titre en F1

Champion du monde de Formule 1 pour la première fois en 2025, Lando Norris reconnaît que son sacre lui paraît presque insuffisant lorsqu’il observe l’immense palmarès de Lewis Hamilton. Alors que le septuple champion du monde s’apprête à disputer son 400e Grand Prix au Brésil, le pilote McLaren a rendu hommage à sa longévité et à sa compétitivité, notamment face à Charles Leclerc chez Ferrari. Une admiration qui nourrit désormais ses propres ambitions : après avoir atteint son premier grand objectif, Norris veut continuer à gagner et espère prolonger sa carrière au plus haut niveau pendant de nombreuses années.

Lando Norris a beau avoir réalisé son rêve en devenant champion du monde de Formule 1 en 2025, il ne compte pas se satisfaire de ce premier titre. Le Britannique reconnaît même que le palmarès de Lewis Hamilton lui donne le sentiment de ne pas en avoir encore accompli suffisamment.

L’an dernier, le pilote McLaren avait décroché sa première couronne mondiale au terme d’une bataille particulièrement disputée face à son coéquipier Oscar Piastri, tout en devant résister à la menace représentée par Max Verstappen et Red Bull dans la dernière partie de la saison.

Un succès majeur dans sa carrière, mais qui prend une autre dimension lorsqu’il le compare aux sept titres mondiaux remportés par Hamilton.

À l’occasion du Grand Prix du Brésil, où le pilote Ferrari doit prendre le départ de son 400e Grand Prix, Norris a été invité à résumer la carrière de son compatriote.

Pour le champion du monde 2025, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au-delà des sept titres, Norris se dit surtout impressionné par la capacité de Hamilton à rester compétitif après autant d’années en Formule 1.

"Il y en a sept. Donc je ne sais pas comment vous voulez résumer cela", a répondu Norris lorsqu’il a été interrogé sur le palmarès de Hamilton.

"Je veux dire, c’est assez incroyable ce qu’il a réussi à accomplir pendant aussi longtemps, et même aujourd’hui, quand on le voit se battre contre Charles."

Le pilote McLaren a notamment tenu à souligner le niveau de Leclerc, qu’il considère comme l’un des meilleurs pilotes actuellement présents sur la grille.

À ses yeux, la capacité de Hamilton à rivaliser avec son coéquipier monégasque chez Ferrari démontre qu’il conserve des qualités exceptionnelles malgré son expérience et les nombreuses saisons déjà disputées.

"Je pense que Charles est facilement l’un des meilleurs pilotes de la grille. Il est incroyablement rapide, et le fait que Lewis continue à lui livrer une belle bataille, particulièrement cette année, est remarquable."

Norris estime même que Hamilton a retrouvé en 2026 une partie de la compétitivité qui avait fait sa réputation au sommet de la Formule 1.

"Il semble avoir retrouvé son niveau habituel, en se battant aux avant-postes et en prouvant qu’il reste l’un des meilleurs pilotes du plateau."

Sept titres qui rendent le premier de Norris presque insuffisant

Au-delà des performances de Hamilton chez Ferrari, Norris considère son compatriote comme une référence pour les autres pilotes du championnat.

Sa capacité à poursuivre sa carrière au plus haut niveau après avoir déjà remporté sept titres mondiaux constitue une source d’inspiration, même si le pilote McLaren ne s’imagine pas nécessairement rester aussi longtemps en Formule 1.

"C’est une réussite assez incroyable de sa part de continuer à se battre pendant aussi longtemps. Il représente une belle source d’inspiration pour beaucoup d’entre nous."

"Je ne pense certainement pas aller aussi loin que lui, mais c’est quelque chose de positif à avoir en perspective pour ma propre carrière."

Norris reconnaît surtout que le palmarès de Hamilton a changé sa manière de considérer son propre titre mondial.

Alors qu’il était naturellement heureux d’avoir remporté son premier championnat en 2025, le Britannique explique que les sept couronnes de son compatriote lui donnent désormais envie de viser beaucoup plus haut.

"Je sais que j’étais heureux avec un seul titre de champion du monde, mais quand je regarde Lewis, il me rend beaucoup moins heureux de n’en avoir remporté qu’un seul."

Cette comparaison ne traduit toutefois aucune frustration négative envers son propre parcours. Norris y voit au contraire une motivation supplémentaire pour continuer à progresser et tenter d’enrichir son palmarès.

Hamilton lui donne envie de prolonger sa carrière

Si Norris ne se projette pas forcément dans une carrière aussi longue que celle de Hamilton, il reconnaît que les performances actuelles du septuple champion du monde lui donnent confiance dans sa propre capacité à rester compétitif pendant de nombreuses saisons.

Le Britannique estime que voir Hamilton continuer à se battre face aux meilleurs pilotes, à son âge et avec son expérience, démontre qu’il est possible de conserver un très haut niveau de performance bien au-delà de ses premières années en Formule 1.

"Mais c’est dans le bon sens du terme, parce que je peux le regarder, voir son âge et son niveau de forme, et cela me convainc plus que jamais que je peux continuer à me battre pendant encore de très nombreuses années."

"Et c’est quelque chose que j’ai vraiment hâte de faire."