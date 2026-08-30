Norris frustré par son nouveau salaire ? ’Certainement pas proche de Lewis ou Max’

Lando Norris ne cache pas une certaine ambivalence au moment d’évoquer son nouveau salaire chez McLaren. Le champion du monde 2025 a prolongé son contrat avec l’écurie de Woking jusqu’en 2030 au moins, avec une rémunération qui serait estimée à 40 millions d’euros par an. Un montant qui ferait de lui le troisième pilote le mieux payé de la grille 2026, derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen, mais le Britannique estime que son niveau de performance lui permet de regarder les deux champions dans les yeux.

Le nouveau contrat de Norris, officialisé ce samedi par McLaren, le lie donc à l’équipe championne du monde pour plusieurs années supplémentaires. Selon les spéculations, le Britannique percevrait environ 40 millions d’euros chaque saison, soit le quatrième salaire le plus élevé du plateau.

Devant lui figurent Leclerc mais surtout Hamilton et Verstappen, tous deux crédités d’une rémunération bien supérieure, allant de 60 à 80 millions d’euros selon les estimations les plus réalistes. Leclerc serait lui dans les 50 millions d’euros annuels. Le quadruple champion du monde de Red Bull a d’ailleurs aussi sécurisé son avenir : Verstappen a récemment prolongé son contrat avec Red Bull jusqu’à la fin de la saison 2030.

Ces chiffres ont rapidement alimenté les spéculations sur les réseaux sociaux. Certains estiment que Norris aurait pu obtenir une rémunération proche des 50 millions d’euros, voire supérieure, afin de rejoindre davantage les niveaux attribués à Hamilton et Verstappen.

Interrogé sur ces rumeurs, le champion du monde 2025 reconnaît que son nouveau contrat ne lui permettra d’être au niveau des deux références financières du plateau.

"Je pense que je devrais gagner autant qu’eux, mais ce nouveau contrat est certainement loin des chiffres que j’ai vus circuler en ligne, malheureusement !" a déclaré Norris.

Le Britannique reconnaît toutefois que l’écart peut se justifier lorsqu’il compare son palmarès à celui de Hamilton et Verstappen. À 26 ans, Norris ne compte pour l’instant qu’un titre mondial, là où Hamilton possède sept couronnes et Verstappen quatre.

"Bien sûr, c’est un peu plus que sur mon précédent contrat, comme c’est le cas dans n’importe quel métier lorsqu’on prolonge. Mais ce n’est certainement pas proche du niveau de Lewis ou de Max."

"D’une certaine manière, cela ne devrait pas l’être parce que je n’ai pas accompli autant de choses qu’eux au cours de leur carrière."

Mais cette première lecture ne constitue pas toute l’analyse de Norris. Le pilote McLaren estime en effet que la comparaison ne doit pas uniquement porter sur les titres et les statistiques accumulés au fil des années.

"Mais d’une autre manière, je pense que cela devrait être le cas, parce que je crois que je peux me battre contre eux chaque fois que j’en ai besoin et que je peux faire un meilleur travail qu’eux chaque fois que j’en ai besoin."

Cette contradiction assumée résume parfaitement la position du champion du monde : son palmarès ne lui permet peut-être pas encore de revendiquer les mêmes émoluments que les deux pilotes les plus titrés de la génération actuelle, mais il estime que ses performances démontrent qu’il appartient à cette catégorie.

"Donc oui, je suppose que j’ai deux opinions là-dessus," résume Norris.

La prolongation de Norris intervient également dans un contexte où le Britannique a désormais installé son statut au sommet de la Formule 1. Après avoir remporté son premier championnat du monde en 2025, il a prolongé avec McLaren pour 4 saisons de plus au moins, affichant ainsi une confiance totale dans l’écurie qui l’accompagne depuis ses débuts en Formule 1.

Norris n’entend toutefois pas considérer son nouveau contrat comme le point final de cette progression, y compris sur le plan financier.

"Je travaille là-dessus," sourit-il.

"Je ne sais pas quand aura lieu ma prochaine prolongation ou mon prochain renouvellement, mais j’espère pouvoir essayer de les égaler un jour."

"Je rêve de voir ces chiffres que j’ai vus en ligne sur mon compte en banque."