La FIA change ses règles, Mazepin déjà de retour en Europe... et gagne !

Après cinq années loin des compétitions européennes, Nikita Mazepin a signé un retour particulièrement remarqué ce samedi à Spa-Francorchamps. Quelques jours seulement après l’assouplissement par la FIA des restrictions visant les pilotes russes et biélorusses, l’ancien pilote Haas a remporté dès sa première apparition la première course de la Spezial Tourenwagen Trophy au volant d’une Mercedes-AMG GT3.

Mazepin n’avait plus disputé de course en Europe depuis 2021, année de ses débuts en Formule 1 avec Haas. Son retour intervient dans un contexte profondément différent de celui qui avait brutalement interrompu sa carrière internationale. Le Russe a profité de la levée de plusieurs restrictions par la FIA pour retrouver un baquet sur le Vieux Continent, et il n’a pas tardé à se mettre en évidence sur l’un des circuits les plus exigeants au monde.

Nikita Mazepin avait disputé sa première et unique saison en Formule 1 avec Haas en 2021. Le pilote russe devait poursuivre l’aventure en 2022, mais l’écurie américaine a finalement mis un terme à son contrat, tout comme à son partenariat avec Uralkali, dans le contexte des sanctions internationales visant la Russie après le début de l’offensive militaire russe en Ukraine.

La FIA avait alors instauré des mesures d’urgence concernant les concurrents russes et biélorusses. Ces derniers pouvaient continuer à participer aux compétitions placées sous l’égide de la Fédération, mais uniquement sous certaines conditions, notamment en signant une déclaration de neutralité.

Les pilotes russes ne pouvaient ainsi pas représenter officiellement leur pays et devaient renoncer à afficher les couleurs, symboles ou drapeaux russes.

Daniil Kvyat avait notamment réussi à poursuivre sa carrière dans certaines compétitions européennes soutenues par la FIA en adoptant une licence italienne, après avoir passé une partie importante de sa formation en Europe. Pour Mazepin, la situation s’est révélée beaucoup plus compliquée.

Les sanctions prises contre lui et son père, Dmitry Mazepin, oligarque russe propriétaire du groupe Uralkali, l’empêchaient notamment de voyager pour rencontrer des équipes de Formule 1 et discuter de son avenir sportif.

Une victoire dès son retour à Spa

Une partie de ces obstacles judiciaires a toutefois disparu en mars 2024. Nikita Mazepin avait alors obtenu l’annulation de l’interdiction de voyager qui le frappait en raison de son association avec son père, après une décision favorable des juridictions européennes.

Depuis, le Russe s’était essentiellement tourné vers l’Asian Le Mans Series, où il courait avec sa propre structure, 99 Racing. Il a finalement retrouvé la compétition européenne ce week-end à Spa-Francorchamps, dans le cadre du Spezial Tourenwagen Trophy, disputé lors d’un week-end ADAC.

Mazepin a pris place dans une Mercedes-AMG GT3 engagée par l’équipe allemande Motopark. Et son retour n’est pas passé inaperçu.

Déjà le plus rapide de la séance d’essais libres disputée vendredi, l’ancien pilote Haas a confirmé samedi en décrochant la pole position avant de convertir cette première place en victoire au classement général de la Course 1.

Son avantage en qualifications avait été particulièrement spectaculaire puisqu’il avait relégué son premier poursuivant à 4,160 secondes.

"Un début dominant," s’est réjouie Motopark sur Instagram.

Mazepin marque ensuite les esprits pour sa première participation à la STT à Spa-Francorchamps, en remportant de manière dominante la Course 1 de la Spezial Tourenwagen Trophy dans le cadre de l’ADAC Racing Weekend.

"Un début de week-end parfait mais nous n’avons pas encore terminé. Ce dimanche, place aux Qualifications 2 et à la Course 2. Allons-y !"

Le programme doit donc se poursuivre dimanche avec une deuxième séance de qualifications puis la seconde course du week-end.

La FIA assouplit à nouveau ses règles

Le retour de Mazepin intervient surtout quelques semaines après une évolution majeure de la position de la FIA vis-à-vis des compétiteurs russes et biélorusses.

Début août, le Conseil Mondial du Sport Automobile a supprimé l’obligation pour ces concurrents de participer sous drapeau neutre et de signer l’engagement de neutralité qui était jusque-là nécessaire.

"Les pilotes russes et biélorusses, les équipes nationales, les concurrents individuels et les officiels sont autorisés à participer aux compétitions internationales et de zone sans aucune restriction. L’obligation de signer un engagement de neutralité ne s’applique plus," avait annoncé le Conseil Mondial du Sport Automobile.

La FIA a également rétabli la possibilité d’afficher les symboles nationaux des deux pays.

"L’affichage des symboles nationaux, des couleurs et des drapeaux russes et biélorusses (tenues, équipements et voitures), ainsi que l’interprétation de leurs hymnes, est autorisé lors des compétitions internationales et de zone," précisait le communiqué.

La Fédération a toutefois rappelé que cette décision ne signifie pas que la participation d’un pilote russe ou biélorusse est automatiquement autorisée dans tous les pays.

"Pour éviter toute ambiguïté, la participation de pilotes, concurrents et officiels russes et biélorusses dans un pays donné reste soumise au respect des lois transnationales, nationales et locales applicables," précisait le texte.

La FIA maintient par ailleurs son interdiction d’organiser des événements et compétitions en Russie et en Biélorussie, tout en conservant la possibilité de modifier sa position en fonction de l’évolution de la situation.

"La FIA continue de suivre attentivement les événements en Ukraine et se réserve le droit de prendre toute autre mesure ou d’appliquer d’autres dispositions à l’avenir, notamment les actions nécessaires pour respecter ses obligations au titre de tout régime de sanctions applicable et/ou de tout contrat auquel la FIA est partie," ajoutait le Conseil Mondial.

Une décision qui suscite une contestation ukrainienne

Cet assouplissement n’est cependant pas sans conséquence. La Fédération automobile ukrainienne a saisi le Comité d’éthique de la FIA au sujet des activités de bureaux de la Fédération automobile russe qui seraient situés dans des territoires occupés.

Interrogée sur cette affaire, la FIA a confirmé que la modification des règles résultait bien d’un vote du Conseil Mondial du Sport Automobile.

"La FIA a actualisé les exigences concernant les pilotes, équipes nationales, concurrents et officiels russes et biélorusses à la suite d’un vote du Conseil Mondial du Sport Automobile," a expliqué un porte-parole de la Fédération.

"Cette décision fait suite à une annonce du CIO le 7 juillet et à des mises à jour similaires des directives publiées par d’autres fédérations sportives internationales. La FIA maintient son interdiction d’organiser des événements et compétitions en Russie et en Biélorussie."

La Fédération insiste également sur le fait que sa position demeure susceptible d’évoluer.

"La FIA continue de suivre attentivement la situation en Ukraine et se réserve le droit de mettre à jour sa position à l’avenir."