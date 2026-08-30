Hamilton : Ferrari est dans ’une zone idéale’ pour vraiment accélérer

Lewis Hamilton a beau avoir remporté une seule course depuis le début de la saison, le pilote Ferrari reste pleinement engagé dans la lutte pour le titre mondial. À l’issue des douze premiers Grands Prix, le septuple champion du monde accuse 59 points de retard sur Kimi Antonelli, leader du championnat, et sait désormais que Ferrari devra accélérer le développement de sa monoplace si elle veut réellement inverser la tendance face à Mercedes.

La situation reste ouverte. Selon l’évolution du contexte au Moyen-Orient, la saison pourrait encore compter entre dix et onze manches, offrant à Hamilton et Ferrari suffisamment d’occasions pour réduire leur retard. Le Britannique a surtout profité d’une remarquable régularité : il est le seul pilote à avoir inscrit des points lors de chacune des courses disputées cette année.

Mercedes, de son côté, a connu des problèmes de fiabilité en début de saison, ce qui a limité son potentiel avant que ses adversaires ne réduisent progressivement l’écart de performance. Ferrari fait désormais partie des équipes qui ont le plus nettement progressé, mais Hamilton estime que le temps n’est plus à la simple satisfaction des progrès accomplis.

À l’approche du Grand Prix d’Italie, qui constituera la manche à domicile de Ferrari à Monza, le septuple champion du monde a donc lancé un véritable appel à la mobilisation au sein de la Scuderia.

"Nous sommes dans une situation très différente de celle dans laquelle nous étions par le passé," a-t-il déclaré. "Nous sommes toujours deuxièmes au championnat des constructeurs. Nous avons beaucoup de points positifs à retenir de cette première moitié de saison, mais pour les prochaines courses, nous devons vraiment hausser le ton si nous voulons avoir la moindre chance de les battre."

Hamilton a justement confirmé cette dynamique lors du Grand Prix des Pays-Bas, où il a terminé troisième. Le résultat aurait même pu être meilleur puisque le Britannique aurait pu viser la deuxième place si Ferrari avait demandé plus rapidement à Charles Leclerc de s’effacer, les deux pilotes évoluant alors avec des stratégies différentes.

La situation a également été compliquée par l’apparition de la voiture de sécurité virtuelle, intervenue alors que Hamilton se rapprochait dangereusement de George Russell. Malgré ces circonstances, le pilote Ferrari a réalisé une nouvelle course solide, confirmant que la Scuderia est désormais beaucoup plus proche de Mercedes qu’elle ne l’était quelques mois auparavant.

Hamilton a depuis présenté ses excuses pour le ton sarcastique employé à la radio lorsque Ferrari tardait à prendre une décision concernant Leclerc. Il estime néanmoins que sa réaction doit être replacée dans le contexte de la course.

"Je n’ai pas utilisé un langage très coloré ! Je ne pense pas avoir dit de gros mots ou quoi que ce soit," a-t-il expliqué. "Mon rythme cardiaque est à 170 et j’essaie de gagner, vous savez !"

Au-delà de cet épisode, Hamilton retient surtout le travail accompli par Ferrari à Zandvoort, où l’équipe a introduit une évolution importante.

"La chose dont je suis définitivement très fier concernant l’équipe, c’est qu’elle a apporté une évolution le week-end dernier. Nous nous rapprochons de Mercedes," a-t-il souligné.

Le problème demeure toutefois en partie lié à la puissance moteur. Ferrari a souffert dans ce domaine durant la première moitié de l’année et Hamilton estime qu’une progression sur ce terrain sera indispensable pour véritablement menacer Mercedes. Il fait référence au moteur ADUO2 que Ferrari aura à Monza et qui devrait disposer d’un plus gros turbo.

"Pendant cette première moitié de saison, nous avons manqué de puissance, donc nous devons vraiment en trouver si nous voulons être proches d’eux et réduire l’écart avec eux. Nous devrions avoir quelque chose à Monza de ce côté."

Ferrari a-t-elle enfin trouvé la bonne formule ?

Malgré ce retard, Hamilton estime que Ferrari dispose désormais des bons ingrédients pour poursuivre sa remontée. Le Britannique considère que la Scuderia a progressivement assemblé les différentes pièces du puzzle nécessaires à son redressement.

"C’est une combinaison de beaucoup de choses. Nous avons apporté beaucoup de changements à la voiture et ce n’est donc pas une seule chose, ce sont toutes les pièces du puzzle," a-t-il expliqué.

Ces changements ne concernent d’ailleurs pas uniquement la monoplace. Ferrari a également profondément fait évoluer son fonctionnement interne.

"Nous avons déplacé beaucoup de choses. Il y a eu énormément de changements, que ce soit dans l’ingénierie, les processus ou la conception de la voiture, qui est évidemment assez différente avec cette nouvelle génération," a détaillé Hamilton.

Le Britannique avait notamment demandé une modification du système de freinage. Le patron de Ferrari, Fred Vasseur, a finalement permis cette évolution : Hamilton et Leclerc utilisent désormais des disques de frein Carbone Industrie au sein d’un système de freinage qui reste par ailleurs fourni par Brembo.

Ce choix s’explique notamment par la connaissance et le confort de Hamilton avec les disques Carbone Industrie, qu’il avait déjà utilisés durant ses douze saisons chez Mercedes. Après les difficultés rencontrées lors de sa première année chez Ferrari, le septuple champion du monde estime désormais que la collaboration avec son équipe a atteint un nouveau stade.

"Nous avons effectué beaucoup de changements et je pense que nous sommes dans une meilleure situation. Je pense que nous avons désormais une excellente collaboration. Il nous a fallu une bonne année pour nous mettre en phase, mais je pense que nous y sommes."

Pour Hamilton, les changements demandés au fil des mois ont progressivement été mis en œuvre, tandis que les résultats récents ont permis de confirmer leur pertinence.

"Nous avons collectivement évolué dans la bonne direction et les choses que j’avais demandées ont fini par être réalisées au fil du temps. Je sens que maintenant, avec les résultats que nous avons également obtenus, cela montre que cela fonctionne, et j’ai le sentiment que nous avons désormais la bonne formule."

"Maintenant, nous devons nous appuyer encore davantage dessus et continuer à progresser."

Hamilton rappelle également qu’il avait fixé une ambition particulièrement élevée à Ferrari lors de son arrivée. À ses yeux, la Scuderia devait redevenir une référence technique capable d’imposer ses innovations au reste du plateau.

"L’année dernière, l’une des choses que j’avais dites, c’était que nous avions besoin que Ferrari soit l’innovatrice, et que tout le monde devrait la suivre."

"Et cette année, nous sommes des innovateurs. Les gens ont suivi nos concepts d’aileron arrière, notre système d’échappement, et je pense simplement que nous allons dans la bonne direction."

Le Britannique considère donc que Ferrari a enfin trouvé un équilibre qui peut lui permettre de construire la suite de sa saison sur des bases solides.

"Je pense que nous sommes dans une véritable zone idéale. Nous devons simplement continuer à construire sur les fondations que nous avons bâties."