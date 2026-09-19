Wolff confronté à une nouvelle rivalité familiale dans le karting

Toto Wolff a vécu un week-end particulièrement réussi à Madrid. Alors que Kimi Antonelli offrait à Mercedes une victoire au Grand Prix d’Espagne, le fils du directeur de l’écurie allemande, Jack, âgé de neuf ans, remportait de son côté le premier championnat de karting de sa jeune carrière. Une double satisfaction pour le dirigeant autrichien, qui a suivi les deux compétitions presque simultanément.

Jack Wolff a décroché le titre de la catégorie X30 U10 dans le cadre de l’IAME Series Italy Racing Formula, après avoir remporté la dernière manche disputée sur le circuit Leopard de Viterbo. Arrivé à la finale en tête du championnat, le jeune pilote a réussi à conserver son avantage jusqu’au terme de la saison.

Alors que Kimi Antonelli s’imposait en Formule 1 à Madrid, Toto Wolff suivait également les performances de son fils grâce au classement en direct de son épreuve de karting.

"J’ai suivi la finale avec le classement en direct pendant que notre Grand Prix se déroulait à Madrid," a-t-il confié avec le sourire suite au succès de son fils.

Wolff a évoqué avec fierté les débuts de son fils dans le karting international. Son fils Jack est notamment opposé à un autre Autrichien, Johann Berger, le fils de neuf ans de l’ancien pilote de Formule 1 Gerhard Berger.

Les deux jeunes pilotes évoluent dans la catégorie supérieure du karting et se retrouvent régulièrement aux avant-postes, donnant naissance à une rivalité sportive suivie de près par leurs pères.

"Jack et Johann sont deux très jeunes garçons qui font leurs premiers pas dans le karting international," a expliqué le directeur de Mercedes.

"Tous les deux courent dans la catégorie supérieure du karting, tous les deux sont aux avant-postes, ils se débrouillent bien et ils dépassent les attentes."

Cette opposition semble déjà contribuer à la progression des deux jeunes concurrents, qui se stimulent mutuellement au fil des courses.

"Tout à fait ! Parfois, l’un pousse l’autre, et inversement."

Cette rivalité ne se limite toutefois pas aux enfants. Toto Wolff a reconnu avec humour que les confrontations entre Jack et Johann avaient également renforcé l’esprit de compétition entre leurs pères respectifs.

"Je passe de très bons moments avec Gerhard. Nous sommes très compétitifs, mais nous nous amusons aussi beaucoup," a-t-il déclaré.

Interrogé sur la possibilité que l’Autriche puisse compter, dans une dizaine d’années, sur deux futurs pilotes de Formule 1 issus de cette nouvelle génération, Wolff a préféré ne pas tirer de plans sur la comète.

"Nous pourrons en reparler dans dix ans," a-t-il répondu dans un éclat de rire.