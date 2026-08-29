Officiel : Norris suit Verstappen et prolonge avec McLaren F1 jusqu’en 2030

Lando Norris a officiellement verrouillé son avenir en Formule 1. Le champion du monde 2025 a prolongé son contrat avec McLaren jusqu’à au moins la fin de la saison 2030, avec une option pluriannuelle permettant de poursuivre l’aventure au-delà de cette échéance. Une annonce qui résonne comme une réponse à la prolongation récente de Max Verstappen chez Red Bull jusqu’à la fin 2030 également et qui renforce encore la stabilité de l’écurie de Woking, désormais engagée sur le long terme avec son duo de pilotes et sa direction.

À 26 ans, le Britannique originaire du Somerset est un véritable produit de la filière McLaren. Il avait rejoint l’équipe il y a neuf ans, en 2017, au sein de son programme de jeunes pilotes, avec le rôle de pilote d’essais et de simulateur.

Deux ans plus tard, Norris était promu en Formule 1 avec un baquet de titulaire. Depuis, il a disputé 163 Grands Prix avec McLaren, un record pour un pilote de l’écurie.

Son bilan avec l’équipe est désormais particulièrement fourni : 18 pole positions, 48 podiums et 13 victoires, mais aussi deux titres constructeurs consécutifs et le championnat du monde des pilotes décroché en 2025.

"McLaren est ma maison"

Cette prolongation a été annoncée directement par Norris aux employés de McLaren ce matin, lors de la journée annuelle portes ouvertes organisée au McLaren Technology Centre pour les familles et les proches des membres de l’équipe.

Le nouveau contrat garantit donc au champion du monde une présence au sein de McLaren pour les quatre prochaines saisons au minimum. Il fait également suite à la prolongation d’Oscar Piastri, conclue en mars 2025, tandis que le PDG Zak Brown et le directeur de l’équipe Andrea Stella ont eux aussi signé des contrats longue durée au cours des deux dernières années.

Norris ne s’est pas contenté de prolonger son contrat : McLaren lui offrira également la MCL39 avec laquelle il a remporté le championnat du monde 2025.

La monoplace constituera un souvenir particulièrement symbolique de la saison qui a vu Norris devenir le premier champion du monde des pilotes de McLaren depuis Lewis Hamilton en 2008. Elle rappellera également sa contribution au deuxième titre constructeurs consécutif de l’écurie, après celui remporté en 2024.

Le Britannique a évidemment accueilli cette prolongation avec enthousiasme.

"McLaren est ma maison et je suis très heureux de signer un nouveau contrat qui me permettra de rester avec l’équipe jusqu’en 2030 au moins," a déclaré Norris.

"Lorsque j’ai commencé cette aventure il y a neuf ans, j’étais très clair sur les objectifs que je voulais atteindre : ramener McLaren aux avant-postes et remporter des championnats. Nous avons atteint cet objectif, mais nous en voulons davantage, nous voulons continuer à gagner et nous savons, en tant qu’équipe, que nous sommes capables d’y parvenir."

Le champion du monde 2025 se projette déjà vers la suite de la saison, avec le prochain rendez-vous de Monza en ligne de mire.

"J’ai hâte de reprendre le volant à Monza et je suis très enthousiaste à propos de ce que l’avenir nous réserve, aussi bien pour le reste de cette saison que pour les années à venir," a-t-il ajouté.

Stella : "Un pilote exceptionnel"

Cette prolongation permet également à McLaren de sécuriser sur plusieurs années un duo de pilotes composé de Norris et Piastri, alors que l’écurie s’est installée au sommet de la Formule 1 après plusieurs années de reconstruction.

Andrea Stella, directeur de l’équipe, considère Norris comme l’un des piliers essentiels de cette transformation.

"Lando a été une partie intégrante du parcours et du succès de McLaren au cours des neuf dernières années et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec lui jusqu’en 2030 au moins," a déclaré l’Italien.

"C’est un pilote exceptionnel, quelqu’un qui associe une vitesse naturelle remarquable à de la maturité, de la régularité et un engagement très fort envers McLaren, mais surtout, c’est une personne spéciale, qui est appréciée de tous au sein de l’équipe."

Le Britannique a en effet grandi avec McLaren depuis son arrivée dans la filière de jeunes pilotes en 2017, avant de devenir l’un des principaux artisans du retour de l’équipe au premier plan.

"Depuis qu’il a rejoint McLaren dans le cadre de notre programme de jeunes pilotes, il a grandi avec nous et joué un rôle central dans le retour de l’équipe aux avant-postes de la Formule 1," a rappelé Stella.

"Cette prolongation nous apporte une continuité importante et renforce notre confiance dans la direction que nous suivons ensemble. Avec lui et Oscar, nous savons que nous pouvons compter non seulement sur l’un des duos les plus solides, mais aussi sur l’une des équipes les plus unies et les plus soudées de la Formule 1."

Brown veut poursuivre "l’ère papaye"

La prolongation de Norris s’inscrit ainsi dans une stratégie de stabilité particulièrement marquée chez McLaren. Après avoir identifié et développé le Britannique pendant près d’une décennie, l’écurie entend désormais conserver les hommes qui ont participé à son retour au sommet.

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, se réjouit lui aussi de pouvoir compter sur Norris pour la durée.

"Je suis extrêmement heureux de signer un nouveau contrat avec Lando, prolongeant son engagement avec McLaren jusqu’en 2030 au moins," a-t-il déclaré.

"Son parcours avec l’équipe est un formidable exemple de notre engagement à identifier, développer et accompagner des talents de classe mondiale, et ses résultats parlent d’eux-mêmes."

Le dirigeant américain associe également Norris au spectaculaire redressement de McLaren depuis le fond de la grille jusqu’aux sommets de la Formule 1.

"Avec Andrea, Oscar et l’ensemble de l’équipe, Lando a contribué à faire entrer McLaren dans une nouvelle ère papaye de succès, en nous faisant passer du fond de la grille à deux titres constructeurs consécutifs en 2024 et 2025, ainsi qu’à notre premier championnat des pilotes en 17 ans."

Cette nouvelle prolongation doit désormais permettre à McLaren de poursuivre sur cette dynamique sans modifier ses principaux équilibres internes.

"Nous sommes extrêmement enthousiastes à propos de ce qui nous attend et restons totalement concentrés sur la poursuite de notre quête de victoires et de championnats," a conclu Brown.

Mise à jour à 12h07 : Lando Norris s’est longuement confié sur les raisons derrière sa décision de prolonger aussi longtemps avec McLaren F1. L’interview est à retrouver ici.