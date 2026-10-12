Norris fait marche arrière concernant son attaque sur Piastri : ’je n’aurais jamais dû tenter ça’

Lando Norris a finalement reconnu sa responsabilité dans l’accrochage avec Oscar Piastri survenu lors du Sprint du Grand Prix de Singapour. Alors qu’il avait initialement défendu sa tentative de dépassement sur son coéquipier, le champion du monde en titre a changé de discours après les discussions internes organisées chez McLaren. Le Britannique admet désormais qu’il n’aurait jamais dû tenter cette manœuvre, même si une possibilité de dépassement existait. Un revirement qui intervient après les critiques d’Andrea Stella, le directeur de l’écurie, qui avait jugé cet incident inacceptable.

Le Sprint de Singapour a laissé des traces chez McLaren. Dans le dernier tour d’une épreuve qui en comptait 20, Lando Norris et Oscar Piastri se sont accrochés alors qu’ils occupaient respectivement les cinquième et quatrième positions.

À l’approche du virage 5, Norris a tenté de s’infiltrer à l’intérieur de son coéquipier, mais sa manœuvre s’est terminée par un contact avec le pneu arrière droit de la MCL40 de l’Australien. Les deux pilotes sont partis en tête-à-queue, transformant ce qui devait être une arrivée groupée dans les points en une opération particulièrement coûteuse pour McLaren.

Norris a finalement terminé huitième, tandis que Piastri a été contraint à l’abandon. Un résultat d’autant plus frustrant que les deux pilotes étaient en mesure de rapporter des points importants à leur équipe sans prendre de risques excessifs.

Norris avait revendiqué son droit d’attaquer son coéquipier, tout en reconnaissant que l’équipe devrait examiner l’incident.

"Il y avait un grand espace, alors j’ai tenté ma chance. J’ai le droit de le faire. Pour le reste, nous allons revoir cela en équipe."

La réaction d’Andrea Stella après le Sprint avait été particulièrement ferme. Le directeur de McLaren avait qualifié l’incident d’inacceptable, estimant que ses pilotes ne pouvaient pas compromettre les résultats de l’équipe en s’accrochant entre eux. Il avait également annoncé que des discussions seraient organisées en interne pour comprendre les circonstances de l’accident et éviter qu’une situation similaire ne se reproduise.

L’objectif de Stella était de rappeler les responsabilités de chacun, sans nécessairement remettre en cause leur liberté de se battre en piste.

Interrogé sur les discussions menées avec McLaren et sur la possibilité de nouveaux échanges concernant cet accrochage, Norris a assuré que la situation était désormais claire.

Le Britannique ne cherche plus à défendre son attaque sur Piastri et reconnaît avoir commis une erreur de jugement.

"Non, c’est assez simple."

"Je ne peux pas tenter ce que j’ai fait. Je n’aurais jamais dû essayer cette manœuvre, même si le dépassement était possible. Je dois penser davantage à l’équipe que je représente qu’à moi-même."

Norris a également confirmé avoir présenté ses excuses à l’ensemble de l’équipe, conscient des conséquences de son erreur.

"C’était une erreur de ma part et j’ai laissé tomber l’équipe. Je me suis également excusé auprès de tout le monde, je leur dois à tous des excuses, et je ferai mieux la prochaine fois."

Ce mea culpa contraste nettement avec les premières déclarations de Norris, prononcées samedi après-midi, peu après l’accrochage. Des propos qui traduisent une volonté de clore la polémique en assumant pleinement sa responsabilité.

Reste à savoir comment McLaren gérera les prochaines confrontations entre ses deux pilotes, alors que les dernières courses de la saison pourraient encore les placer dans des situations similaires.