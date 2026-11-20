McLaren s’apprête à mettre aux enchères une monoplace de Formule 1 qui n’a pas encore disputé le moindre Grand Prix. Après avoir vendu sa voiture de 2026 pour près de 11,5 millions de dollars, l’écurie britannique proposera cette fois un exemplaire de sa future MCL41 de 2027, équipé d’un groupe propulseur Mercedes. Organisée avec Sotheby’s après le Grand Prix d’Abu Dhabi, cette vente exceptionnelle offrira également à son acquéreur une série d’expériences privilégiées auprès de l’équipe, de ses pilotes et de ses dirigeants.

McLaren poursuit son initiative consistant à vendre aux enchères ses futures monoplaces avant même leur entrée en compétition. Le 9 décembre, trois jours après le Grand Prix d’Abu Dhabi 2026, l’écurie de Woking proposera ainsi un exemplaire de sa MCL41, la voiture qui disputera le championnat du monde de Formule 1 en 2027.

La monoplace mise en vente sera un châssis ayant été utilisé par Lando Norris ou Oscar Piastri au cours de la saison 2027. Elle sera livrée complète, avec un groupe propulseur Mercedes conforme à la réglementation de cette même année.

L’identité du pilote auquel le châssis sera associé n’est donc pas encore déterminée, mais l’acheteur aura la garantie de recevoir une véritable monoplace de compétition, et non une simple réplique destinée à l’exposition.

Une rencontre avec Norris, Piastri et Brown incluse dans la vente

Au-delà de la voiture elle-même, McLaren entend proposer une expérience particulièrement exclusive au futur propriétaire.

L’adjudicataire bénéficiera d’un accès privilégié à l’écurie, avec notamment une visite de son siège de Woking avant le début de la saison 2027.

Cette expérience comprendra également la possibilité de rencontrer Zak Brown, le dirigeant de McLaren Racing, ainsi que les deux pilotes titulaires de l’équipe, Lando Norris et Oscar Piastri.

L’acheteur sera par ailleurs invité à la présentation officielle de la saison 2027 de McLaren, ainsi qu’à trois des événements les plus prestigieux du sport automobile mondial : le Grand Prix de Monaco, les 24 Heures du Mans et les 500 Miles d’Indianapolis.

Ces trois courses constituent la célèbre Triple Couronne du sport automobile, que McLaren a remportée au cours de son histoire.

À ces invitations s’ajouteront des prestations d’hospitalité lors de deux Grands Prix de Formule 1, permettant au futur propriétaire de profiter d’un accès privilégié à l’environnement de l’équipe pendant les week-ends de course.

Un précédent à près de 11,5 millions de dollars

Cette nouvelle vente s’inscrit dans la continuité d’une opération organisée à la fin de la saison 2025.

McLaren avait alors proposé aux enchères sa future monoplace de 2026, la MCL40, qui avait trouvé preneur pour la somme de 11 480 000 dollars, soit environ 10 millions d’euros.

Cette transaction avait marqué une première dans l’histoire de la Formule 1, puisqu’il s’agissait de la première fois qu’une monoplace était vendue aux enchères avant même d’avoir participé à une course.

La vente de la MCL41 pourrait donc permettre à McLaren de renouveler cette opération particulièrement lucrative, même si aucune estimation du prix final de la voiture de 2027 n’a été communiquée.

L’acquéreur devra toutefois probablement patienter avant de prendre possession de son achat.

Dans le cadre de la précédente vente, McLaren avait précisé que le propriétaire de la MCL40 ne recevrait sa monoplace qu’en 2028, en raison des restrictions imposées pour protéger les informations techniques sensibles.

L’écurie avait justifié ce délai par "les réglementations strictes conçues pour empêcher les équipes rivales d’accéder à des éléments pertinents de propriété intellectuelle".

En attendant la livraison de la véritable voiture de compétition, l’acheteur s’était vu proposer une monoplace d’exposition de 2025.

Un dispositif similaire pourrait être appliqué à la MCL41 de 2027, même si McLaren n’a pas encore précisé les modalités exactes de sa livraison.

Une véritable F1 qui pourrait aussi rouler sur circuit

La MCL41 proposée aux enchères ne serait pas nécessairement destinée à rester immobile dans une collection privée.

McLaren précise en effet que la monoplace "pourra être utilisée lors de démonstrations spécifiques et de journées de roulage sur circuit".

Ces événements se dérouleraient avec l’accompagnement d’une équipe d’ingénieurs et de mécaniciens McLaren, chargés d’assister le pilote et d’assurer l’exploitation de la voiture.

Cette possibilité représente un élément particulièrement attractif pour les collectionneurs, qui pourraient ainsi profiter d’une véritable Formule 1 moderne dans des conditions encadrées par son constructeur.

Elle s’ajoute au caractère exceptionnel d’une voiture équipée d’un groupe propulseur Mercedes de spécification 2027, dont la technologie restera étroitement liée aux réglementations techniques les plus récentes.

McLaren multiplie les ventes exceptionnelles avec Sotheby’s

La Formule 1 n’est pas la seule discipline concernée par cette stratégie commerciale.

Lors de la vente organisée à Abu Dhabi l’année dernière, McLaren avait également proposé aux enchères son Hypercar destiné au Championnat du monde d’endurance 2027.

Cette voiture avait été adjugée pour 7 598 750 dollars, soit environ 6,5 millions d’euros à titre indicatif.

La prochaine vente d’Abu Dhabi réunira par ailleurs plusieurs autres automobiles d’exception, dont une Aston Martin Valkyrie conçue sous la direction d’Adrian Newey.

Cette dernière est estimée entre 2,8 et 3,2 millions de dollars.

Une Gordon Murray Automotive T.50 figurera également au catalogue, avec une estimation comprise entre 5,5 et 6 millions de dollars.

Zak Brown explique la relation avec Sotheby’s

Présent en conférence de presse à Las Vegas, le PDG de McLaren Racing Zak Brown a été interrogé sur cette relation particulière, qui permet de vendre ce que l’on pourrait qualifier les "bijoux de famille" de McLaren. Quelle est la logique derrière cette démarche, le modèle économique, et pourquoi vendre autant de voitures, qu’il s’agisse de modèles anciens ou même récents ?

"Eh bien, l’autre option serait de les laisser toutes sur des étagères, sous des housses, ce qui serait bien dommage !"

"Vous savez, nous avons une activité automobile formidable, une base de fans très passionnés, dont certains ont justement la passion de collectionner des voitures. Je suis moi-même collectionneur et je conduis des voitures ; l’an dernier, avec Sotheby’s, nous avons vendu 26 véhicules."

"Cela a permis aux acquéreurs de prendre part à une véritable aventure : suivre leur voiture en compétition et la voir remporter des courses. Nous comptons renouveler l’opération au moins une fois par an ; c’est en tout cas notre intention."

"Nous avons une belle activité. Par exemple, nous avons produit 35 exemplaires de notre voiture des 24 Heures du Mans, destinés à la piste. Il s’agit, pour nous, d’offrir des expériences uniques à ces fans (fortunés) qui ont le privilège de pouvoir posséder des voitures de Formule 1."

"Sinon, nous finissons par accumuler quatre ou cinq voitures par an sur des étagères, ce qui ne profite à personne."