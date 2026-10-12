’J’ai failli aller dans le mur’ : Antonelli a le sentiment de n’avoir ’pas si bien piloté’ à Singapour

Même si sa Mercedes F1 évoluée n’avait pas le rythme de la Red Bull de Max Verstappen, ou même de la Ferrari de Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli a, une nouvelle fois, pris des points très importants lors du Grand Prix de Singapour. En effet, 3e final de l’épreuve, après avoir dépassé Lando Norris et Lewis Hamilton dans les derniers tours, le pilote Mercedes F1 a porté son avance à… 102 points sur son coéquipier George Russell (et 119 sur Max Verstappen). Il peut être titré dès le prochain Grand Prix, à Austin.

Pourtant, au vu de ses difficultés en qualifications sprint, un podium pour Antonelli semblait presque irréaliste en début de week-end. Antonelli a de plus vécu une course difficile, englué dans le peloton. Il a aussi souffert de la chaleur et d’un problème de liquide qui s’est déversé dans son cockpit, entre ses jambes…

« Oui, la chaleur n’était pas très agréable. Rouler derrière les autres voitures était assez chaud. Mais je pense que c’était une bonne façon de terminer le week-end, une très bonne façon. J’ai le sentiment que c’était un week-end très progressif, où nous avons commencé en étant en retrait, et j’ai certainement eu du mal avec le nouveau package. Mais l’équipe a incroyablement bien réussi à placer la voiture dans une meilleure fenêtre. »

C’était donc le grand point d’interrogation chez Mercedes F1 ce week-end : ce nouveau package, qui sera aussi décisif pour la saison prochaine, fonctionne-t-il au bout du compte ? Était-ce un problème de mauvais réglages, et non une défaillance fondamentale de conception aérodynamique ?

« Nous comprenons maintenant beaucoup mieux le package aérodynamique, comment il fonctionne, ce qui est très différent par rapport à l’ancien » confirme le pilote Mercedes F1.

« Il s’agit d’essayer de trouver la bonne fenêtre pour la voiture. Dans l’ensemble, j’ai l’impression de voir la lumière au bout du tunnel et nous allons continuer à travailler sur ce package, car de mon côté, je veux aider l’équipe autant que possible à essayer de le comprendre, et à comprendre quelle direction prendre pour la future voiture également. »

Antonelli est donc maintenant convaincu que le nouveau package Mercedes F1 est plus rapide que l’ancien ?

« Sur ce circuit, pas encore. Sur ce circuit, avec beaucoup de virages lents, ce n’est pas encore tout à fait ça en termes de performances. C’est simplement parce qu’avec l’ancien package, on sait exactement où placer la voiture, dans quelle fenêtre, et la voiture fonctionne très bien. Avec ce nouveau package, nous voyons le potentiel, la performance qu’il peut apporter, et je le ressens dans certains virages. Mais la fenêtre est juste trop étroite là où la voiture fonctionne en ce moment. En pilotage aussi, elle est très sensible à la moindre différence dans la façon dont on aborde un virage ou dont on attaque le freinage. Donc, j’ai l’impression que, oui, le package sera plus rapide et il sera, oui, je pense qu’il peut être une bonne étape une fois que nous aurons compris comment utiliser tout son potentiel. »

Outre ce problème de liquide, Antonelli a souffert d’une petite défaillance de freins durant le Grand Prix : sa pédale était très longue, mais ce problème a été rapidement réglé, explique-t-il… Comment a-t-il fait ?

« En essayant simplement de lever le pied avant chaque freinage, d’arriver un peu plus lentement et de mettre moins de pression sur la pédale. Car au moment de la relance après la VSC, lorsque j’ai freiné, rien ne s’est passé. J’ai eu un freinage vraiment très mauvais, et j’ai failli aller dans le mur. C’était donc très délicat, et la pédale était très longue. Mais c’était aussi plus ou moins attendu. Vous savez, j’ai passé les trois quarts de la course derrière une voiture, dans l’air sale, et il faisait évidemment très chaud. De plus, nous avions aussi un problème de capteur sur les freins, donc nous n’avions même pas de données sur les freins. Nous ne savions pas exactement à quelle température ils fonctionnaient, tout était une question de feeling. Mais ils étaient chauds parce que je pouvais même les sentir, ce qui n’était pas très agréable. »

Le titre dès le prochain Grand Prix ? Antonelli n’y pense pas

Avec 102 points d’avance sur George Russell, 111 sur Lewis Hamilton et 119 sur Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli peut donc être titré dès le prochain en Grand Prix. Fidèle à son habitude, il ne veut cependant pas commenter cette perspective qui devient pourtant imminente pour lui.

« Certainement, je sais que c’est très proche, je sais que c’est là, mais je dois juste m’assurer de continuer à faire de mon mieux. L’état d’esprit reste le même : aller sur la piste, gagner et performer du mieux possible. Je pense que ce week-end, je n’ai pas particulièrement bien piloté. J’ai eu l’impression que j’aurais pu faire un meilleur travail, mais je suis confiant. J’ai une semaine pour faire un reset et j’ai vraiment hâte d’être de retour à Austin. Mais au final, si je ne fais pas bien mon travail, le résultat ne sera pas là. Donc, pour obtenir ce que je veux, je dois performer, c’est aussi simple que ça. »

Après la course, George Russell a estimé que Red Bull était donc bien devenue l’équipe à battre. Un sentiment que partage son coéquipier.

« Je pense que oui, c’est probablement principalement dû au fait que nous ne tirons pas le maximum du nouveau package. Bien sûr, Red Bull a fait un pas en avant incroyable, mais en même temps, Max s’est probablement senti plus à l’aise avec la voiture et a simplement réussi à en extraire davantage. C’est une combinaison de facteurs. Mais il est certain qu’ils ont fait un grand pas en avant. »

« De notre côté, comme je l’ai dit, nous essayons simplement de comprendre comment exploiter davantage de potentiel, car nous voyons les gains, nous voyons ce que cela pourrait apporter. C’est juste que la fenêtre est très étroite en ce moment pour faire fonctionner la voiture et elle est très sensible à la façon de la conduire, à la façon de prendre un virage, à la façon de freiner. Elle réagit de manière très différente. Alors, espérons qu’à Austin, nous aurons trois séances d’essais libres, donc nous pourrons être très ouverts d’esprit avec les réglages et, espérons-le, trouver un moyen d’utiliser tout le potentiel du package et enfin voir les gains. Mais l’équipe a fait un travail incroyable ce week-end en plaçant la voiture dans une meilleure situation et en me permettant de prendre confiance. C’est un point de départ pour continuer à travailler et à exploiter le potentiel. »