Norris remporte un Sprint F1 totalement fou à Miami

La journée du samedi du Grand Prix de Miami commence par le Sprint, qui fait directement suite au Shootout disputé la veille et remporté par Andrea Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes F1 a impressionné le paddock en signant le meilleur temps, mais il n’a toujours pas le statut de poleman et le record de précocité qui va avec, celui-ci étant réservé aux pole positions du samedi.

Malgré cette frustration statistique, le jeune Italien va tout de même vivre son premier départ depuis la première place lors d’une course de Formule 1, avec le Sprint du GP de Miami. Il devance Oscar Piastri sur la grille, tandis que Lando Norris et Max Verstappen sont en deuxième ligne sur la grille.

George Russell, qui n’a fait qu’un tour rapide en SQ3, est cinquième devant Charles Leclerc, puis Lewis Hamilton. Alex Albon est un convaincant huitième, devant Isack Hadjar et Fernando Alonso, qui espérera gagner deux places pour enfin débloquer son compteur de points en 2025.

Nico Hülkenberg et Esteban Ocon sont en sixième ligne devant Pierre Gasly et Liam Lawson. Carlos Sainz est 15e devant Lance Stroll et Jack Doohan, puis Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto et Oliver Bearman.

17h33 : La grosse surprise de ce Sprint vient de la météo, puisque la pluie s’est abattue sur Miami et que la piste est détrempée ! Cela change totalement la physionomie de la course de 100 kilomètres, qui pourrait durer un peu plus longtemps et réserver davantage de surprises.

17h34 : Charles Leclerc a percuté le mur dans son tour de reconnaissance ! La Ferrari du Monégasque est sérieusement endommagée et il ne semble pas pouvoir revenir vers la grille !

17h35 : Tsunoda s’élancera finalement de la voie des stands pour la course Sprint, Red Bull ayant brisé le parc fermé pour sa voiture.

Tsunoda devait s’élancer en 18e position après avoir été éliminé en SQ1 suite à une confusion impliquant son coéquipier Max Verstappen, lent dans le dernier virage. Tsunoda a hésité, ce qui l’a empêché d’atteindre la ligne d’arrivée pour son dernier tour lancé pour environ une seconde.

Compte tenu de sa position, Red Bull a choisi d’apporter des modifications aux réglages de la RB21, notamment à la suspension. Il s’élancera donc de la voie des stands, Gabriel Bortoleto et Ollie Bearman progressant tous deux d’une place.

17h37 : Leclerc a abandonné sa Ferrari blessée en bord de piste, et la Scuderia démonte la tente sous laquelle il devait venir se placer, à la sixième place de la grille de départ. C’est déjà fini pour le Monégasque !

17h45 : Hamilton s’est agacé à la radio du choix de Ferrari d’avoir chaussé les intermédiaires pour les tours de reconnaissance, et que c’était un danger inutile.

17h50 : D’après Laurent Mekies, les équipes vont choisir entre pneus intermédiaires et pneus pluie, alors qu’il ne pleut plus à Miami !

17h52 : Les conditions restent chaudes avec une piste à 30 degrés, et il est possible que l’on voie des changements de pneus pendant le Sprint !

17h57 : Le départ du tour de formation va être donné derrière la voiture de sécurité !

17h58 : Tous les pilotes sont en pneus intermédiaires, sauf Sainz qui est en pneus pluie !

Tour de formation : Les voitures restent donc derrière la Safety Car pour le moment.

18h01 : Charles Leclerc est sous enquête de la direction de course pour avoir conduit sa voiture de manière dangereuse au moment de son accident... difficile d’imaginer ce que sous-entend la direction de course par la.

18h02 : Piastri se plaint d’une "visibilité horrible", et d’une "grosse rivière" en piste au virage 10.

18h03 : Verstappen a fait une erreur au dernier virage du circuit, et il a repris la piste derrière Russell et Hamilton, en sixième place.

18h04 : Les voitures font un tour de plus derrière la Safety Car et Antonelli dit qu’il ne "voit rien".

18h05 : La procédure de départ est suspendue ! Piastri a parlé d’une visibilité "pire qu’il ait jamais eue dans une voiture", et la direction de course remet le drapeau rouge.

18h06 : Les voitures sont de retour dans les stands. Stroll se plaint d’un problème avec sa visière car de l’eau s’infiltre entre les tear-offs de protection.

18h12 : La température de la piste a augmenté depuis l’arrêt de la course, à 32 degrés. De quoi espérer une reprise rapide, alors que les véhicules soufflants parcourent la piste pour accélérer le processus de séchage.

18h14 : Leclerc a roulé quelques centaines de mètres avec ses pneus crevés et roues cassées avant d’immobiliser sa voiture, et c’est pour cela qu’il va être convoqué chez les commissaires.

18h17 : Le départ va être donné à 18h25, heure française !

18h20 : La direction de course a légèrement décalé le départ, c’est maintenant 18h28 !

18h25 : La piste a déjà bien séché, et il se peut que la course Sprint soit un casse-tête. Ocon dit à son ingénieure Laura Müller qu’il se pourrait que la course termine en slicks, après qu’elle lui a dit qu’il ne pleuvra plus.

18h27 : Tsunoda pourra donc rejoindre la grille, puisque la course est officiellement commencée et qu’un tour a été parcouru.

18h28 : Les pilotes vont faire 2 tours derrière la voiture de sécurité avant qu’une décision ne soit prises sur le type de départ.

18h29 / Tour 1 : Tous les pilotes sont en pneus intermédiaires, Sainz ayant troqué ses full wets contre des intermédiaires.

18h31 / Tour 2 : Verstappen dit que les conditions sont désormais bonnes pour courir.

18h32 / Tour 2 : Piastri se plaint d’eau stagnante sur la piste, il dit que la visibilité est bonne mais qu’elle n’est pas terrible en bout de ligne droite. La direction de course annonce un départ arrêté au terme de ce tour !

Départ : Très bon départ de Piastri qui se porte à la hauteur, et Antonelli tente de résister mais sort au premier virage ! L’Australien est en tête devant Norris, Verstappen et Antonelli.

Tour 3 : Antonelli se plaint d’avoir été poussé hors piste, mais il est venu se coler à la McLaren en voulant prendre le virage à tout prix. Russell est cinquième devant Hamilton, Albon, Alonso, Lawson et Hadjar.

Tour 4 : Piastri a immédiatement pris près de 2 secondes d’avance sur Norris. Hülkenberg a été un des perdants du départ et il pointe 15e, tandis que Tsunoda a dépassé Doohan et Bortoleto et pointe 17e.

Tour 5 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’40"259. Norris est à un dixième au tour, et Verstappen pointe à 1"4 de la deuxième McLaren. Piastri dit que la piste sèche très vite. Hamilton se plaint d’une Ferrari qui "ne tourne pas".

Tour 6 : Piastri garde 1"7 d’avance sur Norris, et Verstappen est à 1"4 de Norris. Antonelli est à 1"8 et a 1"5 d’avance sur Russell. Hamilton est à 2"2 et Albon à 1"2 de la Ferrari. Les commissaires ne mettent pas le départ sous enquête, tandis que Lawson se plaint d’une visière cassée.

Tour 7 : Les commissaires notent que Verstappen était mal positionné sur la grille. Selon où il était, il pourrait écoper de cinq secondes de pénalité. Sainz dépasse Ocon mais se rate, et le Français repasse !

Tour 8 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’40"238 et porte son avance à 2"7, et même 3"1 dans le tour. Verstappen est à 2"3 et Antonelli à 2"8, alors que Russell est revenu dans le sillage de son équipier.

Tour 9 : Verstappen se plaint de ne pas avoir de visibilité à cause de sa visière, pendant que Piastri a perdu un peu de temps sur Norris qui revient à 2"5. Verstappen est à 3"3 et Antonelli à 3"2, alors que Russell est toujours collé à l’autre Mercedes. Hamilton perd du terrain et voir Albon revenir dans ses échappements.

Tour 10 : La mi-course vient de passer, Piastri dit que la piste "sèche, mais pas autant que je l’aurais imaginé", et l’on se demande si les intermédiaires vont tenir neuf tours de plus. Il y aura possiblement un pari à faire d’ici 3 ou 4 tours pour un pilote du fond de grille. Russell a fait une erreur qui donne de l’air à Antonelli.

Tour 11 : L’écart entre les McLaren est de 1"9, et Verstappen est à 4"1. Russell demande une consigne à Mercedes car il est plus rapide qu’Antonelli, et Albon reste à l’attaque sur Hamilton. Mais c’est Tsunoda qui tente un pari en chaussant des pneus mediums ! Tsunoda va plus vite d’une seconde dans son deuxième secteur !

Tour 12 : Norris est à 1"7, et Hamilton rentre à son tour ! C’est aussi le cas de Stroll et Sainz. Hamilton ressort en tendres, alors que Stroll et Sainz sont en mediums. Tsunoda va bien plus vite en pneus slicks !

Tour 13 : Les McLaren restent en piste, contrairement à Verstappen, Antonelli, Albon, Lawson, Bearman, Gasly, Hülkenberg, Doohan et Bortoleto. Antonelli ressort devant Verstappen et Red Bull fait un unsafe release ! Verstappen casse son aileron avant sur la roue arrière de la Mercedes ! Sainz a tapé le mur et cassé sa roue arrière ! Il rentre avec une roue crevée et risque d’être pénalisé. Piastri a coupé la chine alors que Norris était juste derrière lui !

Tour 14 : L’Australien est passé par les stands, tout comme Russell, Alonso, Antonelli qui a eu certainement une crevaison,, ou encore Hadjar. Hamilton signe le meilleur tour en course en 1’36"368. Norris se plaint des débris de Sainz, qui va surement être inquiété par les commissaires. Et Hamilton attaque Verstappen pour prendre la troisième place !

Tour 15 : Norris est rentré au stand, et il chausse des slicks, alors que la Safety Car est déployée car Alonso a détruit sa voiture dans un mur ! Norris ressort en tête, et il est difficile d’imaginer que le Sprint va reprendre sous drapeau vert car la piste est jonchée de débris de l’Aston Martin !

Tour 16 : Le ralenti montre que Sainz a tapé avec la roue arrière à la chicane en prenant trop court. L’Espagnol a mis des débris partout sur la piste. Et Verstappen prend 10 secondes de pénalité pour avoir tapé Antonelli à cause d’un unsafe release qui a empêché l’Italien de rentrer au stand. Et Alonso a en fait été accroché par Liam Lawson, même si l’Espagnol a dépassé de manière un peu triviale.

Tour 17 : Antonelli est énervé : "Je ne sais pas quoi dire !" Peter Bonnington, son ingénieur, lui dit "ne t’en fais pas", tandis que Toto Wolff répond "mini-course, ça n’est pas pertinent". Norris est en tête devant Piastri, Hamilton, Verstappen, Albon, Russell, Stroll, Lawson, Bearman, Tsunoda, Antonelli, Gasly, Hülkenberg, Hadjar, Ocon, Bortoleto et Doohan.

Dernier tour : Informé que Piastri n’a pas été pénalisé au virage 1, Antonelli est revenchard : "C’est bon à savoir !" Pour le coup, Piastri n’a rien fait et a parfaitement réussi à négocier le virage 1.

Arrivée : Norris gagne donc le Sprint devant Piastri, ce qui le ramène à neuf points au championnat ! Avec 15 points, McLaren fait une grosse opération. Hamilton est troisième devant Albon, qui signe une superbe quatrième place !

Russell est cinquième devant Stroll, Lawson et Bearman, qui marquent donc des points. Tsunoda suit devant Antonelli, Gasly, Hülkenberg, Hadjar, Ocon, Bortoleto, Doohan et Verstappen qui, avec sa pénalité, termine dernier !

19h09 : Bearman est sous enquête pour un incident avec Hülkenberg, et Albon est sous enquête pour un incident au départ. Le top 8 pourrait encore évoluer !