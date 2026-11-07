Russell est frustré et accuse Mercedes F1, Antonelli veut être ’prêt’ pour tous les scénarios en course

George Russell était très frustré après la séance qualificative, dont il a signé le deuxième chrono. Le pilote Mercedes F1 est pénalisé et s’élancera septième, mais il aurait aimé signer la pole position de manière symbolique, alors qu’il était très rapide en piste et qu’il pense qu’il était possible pour lui d’aller battre le poleman du jour, Lando Norris, s’il n’avait pas reçu une consigne qu’il considère erronée.

En effet, son ingénieur lui a expliqué qu’il devait ralentir car il avait été gêné dans un tour, mais la pluie est ensuite venue et il n’a jamais pu améliorer. Il s’est alors énervé à la radio, au point que Toto Wolff doive intervenir, et était encore particulièrement frustré au moment de répondre aux questions.

"Félicitations à Lando, mais j’allais faire un tour de pole. On doit comprendre ce qui s’est passé, la pluie arrivait et on aurait dû terminer ce tour rapide" a déclaré Russell, qui ne sait pas à quoi s’attendre en course.

"Cela dépendra de la météo, j’ai fait un bon tour et c’est la première fois que je me sentais très en confiant dans la voiture, j’avais une bonne confiance sous la pluie, j’étais en lutte pour la pole position à chaque tour et on n’a pas exécuté la séance comme il le fallait."

Kimi Antonelli a signé le troisième temps et hérite donc d’une place en première ligne au départ, et il admet que sa séance qualificative était particulièrement délicate, avec un accident évité de peu. Le plus important pour lui maintenant sera de se préparer à tous les scénarios pour la course, et il s’attend à un long débriefing.

"C’était très difficile, je ne savais pas à quoi m’attendre, je n’avais jamais piloté ici sous la pluie et j’étais en difficulté avec les pneus intermédiaires, j’ai fait une grosse erreur j’ai failli me crasher au virage 5, mais c’était suffisant pour la troisième place et je suis impatient d’être à la course" note le champion du monde 2026.

"On verra quelle sera la météo, mais globalement on essaiera d’être prêts pour tout s’il pleut. Il y aura beaucoup de travail avant demain, mais la météo est très imprévisible donc il faudra être prêt pour absolument tout."

Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, a relativisé la frustration de Russell. Il n’aurait probablement pas pu aller prendre la pole de Norris (avant pénalité).

"Si nous avions une boule de cristal pour savoir s’il fallait lever le pied ou non, cela nous aiderait bien. C’était une situation délicate, un choix à 50-50. Il était en train de rattraper Albon."

"À ce moment-là, il avait 18 millisecondes d’avance sur Norris. Je ne pense pas que cela aurait suffi pour décrocher la pole, mais il a piloté à la perfection durant toute la séance et méritait cette pole position."

"Il la méritait, mais c’est une décision impossible à prendre avec certitude ; on a une chance sur deux d’avoir raison ou tort. George était dans une catégorie à part aujourd’hui."