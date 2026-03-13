Norris est ’content’ de battre Ferrari, McLaren F1 souffre moins en Chine

Lando Norris s’est qualifié en troisième place pour le Sprint du Grand Prix de Chine, soit plus haut qu’il ne l’espérait initialement. Le pilote McLaren F1 ne pouvait pas aller chercher les Mercedes, mais il est satisfait d’avoir réussi à se placer devant les Ferrari.

Le champion du monde se sent mieux qu’en Australie, notamment car la gestion est moins complexe. C’est donc un des points faibles de McLaren qui est atténué par rapport à l’Australie.

"Je suis simplement content de la ligne droite. Je n’ai pas vu ce que j’ai perdu ou gagné, peu importe. La troisième place est le meilleur résultat que nous pouvions espérer pour le moment. En fait, je suis plutôt content d’avoir battu les deux Ferrari aujourd’hui, car elles semblaient très performantes toute la journée" se félicite Norris.

"Je suis satisfait, c’est une bonne position pour demain. Les choses se sont certainement mieux passées ce week-end, car la piste est plus simple de ce point de vue, du côté du groupe motopropulseur."

Le Britannique ne pense pas qu’il pourra profiter d’un départ aussi mauvais qu’en Australie de la part des Mercedes pour se porter en tête au départ du Sprint : "Pour être honnête, je ne m’attends pas à ce qu’ils prennent un mauvais départ."

"Je pense qu’ils savent ce qu’ils ont mal fait le week-end dernier à Melbourne et qu’ils s’en sortiront probablement bien. Mais on ne sait jamais, c’est une bonne opportunité. C’est au départ qu’il est le plus facile de dépasser, donc nous verrons ce que nous pouvons faire."

Oscar Piastri s’est placé cinquième sur la grille, et il admet être frustré par l’avance de Mercedes sur McLaren, notamment dans un dernier secteur qui montre que George Russell et Andrea Kimi Antonelli parviennent à mieux déployer l’énergie.

"C’était correct. Le gain d’adhérence entre les pneus moyens et les pneus tendres était assez important, mais l’écart avec Mercedes était assez impressionnant, il y a donc des choses à essayer et à améliorer" a déclaré Piastri.

"La voiture était bonne. C’était un tour correct et je ne pense pas qu’il y avait beaucoup plus à faire. Nous semblions bons dans le secteur 1, mais six dixièmes [de retard] dans le dernier secteur, c’est impressionnant."

Andrea Stella, le directeur de McLaren, voit aussi des progrès et un coup de pouce lié au circuit : "Il y a quelques signes d’amélioration, notamment dans la manière dont nous comprenons comment utiliser le groupe motopropulseur."

"Il y avait moins de variabilité lors des essais et plus de clarté quant à la manière dont nous l’utilisons en qualifications. Pour l’instant, Mercedes est hors de portée, mais c’est bien de voir que McLaren peut se battre pour la deuxième place, avec Ferrari. C’est une bonne situation pour le sprint de demain."

À propos de l’incident entre Kimi Antonelli et Norris, qui pourrait valoir une pénalité au pilote Mercedes, Stella relativise : "En réalité, on ne savait pas clairement s’il allait faire un tour de chauffe ou un tour rapide. Au final, vu la façon dont il utilisait l’énergie, cela n’allait pas être un tour rapide, mais les commissaires vont se pencher sur la question."