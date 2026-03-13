Russell a été surpris d’un tour ’très rapide’ en Qualification Sprint

George Russell continue à être l’homme fort de ce début de saison avec une pole pour le Sprint du Grand Prix de Chine. Le pilote Mercedes F1 enchaine après un week-end parfait en Australie, et il sera en tête au départ du Sprint ce samedi matin à 4h, heure française.

Il s’est félicité d’une séance durant laquelle tout a été sous contrôle, et où il a ressenti la ferveur du public envers lui, alors que les fans chinois l’ont encouragé puis félicité.

"Tout d’abord, merci aux fans qui ont été incroyables avec leur soutien. La voiture est incroyable, comme à Melbourne on avait une très bonne voiture et le moteur fonctionnait bien, et aujourd’hui c’était un vrai plaisir à piloter" a déclaré Russell.

La pole de l’an dernier n’était que sept dixièmes plus lente que son tour de ce matin, et il n’est pas surpris : "J’étais intrigué par les temps au tour par rapport à l’an dernier, ça a semblé très rapide par rapport à Melbourne."

L’objectif sera désormais de prendre un bon départ, et surtout meilleur qu’en Australie : "Depuis Melbourne, on a travaillé sur ce qu’on peut faire pour prendre un meilleur départ. Là-bas, ça a été un peu chaotique dans les premiers tours, mais on verra demain matin."

Le Britannique a encore remercié le public chinois à la fin de son interview d’après séance, rappelant qu’il a un attrait tout particulier pour la culture du pays, qu’il est heureux de mettre en avant depuis que la Formule 1 y revient.

"C’est irréel de voir autant de casquettes bleues et autant de soutien dans les tribunes. J’ai en quelque sorte embrassé la culture du pays avec mes casques spéciaux les années précédentes, donc c’est bien de voir que ça a été apprécié."

Andrea Kimi Antonelli sera deuxième au départ du Sprint après un nouveau chrono solide, à deux dixièmes de son équipier : "Le rythme est très solide. Je n’ai simplement pas réussi un tour parfait à la fin avec les pneus tendres. Il reste encore du travail à faire."

"Tout se jouera demain. Je me sens bien dans la voiture. Il s’agit davantage de régler les détails et d’essayer de tout mettre en place, mais nous allons essayer de prendre un bon départ demain et de réaliser une bonne qualification."

Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, s’est évidemment félicité de ce nouveau doublé. Il est revenu cependant sur la situation de McLaren, qui a réussi à revenir au niveau de Ferrari, en 2e force. Pourquoi McLaren reste-t-elle encore un peu éloignée de Mercedes ?

"Chacun a sa propre approche et, concernant McLaren, sans entrer dans les détails, ils ont pris des décisions très différentes des nôtres, notamment en ce qui concerne les rapports de boîte."

"Cela aurait pu être un avantage ou un inconvénient. Mais c’est une voiture entièrement nouvelle."

"Ce sont les écuries officielles qui ont une longueur d’avance, mais ce n’est qu’une question de temps. On observe ce que font les autres : on dispose du même matériel, du même logiciel, mais dans ce cas, comment simuler au mieux les mêmes performances ?"

"Je suis convaincu que McLaren est une structure redoutable et qu’ils ne tarderont pas à se battre aux avant-postes."