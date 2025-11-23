Pourquoi Lawson n’a-t-il pas été pénalisé ? Piastri s’interroge sur la FIA

Oscar Piastri n’a pas caché son agacement après les évènements du départ du Grand Prix de Las Vegas, estimant que les commissaires n’avaient pas appliqué le règlement avec cohérence lors de l’incident du premier tour qui l’a opposé à Liam Lawson.

L’Australien, pénalisé au Brésil dans un scénario proche, n’a cette fois vu aucune sanction être infligée à son adversaire.

Le départ nocturne dans les rues de Sin City a été marqué par un enchaînement de contacts et de manœuvres à risque. En arrivant vers le premier virage, Lawson a percuté le flanc de la McLaren de Piastri, un choc finalement jugé comme un simple incident de course par les commissaires. Une décision difficile à comprendre pour le pilote McLaren, d’autant plus qu’à São Paulo deux semaines plus tôt, il avait été sanctionné pour un contact similaire et bien plus léger avec Kimi Antonelli, incident qui avait ensuite impliqué Charles Leclerc.

Interrogé après la course, Piastri a préféré ne pas s’engager dans de longues analyses :

"Je ne vais même pas essayer de comprendre," a-t-il lancé. "C’est comme ça."

L’Australien confirme toutefois que le sujet n’est pas clos. Les pilotes ont prévu un échange avec les commissaires dans les prochains jours au Qatar, afin de revoir les lignes directrices instaurées cette saison pour mieux encadrer les incidents en piste.

"Nous avons une réunion avec les commissaires la semaine prochaine pour donner notre retour. Les directives viennent en grande partie des pilotes, et pour l’essentiel des situations, elles ont été très utiles."

Mais pour Piastri, certaines dérives commencent à apparaître.

"Il y a clairement des ajustements à faire, parce que je pense que certains essaient peut-être de jouer avec les règles."

Selon lui, certains comportements observés récemment ne correspondent pas à ce que les pilotes souhaitent voir en Formule 1.

"Il y a eu quelques incidents qui, à mon avis, ne reflètent pas vraiment ce que nous voulons dans le sport. Je suis sûr que nous en discuterons la semaine prochaine et que nous ferons mieux collectivement en avançant."

Alors que la fin de saison approche et que les tensions se multiplient, le débat autour de la cohérence des pénalités devrait encore et toujours rester au centre des discussions dans le paddock...