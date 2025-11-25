Norris se lâche à la radio : Verstappen se fout de notre gueule !

Le Grand Prix de Las Vegas 2025 n’a pas seulement offert un spectacle en piste : des extraits audios inédits des radios de McLaren radio ont révélé l’exaspération de Lando Norris envers Max Verstappen dès le tour de formation. Un échange en coulisses qui éclaire sous un nouveau jour un départ déjà explosif entre les deux prétendants au titre.

Juste avant que Norris ne concède la tête de la course dans le virage 1, après une défense agressive qui l’a envoyé hors trajectoire, le pilote McLaren fulminait déjà dans son cockpit. La cause : le comportement jugé "provocateur" de Verstappen durant le tour de formation.

À Las Vegas, où les températures glaciales compliquaient la mise en température des pneus arrière, les pilotes avaient été invités à effectuer jusqu’à cinq burnouts en fin de tour de formation, avec le consentement de la FIA.

Verstappen en a réalisé cinq, Norris seulement trois, moins appuyés. Et pour cause : l’Anglais était focalisé sur le large écart que la Red Bull laissait derrière lui.

Bien que le règlement impose une proximité stricte sous voiture de sécurité (maximum dix longueurs), pour le tour de formation, la directive est plus vague : "le peloton doit rester aussi compact que possible". De quoi laisser une zone grise dont Verstappen a semblé tirer parti.

Norris, irrité, alerte son équipe.

Norris : "Ouais, il se fout de moi avec l’écart qu’il laisse. C’est bien au-delà de ce qui est autorisé."

McLaren : "Oui, on voit ça Lando."

Norris : "Sérieux… Allez ! Il se fout de notre gueule, là. Tu ne peux pas faire ça. C’est dix longueurs, non ?"

McLaren : "Oui, on voit ça Lando."

La voix du Britannique trahit alors un mélange de nervosité et de frustration, un état d’esprit dont Verstappen profitera quelques instants plus tard. Une fois les cinq burnouts complétés, Verstappen signe un meilleur envol que Norris. Le pilote McLaren se décale sèchement vers le mur des stands pour tenter de fermer la porte, mais aborde alors le premier virage avec un angle trop aigu. Résultat : il tire tout droit, et la Red Bull en profite pour s’emparer du commandement.

L’ingénieur de Verstappen, Gianpiero Lambiase, salue alors la gestion du quadruple champion du monde lors du départ chaotique.

Lambiase : "Beau travail, Max. Tu es resté calme. Tu as gardé la tête froide."

Verstappen ne lâchera plus la tête de la course. Le Néerlandais décroche à Las Vegas sa sixième victoire de la saison 2025, revenant ainsi à 24 points de Norris au championnat, à deux manches de la fin.

En piste, Norris avait terminé deuxième… avant d’être disqualifié comme son coéquipier Oscar Piastri pour usure excessive des patins en titane de la planche en bois. Un camouflet pour McLaren dans une course où la tension psychologique avant le départ pourrait avoir joué un rôle déterminant.