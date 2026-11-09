Norris considère sa victoire au Brésil comme l’une de ses meilleures

Lando Norris considère sa victoire au GP du Brésil comme l’une des plus belles de sa carrière en Formule 1, tant les conditions météorologiques et les circonstances de course lui ont compliqué la tâche. Après un départ difficile, le pilote McLaren a dû faire preuve de patience, gérer les changements d’adhérence et profiter d’une erreur de Kimi Antonelli pour s’imposer à Interlagos. Le Britannique souligne la qualité du travail de son équipe, notamment dans les choix stratégiques et les arrêts aux stands, mais refuse de s’emballer malgré les progrès apportés par les évolutions techniques introduites ce week-end. À ses yeux, McLaren n’a toujours pas atteint le niveau nécessaire pour prétendre au titre mondial en 2027.

Lando Norris n’a pas hésité à placer son succès au GP du Brésil parmi les plus belles performances de sa carrière. Dans une course marquée par des conditions extrêmement changeantes, le Britannique a dû surmonter un départ compliqué, composer avec des pneus slicks sur une piste encore humide et éviter les nombreux pièges du circuit d’Interlagos.

Pour le pilote McLaren, la difficulté de cette victoire ne réside pas seulement dans les dépassements effectués, mais dans l’ensemble des décisions et des situations qu’il a fallu gérer pendant la course.

"Je pense que c’est certainement l’une des victoires les plus difficiles à obtenir. Rien n’a été facilité, pour toutes les raisons possibles, j’imagine. Je n’ai pas pris le meilleur départ et il a évidemment fallu revenir ensuite, mais il y a eu énormément de défis liés à la stratégie et aux conditions."

"Il fallait gérer le moment où la piste séchait, les pneus intermédiaires, le passage aux slicks, éviter les erreurs avec les slicks, particulièrement au virage 1 et dans les portions les plus humides, puis faire l’inverse en repassant aux intermédiaires à la fin, tout en gérant les slicks sur une piste mouillée."

Norris estime que ces circonstances ont rendu la course particulièrement exigeante pour l’ensemble des pilotes et des équipes. Mais elles ont également permis à McLaren de démontrer sa capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment.

"Il y a eu énormément de choses à gérer pour tout le monde, mais c’était probablement l’une de nos meilleures courses en matière d’exécution, d’arrêts aux stands et de choix du bon moment pour agir."

"J’étais à huit secondes de Kimi avant l’arrêt aux stands. Il s’est arrêté un tour plus tôt pour passer aux slicks. Je suis ressorti juste derrière lui et je l’ai obligé à attaquer un peu plus. Évidemment, il a commis une erreur et j’ai pu en profiter."

"Je pense donc que, dans notre capacité à toujours être là où nous devions être et à pouvoir mettre les autres sous pression, cela a été une très bonne journée."

"De mon côté aussi, simplement ne pas commettre d’erreurs, ce qui est tellement facile à faire lors d’une journée comme celle-ci. C’est donc une excellente performance de toute l’équipe. C’est certainement l’une des meilleures que j’aie jamais réalisées."

Norris surveillait les écrans pour comprendre l’état de la piste

Interrogé sur la difficulté de rouler en tête dans des conditions aussi instables, Norris a relativisé l’importance de cette position.

Selon lui, le pilote de tête n’est pas nécessairement privé d’informations, notamment lorsque les différentes stratégies et les changements de pneumatiques replacent temporairement d’autres voitures devant lui.

"Je ne pense pas que cela change grand-chose, sincèrement. Je ne pense pas que cela ait beaucoup d’importance parce qu’à partir d’un certain moment de la course, il y a de nouveau des voitures devant vous. Vous n’êtes donc pas nécessairement la voiture de tête, vous observez simplement ce qui se passe."

"Je regarde les écrans de télévision pendant que je roule pour voir ce qui se passe, et l’équipe me donne constamment des informations pour m’indiquer où les autres commettent des erreurs, où je dois freiner plus tôt, où je peux gagner du temps au tour, toutes ces différentes choses."

La communication entre Norris et son ingénieur de course a joué un rôle particulièrement important, tant les conditions exigeaient des ajustements permanents.

"Il y avait énormément d’informations que je transmettais à l’équipe et énormément d’informations que je recevais de sa part. C’était vraiment très délicat de ce point de vue."

"C’est difficile à décrire aux gens, j’imagine, parce qu’à moins d’être dans la voiture, il est difficile de montrer et d’expliquer les difficultés que représente un pneu slick sous la pluie, à quel point il était facile de bloquer les roues au virage 1, de perdre la voiture et toutes ces choses."

"Des conditions désagréables, comme cela arrive parfois ici au Brésil. Mais pour le reste, c’était simplement une course très bien exécutée de ce point de vue."

Un départ raté et un moment de colère contenu

La victoire de Norris aurait pourtant pu être compromise dès les premiers virages. Le Britannique a reconnu avoir été particulièrement contrarié par son départ et par les événements survenus dans les deux premiers virages.

Interrogé sur ses pensées après le virage 2, il a d’abord répondu avec humour, laissant entendre que ses propos auraient pu lui valoir une sanction.

"Je ne peux probablement pas vous le dire. Je risquerais de recevoir une amende. Je n’étais pas particulièrement content."

"Honnêtement, je ne savais pas si c’était quelque chose au virage 2 ou au virage 1, pardon. C’était simplement de ma faute. Je pense que Liam était dans mon angle mort et je ne pouvais pas voir où il se trouvait."

"Je ne sais pas s’il était derrière moi ou quoi, donc il était difficile de savoir où je devais me placer. C’est quelque chose que je devais simplement accepter."

Le pilote McLaren s’interroge également sur la qualité de son envol, marqué par un patinage important des roues.

"Concernant l’envol, je ne suis pas vraiment sûr de ce qui s’est passé. Je pensais avoir tout fait correctement, mais les roues se sont immédiatement mises à patiner, donc je dois revoir cela."

"Pour le reste, je n’étais pas particulièrement content, mais je savais aussi que c’était une course où les choses pouvaient facilement changer, que ce soit avec les voitures de sécurité ou la pluie."

"C’était une course où énormément de choses pouvaient se produire, donc j’ai été patient. Normalement, je me serais probablement un peu plus énervé dans cette situation, mais je suis resté patient et les choses ont finalement tourné merveilleusement en ma faveur."

Le nouvel aileron avant a aidé McLaren, mais le retard demeure

McLaren avait introduit plusieurs évolutions techniques au GP du Brésil, dont un nouvel aileron avant, afin d’améliorer la compétitivité de sa monoplace. Ces nouveautés ont contribué à la performance affichée par Norris, qui a décroché la pole position avant de remporter la course.

Mais le Britannique refuse d’affirmer que McLaren aurait nécessairement été capable de gagner dans des conditions entièrement sèches.

"Qui sait ? Moi, je n’en sais rien. J’ai gagné la course, donc c’est tout ce qui m’importe pour le moment."

"Je pense que si nous regardons les statistiques des séances d’essais et tout le reste, nous étions généralement toujours à un ou deux dixièmes des meilleurs."

"Les évolutions que nous avons apportées ce week-end étaient très bonnes. Elles ont fonctionné comme elles étaient censées le faire, donc si nous ne les avions pas apportées, nous aurions été encore plus loin derrière. C’est aussi simple que cela."

"Mais ce n’est toujours pas suffisant. Elles ne suffisent pas pour dire que vous êtes soudainement toujours les plus rapides. Je pense que lors d’une journée comme celle-ci, tout ne repose pas là-dessus."

"Cela repose sur une bonne stratégie, de bons arrêts aux stands, un bon pilotage et l’absence d’erreurs. En course, j’avais certainement une voiture avec laquelle je pouvais me battre pour la victoire, et c’est très important."

"Ces éléments nous ont aidés. Il est difficile de quantifier à quel point ils nous ont aidés, mais les évolutions apportent toujours quelque chose et elles ont bien fonctionné. L’équipe a donc fait du très bon travail."

McLaren n’est toujours pas prête à jouer le championnat, selon Norris

Malgré la pole position et la victoire obtenues au Brésil, Norris considère que McLaren reste encore en deçà du niveau nécessaire pour se battre régulièrement pour le titre mondial.

Le Britannique apprécie les progrès réalisés par son équipe, mais insiste sur le fait que le développement de la monoplace doit se poursuivre.

"Mais même si nous sommes heureux d’avoir réussi à apporter ces évolutions, de franchir une étape et de repartir avec une pole position et une victoire, nous ne sommes pas aussi satisfaits que nous pourrions l’être, parce que nous savons aussi que nous ne sommes pas assez bons."

"Nous ne sommes pas au niveau où nous devons être. Nous n’avons pas encore pleinement confiance dans le package dont nous disposons."

"Nous nous en rapprochons progressivement. Nous voulons y parvenir plus vite, mais c’est difficile. Nous savons que nous avons encore du travail à faire et que nous ne sommes pas encore au niveau nécessaire pour nous battre pour un championnat du monde."

"Je suis donc fier de l’équipe pour le travail qu’elle accomplit, mais nous savons tous que nous avons encore du travail à faire."

Une relation particulière avec Interlagos

Le GP du Brésil occupe une place particulière dans le parcours de Norris, qui a désormais signé trois pole positions sur le circuit d’Interlagos dans des conditions difficiles.

Interrogé sur son aisance particulière sur ce tracé, le Britannique a répondu avec humour à une question évoquant une possible connexion spéciale avec le Brésil.

"Quelque chose ici ? Je ne sais pas ce que c’est. J’aime toujours venir ici."

"J’ai pas mal d’amis qui vivent ici au Brésil, donc j’arrive normalement toujours le lundi et je pars à la campagne, chez eux. Je passe toujours des journées très agréables et reposantes avec eux, le lundi, le mardi et le mercredi."

"Je suis toujours en confiance sur ce circuit. J’ai l’impression de toujours savoir à peu près ce que je veux faire à beaucoup d’endroits. Mais j’ai aussi besoin d’une bonne voiture."

"Vous ne pouvez pas gagner si votre voiture n’est pas compétitive, et j’avais une voiture compétitive ce week-end, donc j’avais le sentiment de pouvoir bien me battre."

Le Britannique a également exprimé sa surprise en découvrant qu’il partageait désormais le record du nombre de pole positions au Brésil.

"Je suis surpris. C’est toujours agréable d’entendre ce genre de statistiques. Je pense que je détiens conjointement le record du nombre de pole positions au Brésil, ce qui est une belle chose."

"C’est un endroit très spécial pour accomplir cela. Les supporters sont très passionnés et toutes ces choses rendent l’expérience encore plus particulière, c’est certain."

Le titre déjà attribué ne change rien à la pression

Enfin, Norris a été interrogé sur la différence entre sa situation actuelle et celle de l’année précédente.

En 2025, le Britannique était arrivé au GP du Brésil en pleine lutte pour le championnat du monde, qu’il allait finalement remporter. Cette saison, le titre pilotes a déjà été attribué à Kimi Antonelli.

Mais Norris assure que cette différence de contexte n’a pratiquement aucune influence sur son approche lorsqu’il prend le volant.

"La pression ne change pas, sincèrement. Il y a toujours de la pression chaque fois que je mets mon casque, parce que je dois être performant, l’équipe attend de moi que je sois performant et je veux être performant pour moi-même."

"Alors peut-être qu’il y a davantage de pression liée aux circonstances extérieures, mais chaque fois que je prends la piste, il y a de la pression pour être performant et faire le meilleur travail possible."

"Je ne pense pas que cela change quoi que ce soit lorsque je suis dans la voiture, sincèrement. Je ressens la même chose cette année que l’année dernière."

"Particulièrement dans ces conditions, on ressent toujours beaucoup de pression. J’ai donc éprouvé des sensations très similaires cette année et l’année dernière, et c’est tout simplement normal."