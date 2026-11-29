Oscar Piastri confirme son retour en forme avec un nouveau podium au Grand Prix du Qatar. Une troisième place qui fait suite à celle de Las Vegas la semaine dernière et qui confirme de bons progrès pour le pilote McLaren F1. Il se félicite d’un tel résultat et pense qu’il était impossible de faire mieux derrière des Mercedes de Kimi Antonelli et George Russell bien trop rapides, y compris le Britannique malgré des dégâts sur son plancher.

L’Australien admet qu’il a craint de perdre sa position face à Max Verstappen en fin de course, après s’être retrouvé proche d’Antonelli au moment des premiers arrêts, l’Italien ayant perdu du temps à attendre que Russell fasse son arrêt.

"C’est le mieux qu’on pouvait faire, c’était un dernier relais stressant, les mediums ont été bons pendant trois tours et ensuite Max revenait sur moi. Je suis très content de la voiture, merci à l’équipe, c’était le meilleur résultat possible" a déclaré Piastri, qui a raconté le départ et le premier arrêt.

"Il y avait beaucoup de polystyrène sur la piste et j’avais peur d’avoir une crevaison mais ça n’a pas été le cas. Ensuite, la troisième place était le meilleur résultat possible, c’était tentant d’attaquer Kimi à la sortie des stands mais c’était impossible de les défier."

Dans la cool room précédant le podium, Piastri a revu les images de Russell et Antonelli très proches en début de course et s’est amusé avec une belle référence concernant Mercedes : "Vous ne vouliez pas me faire un coup à la Rosberg-Hamilton ?"

Antonelli a répondu que la crainte avait clairement été ressentie dans l’équipe, et que c’est le patron Toto Wolff qui a sifflé la fin de la récréation entre les deux pilotes : "Toto a tout de suite réagi à la radio après ça."