’Peu d’équipes ont réussi cela’ : quatre années difficiles avant le retour aux titres pour Mercedes F1

Toto Wolff savoure le retour de Mercedes au sommet de la Formule 1 après quatre saisons particulièrement éprouvantes pour l’écurie allemande. Sacrée championne du monde des constructeurs 2026 à l’issue du GP du Brésil, cinq ans après son précédent titre, Mercedes a réussi à retrouver sa domination avec l’introduction de la nouvelle réglementation technique. Un accomplissement dont son directeur se dit particulièrement fier, estimant que très peu d’équipes, tous sports confondus, ont été capables de rebondir aussi rapidement après une longue période de succès suivie de plusieurs années difficiles.

Mercedes est officiellement de retour au sommet de la Formule 1. En décrochant son neuvième championnat du monde des constructeurs au GP du Brésil, l’écurie de Brackley a mis fin à une période de quatre saisons sans titre, après avoir dominé la discipline pendant huit années consécutives entre 2014 et 2021.

Ce nouveau sacre intervient cinq ans après la dernière couronne constructeurs remportée par Mercedes, à l’issue de la saison 2021.

La nouvelle réglementation technique introduite en 2022 avait profondément bouleversé la hiérarchie. Après avoir dominé la première ère hybride, Mercedes s’était retrouvée en difficulté avec les monoplaces à effet de sol, sans jamais parvenir à retrouver durablement le niveau de compétitivité qui avait fait sa force.

L’introduction d’une nouvelle génération de voitures en 2026 a toutefois permis à l’équipe allemande de renouer avec le succès dès la première saison de ce nouveau cycle réglementaire.

Mercedes a non seulement remporté le championnat constructeurs, mais également celui des pilotes grâce à Kimi Antonelli, sacré au Mexique au début du mois.

Pour Toto Wolff, ce doublé mondial possède une signification particulière après les difficultés traversées par son équipe depuis 2022.

Le directeur de Mercedes reconnaît que la période ayant suivi la fin de la domination de son équipe a été particulièrement éprouvante.

"Le problème, c’est que lorsque vous traversez ces moments difficiles, comme cela nous arrive à tous parfois dans la vie, ce n’est pas si facile de continuer à avancer", a expliqué Wolff.

"Avec le recul, vous vous dites : ’Nous avions besoin de ces moments difficiles pour grandir en tant que personnes ou pour progresser en tant qu’organisation.’ Mais lorsque vous êtes au plus bas, il est assez difficile de ressentir les choses de cette manière."

Mercedes a notamment dû composer avec une succession de problèmes techniques et de changements de direction dans le développement de ses monoplaces.

"Je pense que ces quatre dernières années ont été très difficiles, entre le fait de se tromper, puis de commencer à comprendre pourquoi nous nous étions trompés, avant de réaliser que non, finalement, nous n’avions pas compris. Cela a été une succession d’allers-retours."

Malgré cette période difficile, Toto Wolff tient à relativiser l’ampleur du recul de Mercedes.

L’écurie allemande n’a jamais totalement disparu de la lutte aux avant-postes entre 2022 et 2025, même si elle ne disposait plus d’une monoplace capable de dominer régulièrement le championnat.

Sur ces quatre saisons, Mercedes a terminé successivement deuxième, deuxième, troisième et quatrième du classement constructeurs. Elle a également continué à remporter des Grands Prix, avec sept victoires cumulées pour George Russell et Lewis Hamilton durant cette période.

Des résultats qui restent honorables à l’échelle de la Formule 1, mais qui contrastaient fortement avec les standards auxquels Mercedes s’était habituée pendant ses huit années de domination.

Wolff estime que cette différence entre les résultats objectifs et les attentes internes explique en grande partie le sentiment d’échec ressenti par son équipe.

"Mais nous regarderons tout cela dans dix ou vingt ans. Lorsque vous examinez les statistiques, ce n’est pas comme si nous avions été de parfaits perdants pendant ces quatre années. Nous avons gagné des courses, remporté de nombreuses courses."

"Donc, ce n’était pas si mauvais que cela lorsque l’on regarde simplement les chiffres, mais le ressenti n’était pas bon."

Pour Toto Wolff, la principale satisfaction de ce retour au sommet ne réside pas uniquement dans les performances de la monoplace 2026.

Le directeur autrichien insiste surtout sur la capacité des membres de Mercedes à rester unis pendant les années difficiles, alors que les résultats ne correspondaient plus aux ambitions de l’écurie.

"La résilience de l’équipe, des personnes qui sont restées soudées pendant ces moments difficiles, est un facteur, je pense", a-t-il poursuivi.

"Cela fait vraiment du bien d’avoir assuré ces deux titres."

"Peu d’équipes sportives ont réussi cela après une série de championnats consécutifs, suivie d’une période difficile, puis d’un retour au sommet. Je suis donc vraiment fier que nous fassions partie de ce tout petit groupe d’équipes qui ont réussi cet exploit, tous sports confondus."