Verstappen s’interroge sur sa Red Bull après son exploit à Interlagos

Max Verstappen a signé une nouvelle remontée spectaculaire au GP du Brésil, passant de la 21e à la deuxième place après avoir gagné 19 positions dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles. Mais derrière ce résultat impressionnant, le pilote Red Bull nourrit une certaine frustration. S’il a pu profiter d’une monoplace très compétitive sur piste humide en début de course, son comportement s’est brutalement dégradé après le passage aux pneus slicks, au point de lui faire soupçonner un problème technique ou une perte d’appui aérodynamique. Le Néerlandais estime qu’un meilleur résultat était possible et demande à son équipe de comprendre ce qui s’est produit, tout en espérant terminer la saison sur une dynamique positive avant les défis particuliers de Las Vegas.

Max Verstappen a une nouvelle fois démontré son aisance sur piste humide à Interlagos. Parti de la 21e position, le pilote Red Bull a rapidement traversé le peloton pour rejoindre le top 10, avant de poursuivre sa progression jusqu’à la deuxième place, derrière Lando Norris.

Cette remontée de 19 positions lui a permis de décrocher son huitième podium consécutif et de contribuer au double podium de Red Bull, Isack Hadjar ayant terminé troisième.

Pourtant, malgré la satisfaction d’avoir obtenu un tel résultat, Verstappen considère que sa course aurait pu être encore meilleure. Le quadruple champion du monde explique avoir été confronté à une dégradation anormale du comportement de sa monoplace après son premier arrêt aux stands.

"Oui, quand on part d’aussi loin, il faut essayer de dépasser les pilotes devant soi aussi rapidement que possible. Je pense que le premier relais s’est vraiment très bien passé. Nous sommes revenus très rapidement dans le top 10 et je pense que notre rythme n’était pas mauvais", a-t-il expliqué.

La situation a toutefois radicalement changé lorsque Verstappen a abandonné les pneus intermédiaires pour passer aux slicks.

Alors qu’il disposait jusque-là d’une monoplace équilibrée et particulièrement efficace dans les conditions humides, le Néerlandais s’est retrouvé confronté à un important survirage dans les virages rapides. Le problème était suffisamment marqué pour lui faire soupçonner une défaillance technique ou une perte d’appui aérodynamique.

"Mais dès que je suis passé aux slicks, j’ai eu énormément de survirage dans les virages rapides, ce qui rendait la voiture extrêmement difficile à piloter."

"Nous devons donc comprendre si quelque chose s’est cassé sur la voiture, s’il y a eu une perte d’appui aérodynamique ou autre chose, parce que ce n’était pas normal."

Verstappen estime que cette anomalie lui a coûté une partie de son potentiel, même si elle ne l’a pas empêché de terminer deuxième.

"Je suis évidemment très heureux de cette deuxième place, mais en même temps, je sais qu’il y avait davantage à aller chercher si la voiture avait été en bon état. Malheureusement, ce n’était pas le cas."

"En réalité, j’ai disputé la majeure partie de la course avec une voiture qui ne fonctionnait pas correctement, donc terminer deuxième est évidemment fantastique."

Le Néerlandais a ensuite plaisanté sur ses remontées à répétition à Interlagos, exprimant le souhait de pouvoir aborder le prochain GP du Brésil depuis une position plus favorable sur la grille.

"Peut-être que l’année prochaine, j’aimerais partir un peu plus près de l’avant plutôt que de m’élancer du fond de la grille ou de la voie des stands, mais nous verrons cela l’année prochaine."

"Cela s’est bien passé. Sur piste humide, on a probablement aussi un peu plus d’occasions de dépasser. On peut emprunter différentes trajectoires et avoir davantage d’opportunités, donc cela m’a clairement aidé."

"Mais nous devons aussi comprendre pourquoi, ou ce qui s’est mal passé avec la voiture dès que nous sommes passés aux pneus slicks, parce que même lorsque je suis revenu aux intermédiaires à la fin, le comportement était radicalement différent de celui de mon premier relais. Cela montre bien que quelque chose n’allait pas."

Un départ raté avant une remontée fulgurante

Malgré les nombreuses positions gagnées dans les premiers tours, Verstappen a révélé que son départ n’avait pas été aussi réussi qu’il pouvait le paraître. Le pilote Red Bull reconnaît avoir commis une erreur dans la manière dont il tenait l’embrayage, ce qui a retardé sa réaction à l’extinction des feux.

"Pour être honnête, j’ai eu un temps de réaction très lent au départ parce que je tenais mal l’embrayage, donc j’ai dû réagir très rapidement. Ensuite, mon envol a été lent et c’était de ma faute."

"Mais j’ai aussi manqué un peu de chance dans les trois premiers virages, où c’était comme un embouteillage. Il y avait trois ou quatre voitures devant moi qui limitaient pratiquement le nombre de dépassements que je pouvais effectuer."

Verstappen a notamment observé la progression de Lewis Hamilton devant lui sur la grille.

"En réalité, Lewis a réalisé un très bon premier tour. Il a vraiment réussi à se faufiler entre ces voitures, donc j’étais un peu déçu de ne pas pouvoir progresser autant que lui."

"Mais ensuite, en l’espace de deux tours, je dépassais des voitures à toute vitesse, presque à chaque virage. Nous avions beaucoup plus d’adhérence, j’imagine, que la plupart des pilotes du milieu de peloton."

"Je ne sais pas à quel tour je suis entré dans le top 10, mais tout s’est passé très rapidement."

Pourquoi Verstappen excelle sur piste humide à Interlagos

Le GP du Brésil a une nouvelle fois mis en évidence la capacité de Verstappen à trouver de l’adhérence dans des conditions difficiles.

Interrogé sur ce qui lui permet de découvrir des opportunités de dépassement là où d’autres pilotes semblent bloqués, le Néerlandais a insisté sur la confiance ressentie au volant.

"Je ne sais pas. Je me sentais à l’aise avec la voiture, en confiance, et j’essayais simplement de trouver de l’adhérence à différents endroits. Ensuite, il y avait une voiture devant moi, donc j’essayais de la dépasser."

"Ce circuit permet aussi d’emprunter différentes trajectoires, ce qui est formidable parce que cela favorise vraiment les batailles en piste."

"C’est un bon circuit sur le sec comme sur le mouillé, et cela crée vraiment davantage d’occasions de dépasser."

"Il faut se sentir bien dans la voiture. Il faut être à l’aise pour pouvoir probablement prendre un peu plus de risques, et cela fonctionne plutôt bien pour moi ici."

Cette deuxième place constitue la troisième remontée de Verstappen depuis le fond de la grille ou la voie des stands jusqu’au podium à Interlagos, sur une piste humide.

Le Néerlandais reconnaît avoir développé une relation particulière avec ce circuit au fil des années, même s’il préférerait désormais éviter de devoir systématiquement remonter autant de positions.

"Oui, eh bien, pour être honnête avec vous, j’aime prendre de bons départs. J’aime les courses comme celle-ci, mais l’année prochaine, essayons simplement de partir un peu plus près de l’avant, s’il vous plaît. Ce serait déjà très bien pour commencer."

"Je suppose que l’expérience aide aussi beaucoup au fil des années, même lorsqu’il faut gérer des difficultés pendant la course ou savoir quand il ne faut pas prendre trop de risques."

"Je pense que cela m’a également aidé, parce que ce n’était clairement pas une course simple pour moi, compte tenu du comportement de la voiture. Mais nous avons quand même réussi à obtenir un bon résultat."

"Nous voulions marquer des points et nous en avons marqué un bon nombre."

"Ce circuit m’a toujours plutôt bien réussi par le passé. Depuis que j’ai commencé à courir ici, j’aime venir. Comme je l’ai dit, il m’a toujours été favorable, et parfois les choses se mettent simplement en place plus naturellement que sur d’autres circuits."

Une confiance immédiate avant que l’équilibre ne disparaisse

Verstappen a également expliqué avoir rapidement compris que sa Red Bull possédait un potentiel intéressant dans les conditions humides.

"Je dirais qu’après les tours de mise en grille, j’étais plutôt confiant. Je suis sorti et je me suis dit : ’Oh, il n’y a pas beaucoup d’adhérence.’ Mais ensuite, j’ai eu quelques voitures autour de moi et je me suis dit : ’Non, je pense qu’en réalité, nous avons beaucoup d’adhérence.’ "

Cette confiance s’est confirmée dans les premiers tours, lorsque Verstappen a pu dépasser rapidement plusieurs adversaires. Mais le changement de comportement intervenu après son premier relais continue de susciter son incompréhension.

"Je savais que l’équilibre dont nous disposions était bon, et cela s’est également vu dans les premiers tours. Malheureusement, tout cela a complètement disparu après le premier relais."

"Mais heureusement, au moins pendant ce premier relais, la voiture fonctionnait, et c’est ce qui m’a permis de me retrouver dans cette position."

"Je suis donc heureux d’avoir pu marquer un bon nombre de points pour l’équipe. Nous en avions aussi besoin pour le championnat constructeurs, et j’espère maintenant que cela nous permettra de bien terminer la saison, tout en continuant à apprendre beaucoup de choses sur la voiture que nous devrons intégrer à celle de l’année prochaine."

Une pression similaire malgré l’absence d’enjeu pour le titre

Contrairement au GP du Brésil de l’année précédente, Verstappen n’est plus engagé dans la lutte pour le championnat du monde, déjà remporté par Kimi Antonelli. Mais le pilote Red Bull assure que cette différence de situation n’a pas fondamentalement changé son approche de la course.

En 2025, il estimait déjà n’avoir pratiquement rien à perdre puisqu’il cherchait à réduire son retard au championnat. Cette année, partir une nouvelle fois du fond de la grille lui a donné un sentiment comparable.

"Oui, pour moi, c’était un sentiment assez similaire parce que, plus ou moins, je n’avais rien à perdre l’année dernière. J’attaquais simplement pour essayer de réduire cet écart."

"Et maintenant, sans me battre pour le titre, je me suis dit : ’Bon, je pars encore du fond de la grille.’ Donc, une fois de plus, c’était un peu comme si je n’avais rien à perdre."

"Cela ne veut pas dire qu’on se lance dans la course sans réfléchir, en faisant n’importe quoi, mais malgré tout, oui, il n’y avait rien à perdre."

"J’essayais simplement de réaliser un bon week-end et de marquer autant de points que possible. Pour être honnête, je n’ai pas vraiment vu Lando, mais oui, j’essayais simplement d’optimiser mon résultat en course."

Las Vegas, un défi particulier pour Red Bull et la gestion de l’énergie

Après son huitième podium consécutif, Verstappen se tourne désormais vers le GP de Las Vegas, dont les caractéristiques pourraient poser de nouveaux défis à Red Bull.

Le Néerlandais refuse de se prononcer sur la compétitivité attendue de sa monoplace, tant le circuit américain présente des particularités importantes.

"Je n’en ai aucune idée, parce que Las Vegas est tellement différent et tellement difficile à comprendre pour tout le monde."

"Tout d’abord, il y a le déploiement de l’énergie. Il y a une très longue ligne droite, donc je pense que je vais devoir me placer dans l’aspiration au milieu de la ligne droite pour essayer de gagner un peu de vitesse de pointe."

"C’est simplement le jeu cette année avec la gestion de l’énergie sur cette ligne droite. Cela va être très, très difficile."

"En réalité, le circuit sera peut-être un peu comme Monza, où le fait de prendre l’aspiration les uns des autres est plutôt efficace et avantageux."

"Mais le problème, c’est qu’il fait tellement froid là-bas que le comportement de chaque voiture devient très différent. Certaines fonctionnent soudainement extrêmement bien sur un circuit comme celui-là. Nous l’avons déjà vu par le passé."

"Je dois dire que ce n’est normalement pas notre meilleur circuit pour cette raison, mais nous verrons si nous parvenons à faire fonctionner les pneus. C’est vraiment la clé là-bas, pour être honnête."