Alonso : le simulateur ne remplacera jamais ’la sensation de danger’

Fernando Alonso estime que l’évolution spectaculaire des simulateurs de Formule 1 n’a rien retiré à l’émotion particulière liée à la découverte d’un nouveau circuit. Alors que les pilotes arrivent désormais sur des tracés qu’ils ont longuement étudiés virtuellement, le double champion du monde considère que l’expérience réelle reste incomparable. Pour lui, aucune précision numérique ne peut reproduire la sensation de danger, l’adrénaline et les conséquences bien réelles d’une erreur lorsqu’un pilote prend enfin la piste.

Depuis les débuts d’Alonso en Formule 1, les simulateurs ont considérablement progressé. Leur précision permet aujourd’hui aux pilotes de découvrir virtuellement un nouveau tracé et de préparer avec une grande minutie leurs trajectoires, leurs points de freinage ou encore leurs réglages.

Mais cette évolution ne semble nullement inquiéter Alonso lorsqu’il s’agit de préserver la magie d’un nouveau circuit comme celui du Madring ce week-end.

"Ce n’est pas vraiment fidèle, pour être honnête. Mais je n’y vois que des aspects positifs. J’aime lorsqu’un nouveau circuit arrive et que vous allez sur le simulateur et que vous devez effectuer cinq ou six bons tours avant de savoir exactement où vous vous trouvez sur la piste."

Le pilote Aston Martin explique ensuite que cette première phase de découverte laisse rapidement place à un travail beaucoup plus approfondi. Le simulateur permet alors d’accumuler les kilomètres afin de préparer au mieux le rendez-vous réel.

"Ensuite, vous devez faire 50 ou 60 bons tours pour commencer à optimiser les trajectoires, les points de freinage et ce genre de choses."

"Mais cela ne retire rien aux deux ou trois premiers tours des Libres 1 parce qu’il y a, une nouvelle fois, une sensation différente dans le monde réel."

Pour l’Espagnol, la principale différence tient aux conséquences d’une erreur. Dans un environnement virtuel, le pilote peut immédiatement recommencer, alors que le moindre incident sur un véritable circuit peut mettre un terme à sa journée.

"Dans le simulateur, vous réinitialisez la session, vous repartez de la voie des stands et rien ne s’est passé. Mais en vrai, si vous vous crashez, vous savez, c’est la fin de la séance, parfois de la journée."

"La sensation de danger et l’adrénaline que vous ressentez dans la vraie voiture sont impossibles à reproduire."

Cette différence sera particulièrement importante lors de la découverte du nouveau circuit de Madrid. Même si les pilotes ont déjà pu se familiariser avec son tracé grâce aux simulateurs, Alonso s’attend à ce que la réalité apporte immédiatement une dimension supplémentaire.

"Nous aurons tous cela, ces sensations, même si nous connaissons le circuit."

"La multiplication des outils de préparation ne constitue donc aucunement une menace pour l’attrait des nouveaux tracés. L’arrivée de nouveaux circuits reste une excellente chose pour la Formule 1 et pour les pilotes. Ils sont toujours les bienvenus et ils sont de plus en plus amusants."