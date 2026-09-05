Cadillac F1 signe sa meilleure position au départ d’un Grand Prix à Monza

Cadillac s’apprête à vivre à Monza le meilleur départ de son histoire en Formule 1. Malgré des qualifications conclues aux 19e et 20e places, Valtteri Bottas et Sergio Pérez bénéficieront des pénalités infligées à plusieurs concurrents - Antonelli, Lawson et Albon - pour gagner plusieurs positions sur la grille du Grand Prix d’Italie. Les deux pilotes Cadillac s’élanceront ainsi respectivement depuis la 16e et la 17e place, devant les deux Aston Martin, avec l’ambition de concrétiser dimanche les progrès entrevus depuis le début du week-end.

Valtteri Bottas a signé le 19e temps des qualifications, mais les pénalités appliquées à certains concurrents lui permettront finalement de gagner trois places sur la grille. Le Finlandais s’élancera donc depuis la 16e position, ce qui constitue la meilleure position de départ jamais obtenue par Cadillac depuis son arrivée en Formule 1.

Bottas estime surtout que son équipe a parfaitement exécuté son programme lors de cette séance et souligne la régularité de ses trois tours rapides.

"Une séance de qualifications simple et bien exécutée pour nous aujourd’hui. Nous avons réalisé trois bons tours qui nous ont permis de devancer Aston Martin et de nous retrouver très proches d’Alex [Albon]."

"Jusqu’à présent, le week-end s’est déroulé sans problème, ce qui nous a permis de nous concentrer sur les détails de la mise au point. Nous avons donc le sentiment de tirer le maximum de notre ensemble."

Les circonstances de la grille lui offrent finalement une position de départ particulièrement intéressante compte tenu de son résultat brut en qualifications.

"Avec les pénalités devant nous, nous prendrons demain le départ de la course depuis la meilleure position de départ de l’équipe, à la 16e place."

Sergio Pérez a connu une séance un peu plus difficile sur le plan du classement, puisqu’il n’a signé que le 20e temps à la dernière minute. Comme son équipier, il bénéficiera toutefois des pénalités infligées à des concurrents et remontera jusqu’à la 17e position.

Le Mexicain préfère surtout retenir le niveau de performance dont Cadillac dispose en configuration course, un élément qui pourrait lui permettre de progresser durant les 53 tours du Grand Prix.

"Dans l’ensemble, je pense que nous avons fait du bon travail avec tout ce dont nous disposions aujourd’hui. J’ai dû cravacher dans les dernières minutes pour me rapprocher de Valtteri et passer les Aston. Nous avons un rythme de course correct, et c’est le plus important pour demain si nous voulons progresser un peu plus loin. Ce sera notre principal objectif."

"Avoir une attitude et une approche positives peut faire la différence, et je pense que nous avons bien réussi à le faire. Nous allons maintenant nous concentrer sur le fait de tirer le meilleur parti des opportunités qui s’offriront à nous demain."

Marcin Budkowski, directeur de l’écurie Cadillac, s’est lui aussi montré satisfait de la manière dont la séance de qualifications a été abordée. L’équipe américaine a devancé Aston Martin et n’a manqué une position supplémentaire que pour un centième de seconde.

"C’était une séance de qualifications bien exécutée pour nous. Nous sommes devant Aston Martin et à seulement un centième de seconde de gagner une position supplémentaire, ce qui nous donne notre meilleure position de départ combinée en tant qu’équipe, une fois les pénalités appliquées."

"C’est encourageant, mais nous ne voulons pas nous emballer."

"Demain sera une course longue et chaude, et la clé sera de rester concentrés et de bien exécuter notre travail, afin de pouvoir tirer le meilleur parti de chaque opportunité."