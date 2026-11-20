Colton Herta devra encore patienter avant de réaliser son rêve de devenir pilote titulaire en Formule 1. Malgré l’obtention de sa Super Licence FIA et les efforts considérables consentis cette saison pour préparer son arrivée dans la discipline, Cadillac a finalement décidé de conserver Valtteri Bottas aux côtés de Sergio Pérez en 2027. Un choix difficile à accepter pour l’Américain, dont la déception a été confirmée par Dan Towriss. L’écurie lui a néanmoins proposé un poste de réserviste et laisse entrevoir une nouvelle opportunité dès 2028, même si d’autres possibilités de carrière sont également à l’étude.

Cadillac a mis fin aux spéculations concernant la composition de son duo de pilotes pour la saison 2027. En confirmant Valtteri Bottas aux côtés de Sergio Pérez avant le Grand Prix de Las Vegas, l’écurie américaine a définitivement écarté la possibilité de promouvoir Colton Herta dès l’année prochaine.

Cette décision intervient au terme de plusieurs mois durant lesquels l’avenir du Finlandais avait suscité de nombreuses interrogations.

Bien que Bottas disposait déjà d’un contrat pour 2027, Cadillac n’avait jamais véritablement cherché à démentir les rumeurs évoquant un éventuel remplacement par Herta.

La possibilité de trouver un accord financier avec Bottas pour mettre un terme anticipé à son engagement avait notamment été évoquée, dans un contexte où le Finlandais a régulièrement éprouvé des difficultés à rivaliser avec Sergio Pérez cette saison.

Mais après avoir étudié les différentes possibilités, Cadillac a finalement choisi de maintenir son duo actuel pour au moins une année supplémentaire.

Pour Herta, cette annonce constitue une déception importante, alors que l’Américain avait engagé un programme particulièrement exigeant pour réunir les conditions nécessaires à son arrivée en Formule 1.

Towriss reconnaît une décision difficile à annoncer à Herta

Dan Towriss, directeur général de TWG Motorsports, propriétaire de l’écurie Cadillac, a reconnu que la décision avait été particulièrement délicate à prendre et à communiquer au pilote américain.

Herta avait notamment accepté de quitter son environnement habituel pour disputer une saison de Formule 2, avec l’objectif d’accumuler de l’expérience et de satisfaire aux exigences réglementaires de la FIA.

Son programme comprenait également des séances d’Essais Libres 1 et des essais au volant d’anciennes monoplaces de Formule 1, dans le cadre du dispositif TPC (Testing of Previous Cars).

Ces efforts ont finalement porté leurs fruits sur le plan administratif, puisque Herta a obtenu sa Super Licence lors du Grand Prix du Brésil à São Paulo, au début du mois.

Mais cette réussite n’a pas suffi à convaincre Cadillac de lui confier immédiatement un baquet de titulaire.

"Cela a vraiment été une décision difficile, et une discussion difficile avec Colton. Oui, je pense qu’il était déçu. Il y a eu énormément de travail, énormément de préparation pour en arriver là."

Towriss a notamment salué le courage du pilote américain, qui a accepté de prendre un risque important en rejoignant la Formule 2 pour accélérer son apprentissage des monoplaces européennes.

"Vous savez, je pense que Colton a fait preuve de beaucoup de courage en acceptant même de prendre ce risque, en allant en F2 et en essayant d’assimiler autant de choses en si peu de temps. Je pense qu’il était évident que cette saison de F2 a été très difficile pour Colton."

Le dirigeant américain estime néanmoins que les difficultés rencontrées en Formule 2 ne reflètent pas entièrement le potentiel de Herta au volant d’une Formule 1.

"Mais je pense que le travail qu’il a accompli lors des séances d’EL1 et des essais TPC a été plutôt solide et a montré qu’il était réellement capable de piloter cette voiture."

Cadillac a privilégié Bottas pour les besoins actuels de l’équipe

Malgré cette appréciation positive du travail de Herta, Cadillac a estimé que la prolongation de Valtteri Bottas représentait la meilleure solution pour la saison prochaine.

Towriss explique que ce choix a été effectué en tenant compte de la situation actuelle de l’écurie et de ses besoins sportifs immédiats.

L’expérience du Finlandais a ainsi été privilégiée, alors que Cadillac poursuit la construction de son projet en Formule 1.

"Mais lorsque nous regardons où en est actuellement l’équipe et ce dont elle a besoin, vous savez, Valtteri était le meilleur choix pour la suite."

"En réalité, nous avons effectivement voulu nous pencher sur la question de son remplacement. Si l’on examine l’ensemble des courses, on constate que son rythme en course - bien que ses performances lors des essais et des qualifications fussent comparables à celles de Checo - était en retrait. Cela s’explique en partie par des facteurs internes qui échappent au contrôle de Valtteri."

"Nous avons donc tenu à analyser la situation. Par ailleurs, nous avons travaillé activement pour préparer Colton ; il est important pour notre écurie de compter un pilote américain dans ses rangs. Mais, après mûre réflexion, il est apparu que Valtteri est bien le pilote qu’il nous faut."

Le dirigeant insiste toutefois sur le fait que cette décision ne marque pas la fin de la relation entre Cadillac et Herta. L’écurie souhaite poursuivre les discussions avec l’Américain, tout en lui laissant le temps de digérer sa déception.

"Mais encore une fois, nous allons continuer à discuter avec Colton des différentes options qui sont sur la table et laisser passer un peu de temps, parce que je pense qu’il est déçu de ne pas avoir obtenu cette opportunité."

Towriss rappelle l’ampleur des efforts consentis par le pilote pour tenter de rejoindre la grille de Formule 1 dès 2027.

"Il y a eu tellement d’efforts consacrés à ce projet, mais c’est tout simplement un talent extraordinaire, et nous sommes enthousiastes à l’idée de voir ce qui l’attend."

Un poste de réserviste proposé et un baquet potentiellement disponible en 2028

Si Herta ne sera pas titulaire chez Cadillac en 2027, l’équipe américaine lui a déjà proposé une solution pour rester directement impliqué dans son programme de Formule 1.

Dan Towriss a confirmé qu’un poste de pilote de réserve avait été offert à l’ancien pilote d’IndyCar.

Cette fonction lui permettrait de poursuivre son apprentissage de la discipline et de rester disponible en cas de besoin, tout en conservant un lien étroit avec l’écurie.

Mais Cadillac envisage également des perspectives à plus long terme. Selon Towriss, un baquet pourrait être disponible dès 2028, ce qui offrirait à Herta une nouvelle occasion de prétendre à une place de titulaire après une année supplémentaire de préparation. Cette possibilité ne constitue toutefois pas une garantie de promotion, et plusieurs autres orientations restent envisageables.

"Oui, il y a plusieurs options sur la table pour Colton. Nous lui avons proposé un poste de réserviste. Un baquet sera disponible pour 2028, donc plusieurs possibilités s’offrent à Colton."

Le dirigeant précise que ces discussions ne se limitent pas nécessairement à la Formule 1.

Herta pourrait également choisir de poursuivre sa carrière dans une autre discipline, plutôt que d’accepter une nouvelle saison sans programme complet de compétition. Peut-être en Super Formula ?

"Il existe également des possibilités dans d’autres disciplines. Je pense qu’il a choisi une direction, je ne vous la donnerai pas car nous sommes toujours en discussion à ce sujet et nous attendons de voir ce que Colton souhaite faire."