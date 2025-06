Red Bull veut ’aider’ Tsunoda après ’une course horrible’ en Autriche

Christian Horner ne cache pas sa déception après un Grand Prix d’Autriche frustrant. Le directeur de Red Bull était frustré de voir Max Verstappen se faire éliminer dès le premier tour, alors qu’il prenait le départ depuis la septième place.

"Ce fut une course horrible pour nous et nous avons été terriblement malchanceux pour Max d’être sorti au virage 3 alors qu’il n’avait rien fait de mal" regrette Horner, qui pense qu’un top 5 était jouable.

"Il avait pris un bon départ et progressé de quelques places. C’est dommage, je ne pense pas que nous aurions couru avec les McLaren aujourd’hui, mais nous aurions été en bataille avec les Ferrari."

Le Britannique déplore également une très mauvaise course de Yuki Tsunoda, dernier à deux tours : "Avec Yuki, ce n’était encore une fois pas une course formidable : il a eu un aileron avant endommagé, une pénalité, etc."

"Il est évidemment difficile de progresser après avoir démarré là où il était sur la grille et avoir écopé d’une pénalité avec Colapinto. Donc, une course horrible pour lui aussi. Nous devons comprendre ce qui a mal tourné avec Yuki, car il semblait bien en EL2 et EL3. Et en qualifications, tout a semblé s’effondrer pour lui."

"Puis, quand on est hors position, on se retrouve dans le peloton comme ça, quand c’est si serré, il manque de confiance. Mais nous allons travailler avec lui et essayer de l’aider à surmonter cette épreuve" poursuit Horner, qui dément que la Red Bull soit difficile à piloter malgré les difficultés de Sergio Pérez, Liam Lawson et Tsunoda sur les 12 derniers mois.

"Cette voiture a évolué au fil des ans, en suivant notre stratégie de développement. Ce n’est pas une voiture facile à piloter, mais elle n’est pas si difficile non plus. Nous allons donc travailler avec lui et espérons qu’elle progressera à Silverstone pour lui comme pour Max."