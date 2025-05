Neuvième sur la grille, Hadjar a eu ’très peur’ d’être éliminé en Q1

Isack Hadjar a craint d’être éliminé en Q1 après avoir été gêné, mais il a finalement réussi à atteindre la Q3 une nouvelle fois et à se qualifier neuvième. Le pilote Racing Bulls se félicite d’un tel résultat et se montre confiant pour la course après avoir travaillé sur les longs relais.

"En fait je la sentais bien en Q1, mais un pilote m’attendait pour prendre l’aspi et m’a gêné dans le dernier secteur. J’ai failli me faire éliminer donc j’ai eu très peur dans le garage, et c’est passé à rien, à un demi-dixième de seconde" a déclaré Hadjar.

"En Q2 je suis très content du tour que j’ai réussi à faire à la fin, le premier n’était pas top. Après, on a parié sur l’amélioration de la piste en toute fin de séance, je suis sorti et j’ai fait un tour correct donc je suis content de la neuvième place."

"On a bien bossé en essais libres, on n’a jamais fait autant de tours sur les longs relais depuis le début de l’année. On sait que ce sera un défi mais c’est une piste sur laquelle on peut doubler si on a le rythme, donc pourquoi pas deux arrêts ?"

Liam Lawson n’a pas franchi la Q2 et admet qu’il attendait mieux de son samedi en Espagne : "Je suis plutôt déçu, la voiture était bonne en Q1 et même en Q2, je ne comprends pas pourquoi il nous manque autant de performance. On doit voir ça mais c’est la première fois du week-end qu’il me manque du rythme."

Le Néo-Zélandais cherchera évidemment à remonter dans les points mais il sait que tous ses rivaux feront la même chose : "Ce sera difficile, on va essayer de remonter comme tout le monde, donc on verra ce qui est possible."