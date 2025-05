Ferrari : Hamilton vise son premier podium, Leclerc s’est loupé en Q1

Lewis Hamilton s’est confié après sa cinquième place en qualifications pour le Grand Prix d’Espagne.

Le pilote Ferrari estime avoir tiré tout ce qu’il pouvait de sa SF-25 et vise mieux demain en course.

"C’était plutôt bien. La journée de vendredi a commencé avec du plaisir, mais nous avons eu un problème avec le fond plat, j’ai donc perdu beaucoup d’appui en deuxième libre et l’équilibre a été radicalement modifié."

"C’était un peu déroutant, car nous n’avions rien changé, puis tout à coup, nous avons eu ce problème."

"Nous avons réglé le problème pour aujourd’hui et la voiture était beaucoup plus maniable, beaucoup plus agréable à piloter. Nous avons clairement progressé en qualifications pour atteindre la Q3 et figurer dans le top 5. J’en suis vraiment content."

"J’ai hâte d’être à la course. J’ai fait un long relais hier. Ce sera serré entre tous. C’est incroyable à quel point tout le monde est proche. Un demi-dixième peut vous faire passer de la sixième à la onzième place."

"Le long relais sera difficile pour tout le monde. La plupart des pilotes ont des pneus tendres et un medium. Charles et quelques autres ont deux mediums."

"Quels pneus sont les meilleurs ? Quelle stratégie est la meilleure ? La clé sera de prendre un bon départ. Mon objectif est d’essayer de décrocher un podium. Je n’en ai pas eu depuis Dieu sait combien de temps."

Charles Leclerc n’a pas fait de 2e run en Q3 et doit se contenter du 7e temps. Il avait un train de pneus tendres à disposition en moins après avoir fait une erreur en Q1.

"C’était compliqué parce qu’on avait un train de pneus tendres en moins par rapport aux autres. On a dû sortir de nouveau en Q1 car ce n’était pas assez rapide et ça nous a grillé un train de pneus. J’ai dû faire la qualification avec trois trains de tendres et je ne pense pas que ça aurait pu être beaucoup mieux de toute façon."

"Pour demain on a beaucoup de mediums, ce que les autres n’ont pas, je crois qu’on est les seuls à l’avoir fait dans le top 10."

Leclerc espère donc deux arrêts demain ? "Je l’espère, car si ce n’est pas le cas, le sacrifice d’aujourd’hui n’aura pas servi à grand chose. Le podium ? Je pense que le rythme de course sera soutenu, cela dépendra de nos dépassements. Lewis a l’air d’y croire alors faisons-le !"