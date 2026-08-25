Netflix : une 9e saison pour Drive to Survive, sortie du documentaire ’Schumacher 94’

Netflix va poursuivre son immersion dans les coulisses de la Formule 1 avec une neuvième saison de Formula 1 : Drive to Survive, consacrée au championnat 2026. Lancée en 2019, la série documentaire est devenue un phénomène mondial en contribuant largement à populariser la discipline auprès d’un nouveau public. La plateforme prépare également un événement particulièrement attendu : un documentaire entièrement consacré à la saison 1994 de Michael Schumacher, année de son premier titre mondial.

La neuvième saison de Drive to Survive reviendra ainsi sur les principaux événements du championnat 2026, une saison qui n’a déjà pas manqué de scénarios susceptibles d’alimenter les épisodes à venir.

Kimi Antonelli est notamment devenu le plus jeune leader du championnat de l’histoire de la Formule 1, tandis que la lutte au développement entre les principales équipes a régulièrement bouleversé l’ordre hiérarchique sur la piste.

En dehors des circuits, l’avenir de Max Verstappen a également été au cœur de nombreuses spéculations avant d’être finalement tranché, tandis que la grande majorité des pilotes de la grille semble désormais appelée à conserver son baquet en vue de 2027.

Les producteurs exécutifs James Gay-Rees et Paul Martin, de la société Box to Box à l’origine de la série, se réjouissent déjà de poursuivre l’aventure avec une nouvelle saison.

"Nous sommes très heureux de réaliser la saison 9 de cette série emblématique," ont-ils déclaré. "Cette année, nous allons aller plus loin que jamais dans les coulisses de ce sport fantastique et dans ses espaces les plus secrets."

Les amateurs de Drive to Survive devront toutefois patienter avant de découvrir cette nouvelle saison sur Netflix. Le championnat 2026 doit encore livrer son verdict et de nombreuses intrigues pourraient encore modifier le scénario qui sera raconté à l’écran. Sortie prévue vers en février ou mars 2027, au moment des essais hivernaux ou juste avant le premier Grand Prix.

Schumacher au cœur d’un documentaire sur 1994

La plateforme avait aussi annoncé un autre projet consacré à l’histoire de la Formule 1, avec un documentaire revenant sur l’une des saisons les plus marquantes de la carrière de Michael Schumacher. Bonne nouvelle, la sortie est prévue sous peu !

Intitulé "Schumacher ’94 - The Birth of a Legend", le film sera disponible dans le monde entier et exclusivement sur Netflix à partir du 2 octobre. Comme son titre l’indique, le documentaire se concentrera exclusivement sur la saison 1994 (photo ci-dessous), celle au cours de laquelle Schumacher, alors âgé de seulement 25 ans, est devenu champion du monde de Formule 1.

Cette année-là, le pilote Benetton a changé de dimension. Il a débuté la saison par une victoire au Brésil avant de conquérir son premier titre mondial au terme d’une saison particulièrement mouvementée, conclu par le controversé Grand Prix d’Australie à Adélaïde. Schumacher avait alors devancé d’un seul point le pilote Williams Damon Hill au championnat.

Entre ces deux Grands Prix, 1994 a été marqué par une succession d’événements sportifs, de polémiques et de drames qui ont profondément marqué la Formule 1.

Le championnat reste notamment associé aux décès de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna à Imola, dans un week-end tragique qui a bouleversé la discipline. Schumacher et Benetton avaient également été au centre de controverses et d’accusations concernant la légalité de la monoplace et ses performances.

Le documentaire ne se limitera donc pas à raconter la conquête du titre mondial.

La présence de Corinna Schumacher constitue l’un des éléments les plus remarquables de ce nouveau projet. L’épouse de Michael Schumacher apportera un regard personnel sur cette période, notamment sur les débuts de sa relation avec le pilote allemand.

Les deux étaient déjà en couple durant la saison 1994 avant de se marier l’année suivante. Son implication est particulièrement notable compte tenu de la discrétion avec laquelle la famille Schumacher protège la vie privée de Michael depuis son grave accident de ski en 2013.

Elle sera accompagnée de plusieurs personnalités ayant côtoyé Schumacher au cours de cette saison déterminante. Parmi elles figurent notamment Flavio Briatore, alors directeur de Benetton, Bernie Ecclestone, ancien dirigeant de la Formule 1, ainsi que David Coulthard, Willi Weber, ancien manager de Schumacher, et les personnalités de la télévision allemande Kai Ebel et Heiko Waßer.

Leurs témoignages permettront de dépasser les simples statistiques et les résultats du championnat pour dresser le portrait d’un Schumacher encore loin de l’image du septuple champion du monde qu’il allait devenir.

Le film reviendra ainsi sur son approche particulièrement intransigeante de la compétition, mais aussi sur sa personnalité en dehors des circuits et sur les relations qu’il entretenait avec son entourage.

Le documentaire s’intéressera également à la naissance de ce qui allait devenir la "Schumi Mania" en Allemagne.

L’émergence de Schumacher comme héros sportif national constitue l’une des grandes histoires culturelles des années 1990. À mesure que ses résultats se sont améliorés et que sa campagne vers le titre mondial a pris de l’ampleur, sa popularité a explosé en Allemagne.

Son succès avec Benetton a largement contribué à transformer la Formule 1 en phénomène grand public dans le pays, bien au-delà du cercle traditionnel des passionnés de sport automobile.