Newey remercie Alonso pour avoir ’rendu possible’ la neuvième place

Aston Martin F1 a connu un week-end difficile en matière de performance à Zandvoort, mais l’équipe peut remercier un Fernando Alonso particulièrement impressionnant dans sa gestion des pneus pour les deux points inscrits par l’Espagnol ce dimanche dans la course du Grand Prix des Pays-Bas. Adrian Newey, le directeur de l’équipe, a salué la contribution du pilote, qui a été cruciale pour l’application de cette stratégie.

Repartir en pneus tendres après seulement quatre tours parcourus semblait osé, mais le double champion du monde a réussi son pari en faisant un très long relais, et il n’a pu faire qu’un seul arrêt après ça tout en ayant eu un bon rythme lors de la première partie de course.

"Après le drapeau rouge, nous avons chaussé Fernando de pneus tendres neufs et, grâce à une bonne gestion de ses gommes, il a pu parcourir près de la moitié de la course avec ce train de pneus" raconte Newey.

"Cela a rendu possible une stratégie efficace à un seul arrêt, ce qui nous semblait être notre meilleure chance de finir dans les points. Ce n’est que dans les derniers tours que Fernando a subi la pression de Gasly, mais nous avions le rythme nécessaire pour conserver la neuvième place et décrocher deux points importants."

L’abandon de Lance Stroll a été discret et Newey n’en dit pas davantage sur les raisons de celui-ci. Il préfère en revanche s’attarder sur ce qu’a réussi à réaliser l’équipe en quelques courses.

"Lance a rencontré un problème de comportement de la voiture, probablement dû à des dégâts subis en piste, et nous avons dû le faire abandonner."

"Les points marqués aujourd’hui récompensent admirablement les efforts de chacun. Je tiens à remercier toute l’équipe à Silverstone, qui a travaillé sans relâche pour améliorer nos performances ces derniers mois."

De son côté, Mike Krack, directeur de l’équipe en piste, affirme qu’Aston Martin n’a pas encore exploité tout son potentiel malgré une belle progression lors du Grand Prix des Pays-Bas.

"Nous apprenons à mieux connaître ce package. Je crois que nous avions dit, au moment de l’introduction de cet important package à Budapest, qu’il nous faudrait quelques courses pour comprendre comment le gérer et le régler. Il en va de même pour l’introduction de l’unité de puissance actuelle."

"Nous devons apprendre à l’utiliser et à l’optimisern cela va prendre quelques courses, mais c’était une belle progression."

"Lorsque l’on opère des changements d’une telle ampleur, compte tenu de l’intensité des séances à réaliser, surtout pendant un week-end Sprint, il est toujours difficile d’en tirer le maximum en permanence."

"Plus nous enchaînerons les séances, mieux nous maîtriserons la situation, même s’il y aura toujours des moments plus délicats et d’autres plus faciles. Je pense malgré tout que nous avons trouvé une très bonne configuration ce week-end pour lancer notre 2e partie de saison sur de bons rails."