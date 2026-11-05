Alan Jones, champion du monde 1980 avec Williams, est décédé à 80 ans

La Formule 1 est en deuil après l’annonce du décès cette nuit d’Alan Jones, champion du monde en 1980 et premier pilote à avoir offert un titre mondial à Williams. L’Australien s’est éteint à l’âge de 80 ans, après avoir lutté contre la maladie. Vainqueur de 12 Grands Prix et auteur de 24 podiums au cours de sa carrière, il restera comme l’une des figures majeures de l’histoire du sport automobile australien et comme l’un des artisans de l’ascension de Williams parmi les grandes écuries de Formule 1.

Alan Jones est décédé à l’âge de 80 ans, a annoncé sa famille. Le pilote australien, qui avait célébré son anniversaire lundi, était malade depuis quelque temps.

Champion du monde de Formule 1 en 1980 avec Williams, Jones avait marqué l’histoire de l’écurie britannique en lui offrant son premier titre mondial des pilotes. Il demeure également le deuxième et, à ce jour, dernier Australien à avoir remporté le championnat du monde de F1.

Au cours d’une carrière en Formule 1 qui s’est étendue de 1975 à 1986, il a remporté 12 victoires et décroché 24 podiums.

Son épouse Amanda a confirmé sa disparition dans un communiqué particulièrement émouvant, rendant hommage à l’homme autant qu’au pilote.

"Nous sommes extrêmement attristés d’annoncer le décès de notre cher Alan," a-t-elle déclaré.

"Il nous manquera énormément et restera dans les mémoires de ceux qui lui étaient les plus proches, ainsi que des nombreux fans dont il a toujours été reconnaissant du soutien."

"Alan a consacré sa vie au sport automobile, construisant un héritage qui perdurera à travers les innombrables personnes qu’il a touchées au cours de son parcours."

"Par ses accomplissements, sa passion et sa personnalité si reconnaissable, sur la piste comme en dehors, Alan a laissé une empreinte durable sur notre sport, aussi bien en Australie que dans le monde entier."

"En tant que famille, nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont fait partie du parcours d’Alan, pour leurs nombreuses années d’amitié, d’amour et de soutien."

"Il a eu l’immense chance d’être entouré de tant de personnes formidables."

Le premier champion du monde de Williams

Alan Jones avait fait ses débuts en Formule 1 en 1975 avec Hesketh, avant de courir pour Embassy Hill puis Surtees.

Sa première victoire est arrivée deux ans plus tard, au Grand Prix d’Autriche 1977, au volant d’une Shadow. Ce succès a constitué une étape importante dans sa carrière, avant son arrivée chez Williams la saison suivante.

En rejoignant l’écurie britannique en 1978, Jones a participé à son ascension vers les sommets de la Formule 1 à la fin des années 1970.

Cette collaboration a atteint son apogée en 1980, lorsque l’Australien a décroché le titre mondial des pilotes, le premier de l’histoire de Williams.

Son sacre a également fait de lui le deuxième champion du monde australien de Formule 1, après Jack Brabham.

Jones est resté chez Williams jusqu’à la fin de la saison 1981, avant de décider de quitter la Formule 1 et de rentrer en Australie.

Une carrière poursuivie bien au-delà de la Formule 1

De retour dans son pays natal, Jones a continué à courir et s’est rapidement illustré dans d’autres catégories.

Il a notamment remporté le championnat australien de Sports Sedan et de GT en réalisant une saison parfaite, avec neuf victoires en neuf manches.

Son retrait de la Formule 1 n’a toutefois pas été définitif.

En 1983, il a effectué une apparition ponctuelle avec Arrows, avant de revenir à temps plein dans la discipline en 1985 avec Haas.

Ce retour a notamment coïncidé avec l’entrée du Grand Prix d’Australie au calendrier du championnat du monde de Formule 1 cette année-là.

Jones avait déjà remporté cette épreuve en 1980, à une époque où elle ne comptait pas encore pour le championnat du monde.

À l’issue de la saison 1986, l’Australien a définitivement mis un terme à sa carrière en Formule 1.

Il n’a cependant pas abandonné la compétition automobile, poursuivant ses activités en voitures de sport, puis dans le championnat australien de voitures de tourisme.

Au cours des années suivantes, Jones a également occupé le poste de directeur d’équipe dans le cadre du Grand Prix d’Australie de Formule 1.

Il a participé au championnat Grand Prix Masters en 2005, avant de devenir commentateur et consultant pour la télévision australienne.

Il a également exercé pendant un temps les fonctions de commissaire sportif de la FIA.

L’Australie rend hommage à l’un de ses plus grands pilotes

La disparition d’Alan Jones a suscité un hommage officiel de la part de l’Australian Grand Prix Corporation, organisatrice du Grand Prix d’Australie.

Dans un communiqué, l’organisation a salué la mémoire d’un champion dont les exploits ont profondément marqué plusieurs générations de passionnés de sport automobile.

"Adieu Alan Jones."

"C’est avec une grande tristesse que l’Australian Grand Prix Corporation prend acte du décès d’Alan Jones, et nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses amis."

"En tant que champion du monde de Formule 1 et l’un des plus grands pilotes de course australiens, Alan occupe une place particulière dans l’histoire de notre sport. Son titre mondial de 1980 a inspiré toute une génération de passionnés australiens de sport automobile, tandis que sa victoire au Grand Prix d’Australie cette même année reste la dernière fois qu’un pilote australien a remporté son Grand Prix national."

"Il laisse un héritage extraordinaire dans le sport automobile australien et manquera profondément à la communauté du sport automobile dans le monde entier."

Alan Jones laisse derrière lui son épouse Amanda ainsi que ses six enfants, Christian, Amber, Zara, Jack, Camilla et Emma.

Avec sa disparition, la Formule 1 perd l’un de ses champions historiques, dont le nom restera indissociable du premier titre mondial des pilotes remporté par Williams et de l’histoire du sport automobile australien.

Mise à jour à 10h07 : Williams F1 a publié un communiqué ce matin lorsque l’équipe a appris la nouvelle.

"Toute l’équipe Williams est profondément attristée d’apprendre le décès d’Alan Jones."

"Alan a joué un rôle essentiel dans la construction de ce qu’est Williams aujourd’hui. Il a noué des liens extraordinaires avec Frank Williams et Patrick Head, devenant notre premier champion du monde des pilotes dès notre quatrième saison en Formule 1. Il a défini le modèle des champions chez Williams : un pilote rapide, intransigeant, doté d’une mentalité de battant, qui vouait une passion absolue au sport automobile et lui a consacré sa vie."

"Véritable icône australienne et légende de Williams, il nous manquera énormément. Nous adressons toute notre affection et nos pensées à la famille Jones ainsi qu’à tous ses amis."