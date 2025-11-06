Hamilton perd son ingénieur ’performance’ chez Ferrari

L’ingénieur performance de Lewis Hamilton, Riccardo Corte, va quitter la Scuderia Ferrari pour se lancer dans une nouvelle aventure en sport automobile. Il avait été placé aux côtés du septuple champion du monde, rejoignant le cercle rapproché du Britannique après son transfert chez Ferrari en début d’année.

Avant cela, Corte avait déjà travaillé avec Charles Leclerc puis Carlos Sainz, jouant un rôle clé au sein du département performance de l’équipe italienne. Mais, à l’approche du Grand Prix de Belgique, l’ingénieur a été repositionné en interne, amorçant un changement plus profond : il s’apprête désormais à rejoindre Grove Racing, une structure engagée en V8 Supercars en Australie.

"Je suis vraiment fier de rejoindre Grove Racing à un moment aussi excitant pour l’équipe. Les progrès réalisés ces dernières saisons sont impressionnants, et la victoire au Bathurst 1000 montre ce qu’il est possible d’accomplir avec les bonnes personnes et le bon état d’esprit."

Après plus d’une décennie passée à Maranello, Corte se dit impatient d’exporter son expérience vers une nouvelle discipline.

"Après 11 ans chez Ferrari en F1, j’ai hâte d’apporter cette expérience aux Supercars, en aidant l’équipe à continuer de progresser et à maximiser chaque opportunité en piste."

Du côté de Grove Racing, l’arrivée de l’ingénieur italien est accueillie avec enthousiasme. Le propriétaire de l’équipe, Stephen Grove, souligne l’importance de ce recrutement.

"La nomination de Riccardo représente une nouvelle étape majeure pour Grove Racing. Ses 11 années d’expérience chez Ferrari en F1, ainsi que son travail en tant qu’ingénieur performance de Lewis Hamilton plus tôt cette année, apportent une profondeur et une compréhension incroyables à notre programme."

Grove se réjouit par ailleurs de l’image que renvoie l’arrivée de Corte au sein de son organisation.

"Nous sommes fiers de l’accueillir dans l’équipe, et cela témoigne de la qualité des personnes que nous avons chez Grove Racing."

Ce départ marque une nouvelle étape dans la carrière de Riccardo Corte, qui quitte ainsi l’univers de la Formule 1 pour découvrir l’intensité et la compétitivité des courses de Supercars.