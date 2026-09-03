Météo F1 - GP d’Italie : la chaleur va mettre les pilotes à rude épreuve

Le Grand Prix d’Italie s’annonce particulièrement chaud à Monza. Pour la traditionnelle manche italienne de la fin de l’été, les pilotes et les équipes devront composer avec un week-end entièrement sec et ensoleillé, mais surtout avec des températures pouvant atteindre 34°C. Des conditions qui pourraient peser directement sur le comportement des pneumatiques, leur dégradation et le refroidissement des unités de puissance.

Les premiers essais libres, vendredi, débuteront à 12h30 sous un soleil omniprésent. Le thermomètre devrait alors déjà afficher environ 30°C, promettant des conditions particulièrement exigeantes dès les premières minutes de roulage.

La chaleur s’intensifiera encore lors des Essais Libres 2, programmés à 16h. La température devrait atteindre environ 32°C, tandis qu’un vent d’ouest faible à modéré constituera le seul véritable facteur susceptible d’apporter un peu de fraîcheur aux pilotes, aux membres des équipes et aux spectateurs présents sur le circuit.

Samedi, les conditions devraient rester très similaires. Les Essais Libres 3 se dérouleront ainsi sous une température avoisinant les 32°C, avant des qualifications à 16h durant lesquelles le thermomètre pourrait grimper jusqu’à 34°C.

Une telle chaleur est particulièrement élevée pour cette période de l’année, y compris pour le traditionnel rendez-vous de fin d’été qu’est le Grand Prix d’Italie. Les équipes devront donc surveiller attentivement l’évolution des conditions au fil de la journée afin d’adapter au mieux leurs réglages et leur approche du week-end.

Au-delà de la température de l’air, c’est surtout celle de l’asphalte qui nécessitera une attention particulière. Sous l’effet d’un ensoleillement intense, la piste peut en effet atteindre des températures nettement supérieures à celles relevées dans l’air.

Cette donnée aura des conséquences directes sur le comportement des pneumatiques. Une piste très chaude peut modifier leur fonctionnement, accélérer leur dégradation et influencer le niveau d’adhérence disponible. Les équipes devront donc déterminer comment exploiter au mieux leurs gommes dans ces conditions, tout en surveillant leur usure sur les relais.

La température élevée constituera également un défi pour les unités de puissance. Leur capacité à maintenir un refroidissement suffisamment efficace sera particulièrement importante, la chaleur ambiante et celle accumulée par la piste pouvant augmenter les contraintes thermiques imposées aux différents composants.

Cette variable pourrait ainsi avoir une influence non négligeable sur les choix stratégiques effectués tout au long du week-end, qu’il s’agisse de la gestion des pneumatiques, des réglages ou de l’exploitation des unités de puissance.

Un dimanche toujours aussi chaud

La course débutera dimanche à 15h et, là encore, les conditions annoncées ne devraient pas évoluer. Le soleil restera présent et aucune précipitation n’est attendue, tandis que la température devrait atteindre environ 32°C au moment du départ.

Le vent sera cette fois orienté de l’est à l’est-sud-est, mais il restera faible. Il ne devrait donc pas modifier significativement les conditions rencontrées par les concurrents en piste.

Surtout, aucun épisode pluvieux n’est actuellement anticipé au cours du week-end. Les équipes peuvent ainsi préparer leur Grand Prix autour d’un scénario entièrement sec, sans avoir à envisager un changement brutal de conditions météorologiques susceptible de bouleverser les stratégies.

Monza devrait donc offrir à la Formule 1 un week-end estival dans des conditions particulièrement chaudes.

Mise à jour : la FIA déclare l’alerte chaleur

Ce matin, la FIA a décidé de placer Monza sous son régime d’alerte chaleur. Les pilotes bénéficieront donc de mesures de refroidissement renforcées sur la grille de départ, notamment des ventilateurs, des gilets réfrigérants et des dispositifs d’ombrage.

Les voitures sont également autorisées à utiliser le système de refroidissement du pilote homologué par la FIA ; celui-ci fait circuler un fluide réfrigéré dans des tubulures intégrées à un gilet porté sous la combinaison, afin d’aider à réguler la température corporelle pendant le roulage en piste.

L’utilisation de ce système n’est pas obligatoire, les pilotes peuvent donc choisir de ne pas le porter s’ils le préfèrent. Toutefois, ceux qui optent pour cette solution doivent embarquer un lest équivalent, afin d’éviter tout avantage en termes de performance lié à l’absence du poids supplémentaire de l’équipement de refroidissement.

Des contrôles médicaux seront obligatoires à l’issue de la séance, et des zones de refroidissement dédiées seront accessibles immédiatement après le roulage en piste.

VENDREDI 4 SEPTEMBRE – ESSAIS LIBRES 1 ET 2

Conditions : Le temps de vendredi devrait être chaud et sec, avec un ciel dégagé tout au long de la journée. Les températures varieront d’une valeur douce de 21 °C le matin à un pic de 34 °C l’après-midi. Le vent restera faible, avec une moyenne d’environ 6 km/h. En l’absence de pluie prévue et avec des températures de piste atteignant 56 °C, les conditions seront idéales pour le pilotage, bien que la gestion des pneus puisse représenter un léger défi en raison de la chaleur de la surface de la piste.

Température maximale prévue : 34 °C

Température minimale prévue : 21 °C

Risque de pluie : 0 %

SAMEDI 5 SEPTEMBRE – ESSAIS LIBRES 3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Le temps de samedi devrait à nouveau être chaud et sec, à l’instar du jour précédent. Les températures oscilleront entre 22 °C et 34 °C avec des températures de piste pouvant atteindre 57 °C. Le vent restera faible, avec une moyenne de 6 à 7 km/h et des rafales maximales atteignant 20 km/h. Aucun risque de pluie n’est prévu, offrant ainsi des conditions de course idéales, hormis les températures élevées qui pourraient s’avérer inconfortables.

Température maximale prévue : 34 °C

Température minimale prévue : 22 °C

Risque de pluie : 0 %

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE – COURSE

Conditions : Un temps ensoleillé et chaud est attendu pour le jour de la course. Les températures varieront de 24 °C le matin à un maximum de 34 °C en journée, avec une humidité relative en nette hausse à environ 40 % l’après-midi. Le vent sera faible, avec une moyenne à nouveau proche de 7 km/h et des rafales pouvant atteindre 20 km/h. Un anticyclone restera bien établi, maintenant des conditions stables et écartant tout risque de pluie en journée, avec une faible probabilité (10 %) de précipitations après le coucher du soleil. La température de la piste pourrait à nouveau culminer autour de 57 °C, surtout si le ciel reste dégagé l’après-midi, ce qui influencera les performances des pneus.