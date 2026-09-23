Météo F1 - GP d’Azerbaïdjan : un vent fort menace de compliquer le week-end

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan s’apprête à accueillir un nouveau rendez-vous important dans la bataille pour le championnat. Alors que la lutte pour le titre entre dans une phase de plus en plus décisive, les pilotes vont retrouver les rues de la capitale azérie dans des conditions météorologiques qui ne devraient pas être particulièrement difficiles en matière de températures ou de précipitations. En revanche, le vent pourrait devenir un facteur déterminant sur un circuit urbain où les voitures de la génération actuelle se montrent particulièrement sensibles aux rafales.

Contrairement aux conditions caniculaires rencontrées récemment à Monza et Madrid, les températures attendues à Bakou ne devraient pas représenter un défi comparable pour les pilotes et les équipes.

Le risque de pluie demeure également très faible sur l’ensemble du week-end. En revanche, le vent pourrait constituer une variable que les écuries ne pourront pas se permettre de négliger.

Les monoplaces actuelles peuvent en effet être particulièrement sensibles aux changements et aux rafales de vent. Dans les rues de Bakou, où les bâtiments peuvent modifier localement la direction et l’intensité des courants d’air, ce facteur pourrait donc avoir une influence importante sur le comportement des voitures tout au long du week-end.

La première journée d’action à Bakou, qui aura lieu dès jeudi, devrait se dérouler sous un ciel partiellement nuageux et dans une atmosphère chaude. Les températures devraient atteindre environ 30°C dans l’après-midi. Le risque de pluie est actuellement estimé à seulement 8 %, tandis que le vent soufflera du sud-sud-est à environ 17 km/h.

Les conditions deviendront toutefois sensiblement différentes durant la nuit. Le mercure devrait redescendre autour de 22°C, alors que le vent pourrait considérablement se renforcer et atteindre jusqu’à 50 km/h.

La journée de vendredi devrait être plus fraîche et surtout nettement plus venteuse. Le ciel restera partiellement nuageux et les températures devraient atteindre environ 25°C. Le risque de pluie demeurera très faible, à seulement 6 %, mais les vents du nord pourraient devenir un véritable facteur de performance. Ils sont actuellement annoncés entre 40 et 65 km/h durant la journée.

La situation restera venteuse durant la nuit, avec des températures qui devraient tomber autour de 20°C. Le vent, orienté au nord-nord-ouest, pourrait encore atteindre 50 km/h.

Samedi, le jour du Grand Prix devrait offrir des conditions sensiblement plus agréables. Le ciel sera majoritairement ensoleillé, avec seulement quelques passages nuageux. Les températures devraient atteindre environ 27°C, tandis que le risque de pluie ne sera que de 5 %.

Le vent soufflera du nord-est à une vitesse comprise entre 15 et 35 km/h, soit des conditions moins extrêmes que celles attendues vendredi.

JEUDI 24 SEPTEMBRE – ESSAIS LIBRES 1 ET 2

Conditions : Temps chaud attendu, avec des températures allant de 22 °C la nuit à un maximum de 30 °C en journée. Le vent sera sensible, avec une moyenne de 17 km/h et des rafales pouvant atteindre 57 km/h, ce qui pourrait influencer le comportement des voitures en piste. Les précipitations sont peu probables, garantissant une journée de course sur piste sèche. La température de la piste devrait atteindre 49 °C, ajoutant un défi supplémentaire pour les écuries et les pilotes.

Température maximale prévue : 30 °C

Température minimale prévue : 22 °C

Risque de pluie : 8 %

VENDREDI 25 SEPTEMBRE – ESSAIS LIBRES 3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Les conditions météorologiques devraient être favorables à la course. Les températures oscilleront entre 20 °C et 25 °C, sous un ciel dégagé et sans précipitations annoncées. Le vent soufflera en moyenne à 25 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 65 km/h, ce qui pourrait légèrement affecter l’aérodynamisme en piste. La température élevée de la piste (41 °C) devrait offrir une bonne adhérence.

Température maximale prévue : 25 °C

Température minimale prévue : 20 °C

Risque de pluie : 6 %

SAMEDI 26 SEPTEMBRE – COURSE

Conditions : Des conditions météorologiques favorables sont attendues pour le jour de la course. Les températures diurnes varieront de 20 °C à 27 °C, avec une température de piste maximale de 43 °C. Le vent soufflera en moyenne à 15 km/h, avec des rafales atteignant 35 km/h (venant du nord), mais aucune précipitation n’est prévue. Dans l’ensemble, le temps sera sec et chaud, offrant d’excellentes conditions de course.