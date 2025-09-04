Météo F1 - GP d’Italie : Du beau temps prévu pour les 3 jours mais...
Quelles seront les conditions pour les pilotes à Monza ?
Les pilotes de F1 vont-ils pouvoir rouler tout un week-end à Monza, au GP d’Italie, sans avoir à lever les yeux au ciel ?
La pluie attendue au Grand Prix des Pays-Bas n’a finalement pas perturbé les trois jours de roulage mais il s’en est fallu de peu.
Pour ce week-end, alors que la Formule 1 s’est déplacée sur le Temple de la vitesse de Monza, côté météo cela devrait aller... mais le vent pourrait fortement gêner les pilotes, surtout à des vitesses qui dépassent plusieurs fois par tour les 340 à 350 km/h.
VENDREDI 5 SEPTEMBRE – EL1 ET EL2
Conditions : Amélioration en début de matinée avec une pluie se déplaçant vers l’est. Ensuite, soleil généralisé pour le reste de la journée. Temps sec pour les séances de F1. Vent léger, petites rafales de sud-ouest.
EL1 : 26 °C // EL2 : 26 °C
Température maximale prévue : 27 °C
Température minimale prévue : 17 °C
Probabilité de pluie : 60 %
SAMEDI 6 SEPTEMBRE – EL3 ET QUALIFICATIONS
Conditions : Ensoleillé avec passages nuageux. Temps sec toute la journée. Vent léger du sud. Des rafales ne sont pas à exclure.
EL3 : 26 °C // Q : 26 °C
Température maximale prévue : 27 °C
Température minimale prévue : 16 °C
Probabilité de pluie : 0 %
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE – COURSE
Conditions : Ensoleillé et sec toute la journée. Vent léger, quelques rafales possibles, venant du sud.
Départ de la course : 27 °C
Température maximale prévue : 27 °C
Température minimale prévue : 17 °C
Probabilité de pluie : 0 %
