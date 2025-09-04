Williams F1 : Albon veut enchaîner à Monza, Sainz espère rebondir
Le duo n’a pas eu la même expérience de la course précédente
Alex Albon apprécie le circuit de Monza et révèle qu’il est impatient de rouler lors du Grand Prix d’Italie. Le pilote Williams F1 veut continuer à maximiser les résultats possibles en dépit de l’inconstance de sa FW47 selon les circuits, et il espère être performant et prendre du plaisir au volant ce week-end.
"Je suis impatient de courir à Monza ce week-end dans le cadre de la prochaine manche de ce doublé de courses" a déclaré Albon, qui espère confirmer un bon résultat acquis le week-end dernier alors que l’équipe a toujours bien fonctionné à Monza.
"Nous venons d’obtenir un excellent résultat avec une cinquième place et nous nous rendons sur un autre circuit qui devrait convenir à notre voiture. De plus, c’est toujours un circuit agréable à piloter."
"Il y a toujours des tactiques et des jeux à mettre en place lors des qualifications sur ce circuit, nous devrons donc être au meilleur de notre forme et tout exécuter à la perfection afin de rester devant nos rivaux. Nous allons nous concentrer pleinement sur cet objectif."
Carlos Sainz veut quant à lui effacer la frustration du week-end néerlandais, et il pense que Monza est un circuit où il en aura la possibilité : "Je me rends à Monza cette semaine, où j’ai beaucoup de bons souvenirs de mes années précédentes en F1."
"J’ai donc hâte d’en créer de nouveaux avec Williams et de piloter la FW47 sur ce circuit incroyablement rapide. Je suis très confiant quant à notre capacité à rebondir après le week-end dernier et j’ai vraiment hâte de passer une semaine solide dans ce lieu exceptionnel !"
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Williams F1
- Williams F1 : Albon veut enchaîner à Monza, Sainz espère rebondir
- Vowles salue un Albon ’formidable’ et critique la pénalité de Sainz
- Albon a ’créé sa propre chance’ avec son équipe pour terminer 5e à Zandvoort
- La pression mise par Alpine F1 sur Colapinto pointée du doigt
- Williams F1 : Sainz passe en Q3, Albon peste contre son équipe