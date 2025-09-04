Williams F1 : Albon veut enchaîner à Monza, Sainz espère rebondir

Alex Albon apprécie le circuit de Monza et révèle qu’il est impatient de rouler lors du Grand Prix d’Italie. Le pilote Williams F1 veut continuer à maximiser les résultats possibles en dépit de l’inconstance de sa FW47 selon les circuits, et il espère être performant et prendre du plaisir au volant ce week-end.

"Je suis impatient de courir à Monza ce week-end dans le cadre de la prochaine manche de ce doublé de courses" a déclaré Albon, qui espère confirmer un bon résultat acquis le week-end dernier alors que l’équipe a toujours bien fonctionné à Monza.

"Nous venons d’obtenir un excellent résultat avec une cinquième place et nous nous rendons sur un autre circuit qui devrait convenir à notre voiture. De plus, c’est toujours un circuit agréable à piloter."

"Il y a toujours des tactiques et des jeux à mettre en place lors des qualifications sur ce circuit, nous devrons donc être au meilleur de notre forme et tout exécuter à la perfection afin de rester devant nos rivaux. Nous allons nous concentrer pleinement sur cet objectif."

Carlos Sainz veut quant à lui effacer la frustration du week-end néerlandais, et il pense que Monza est un circuit où il en aura la possibilité : "Je me rends à Monza cette semaine, où j’ai beaucoup de bons souvenirs de mes années précédentes en F1."

"J’ai donc hâte d’en créer de nouveaux avec Williams et de piloter la FW47 sur ce circuit incroyablement rapide. Je suis très confiant quant à notre capacité à rebondir après le week-end dernier et j’ai vraiment hâte de passer une semaine solide dans ce lieu exceptionnel !"