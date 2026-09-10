Météo F1 - GP d’Espagne : la F1 découvrira le Madring sous une forte chaleur

La Formule 1 s’apprête à découvrir le premier Grand Prix d’Espagne organisé sur le circuit du Madring, à Madrid. Long de 5,416 km et composé de 22 virages, ce tracé hybride installé autour du parc des expositions IFEMA et dans le quartier de Valdebebas promet un défi inédit pour les pilotes et les équipes. Mais au-delà de la découverte du circuit, les conditions météorologiques pourraient rapidement devenir l’un des principaux enjeux du week-end.

Le Madring remplace le Circuit de Barcelona-Catalunya, qui accueillait le Grand Prix d’Espagne depuis 1991. Son tracé combine plusieurs philosophies, avec une partie sud composée de virages serrés typiques d’un circuit urbain et une section nord plus rapide et fluide.

Le principal point d’attraction sera sans doute La Monumental, un spectaculaire virage relevé à 24%, qui constituera l’une des particularités les plus remarquables de ce nouveau rendez-vous du calendrier.

Mais pour cette première historique à Madrid, les pilotes devront également composer avec des conditions particulièrement chaudes.

Aucune précipitation n’est attendue durant les trois journées du Grand Prix. En revanche, la chaleur devrait s’intensifier progressivement tout au long du week-end, avec des températures élevées dès les premiers essais libres.

Vendredi, les deux séances d’Essais Libres devraient ainsi se dérouler avec une température proche de 30°C. Un très léger vent venant du sud apportera peu de fraîcheur et ne devrait donc guère soulager les pilotes ou les équipes.

La situation devrait encore se dégrader samedi, avec une température annoncée à 31°C en fin d’après-midi, précisément au moment où se dérouleront les qualifications.

Ces conditions pourraient notamment compliquer la mise en température des pneumatiques. Avec une surface de piste extrêmement chaude, les gommes pourraient rapidement dépasser leur fenêtre de fonctionnement optimale avant même que les pilotes aient la possibilité d’extraire le maximum de leur monoplace sur un tour lancé.

C’est toutefois dimanche que les conditions devraient devenir les plus éprouvantes. La température prévue pour le jour de course atteint 33°C, un niveau susceptible de conduire la FIA à déclarer officiellement un risque de chaleur.

Le règlement sportif prévoit en effet une procédure spécifique lorsque les prévisions météorologiques officielles annoncent un indice de chaleur supérieur à 31°C à un quelconque moment du Grand Prix.

Une telle déclaration entraîne des mesures destinées à protéger les pilotes face aux conditions extrêmes. Les équipes sont notamment tenues d’installer dans leurs monoplaces des systèmes de refroidissement destinés aux pilotes.

Des procédures de surveillance de leur état de santé sont également activées pendant l’ensemble de l’événement.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE – Essais libres 1 et 2

Conditions météorologiques favorables, sans précipitations prévues. Les températures varieront d’une valeur fraîche de 14 °C le matin à une maximale de 30 °C l’après-midi ; la température de la piste atteindra un pic proche de 49 °C. Le vent sera faible à modéré, avec une moyenne de 9 km/h et des rafales occasionnelles pouvant atteindre environ 30 km/h. Un temps clair et sec est attendu, idéal pour les essais.

Température maximale prévue : 30 °C

Température minimale prévue : 14 °C

Risque de pluie : 0 %

SAMEDI 12 SEPTEMBRE – Essais libres 3 et Qualifications

Les températures oscilleront entre 16 °C le matin et 31 °C en journée, avec des pics de température de piste autour de 50-51 °C. Le vent restera faible à modéré (moyenne de 8 à 9 km/h) avec des rafales allant jusqu’à 25 km/h. Un ciel dégagé et une probabilité de précipitations nulle garantiront des conditions de course sans interruption ; toutefois, il faudra surveiller l’évolution de l’indice de chaleur tout au long de la journée, car il pourrait approcher les seuil critique de 31 °C pour le risque de chaleur.

Température maximale prévue : 31 °C

Température minimale prévue : 16 °C

Risque de pluie : 0 %

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE – Course

En l’absence de précipitations et sous un ciel dégagé toute la journée, les températures varieront d’une valeur agréable de 17 °C le matin jusqu’à un maximum de 33 °C. Un vent léger (moyenne de 7 à 8 km/h) et une température de piste maximale de 53 °C contribueront à créer un environnement de course chaud mais gérable. Il conviendra de surveiller l’indice de chaleur, car il approchera à nouveau des seuils critiques de 31 °C dans l’après-midi.